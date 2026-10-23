11 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

Enligt parlamentets förslag ska importörer få fram till den 31 maj 2031 på sig att visa att deras leveransavtal omfattar bränslen som övervakas och rapporteras enligt regler som motsvarar EU:s krav. Förslaget ska nu förhandlas med EU:s medlemsländer innan ändringarna kan börja gälla.

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Parlamentet godkänner kemikalieförenklingar

EU-parlamentet har gett sitt formella godkännande till förenklingarna av EU kemikalieregler inom Omnibus VI. Överenskommelsen, som förhandlades fram i juni, gäller bland annat märkning av kemikalier, kosmetika och gödselprodukter. Förändringarna innebär enklare märkningskrav, ökade möjligheter till digital märkning och senarelagd tillämpning av vissa regler till 2030. Parlamentet röstade ja med 477 röster mot 59. Nu återstår ministerrådets formella godkännande.

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Industrin kan få fler gratis utsläppsrätter

EU-parlamentet har ställt sig bakom ett förslag om att öka den fria tilldelningen av utsläppsrätter till delar av den energiintensiva industrin. Ändringen gäller EU riktmärken för värme och bränsle under perioden 2026–2030. Syftet är att minska risken för att produktion flyttas till länder med lägre klimatkrav. Förslaget antogs med 474 röster mot 82. Ministerrådet har tidigare antagit en liknande position. Lagändringen är ännu inte slutligt antagen.

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Överenskommelse om ändringar i utsläppshandeln

EU-parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om ändrade regler för marknadsstabilitetsreserven inom EU:s utsläppshandelssystem, ETS. Förändringen innebär att gränsen för hur många utsläppsrätter som får finnas kvar i reserven höjs från 400 till 700 miljoner, vilket ska minska risken för kraftiga prissvängningar och stärka industrins konkurrenskraft. Sedan 2023 har över 3 miljarder utsläppsrätter annullerats för att motverka ett överskott på marknaden. EU-kommissionen ville ursprungligen stoppa annulleringen helt, men parlamentet och rådet enades om att behålla mekanismen med en högre gräns. Överenskommelsen måste godkännas formellt av båda institutionerna innan reglerna kan träda i kraft, samtidigt som en bredare översyn av ETS pågår.

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EU vill slopa krav på producentombud för småföretag

EU-parlamentet har antagit en förhandlingsposition som innebär att mindre företag kan slippa kravet på lokala producentombud vid försäljning till andra EU-länder. Undantaget föreslås gälla företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning under 10 miljoner euro. Förändringen omfattar bland annat förpackningar, batterier, elektronik och textilier och kan minska företagens administrativa kostnader. Övriga skyldigheter inom producentansvaret, som avgifter och rapporteringskrav, påverkas inte automatiskt. Naturvårdsverket har varnat för att lättnaderna kan försvåra tillsynen, och förslaget måste nu förhandlas med ministerrådet innan det kan bli lag.

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Överenskommelse om enklare regler för ekologiska produkter

EU-parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om förenklade regler för ekologiska produkter. Omsättningsgränsen för när mindre återförsäljare kan undantas från certifiering höjs från 20 000 till 40 000 euro. Även gränsen för försäljningsvolym höjs. Samtidigt förlängs erkännandet av ekologiska regler i elva länder utanför EU till 2036. Förändringarna ska minska administrationen och förenkla handeln med ekologiska produkter. Formellt antagande återstår.

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Ny allians för biobaserade material

EU-kommissionen har lanserat Bio-based Europe Alliance, ett nytt initiativ som ska öka efterfrågan på biobaserade material och produkter som kan ersätta fossilbaserade alternativ. Alliansen presenterades av EU:s miljökommissionär Jessika Roswall under onsdagen och över 100 aktörer har redan anslutit sig. Initiativet är en del av EU:s arbete med att stärka bioekonomin och omfattar bland annat material inom plast, kemi, textil och byggsektorn. Samtidigt arbetar en särskild investeringsgrupp med att förbättra finansieringsmöjligheterna för biobaserade projekt.

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Nya gränsvärden för farliga ämnen

EU ministerråd har slutligt antagit skärpta regler för att skydda arbetstagare mot farliga ämnen. Nya gränsvärden införs för bland annat kobolt, polycykliska aromatiska kolväten, 1,4-dioxan och isopren. Svetsrök förs också in i direktivets förteckning över exponeringar som omfattas. EU-kommissionen bedömer att ändringarna kan förebygga omkring 1 700 fall av lungcancer och 19 000 andra sjukdomsfall under 40 år. Medlemsländerna får två år på sig att genomföra direktivet efter ikraftträdandet.

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3,4 miljarder euro till industrins klimatomställning

EU-kommissionen har valt ut 77 projekt som kan få sammanlagt 3,4 miljarder euro från innovationsfonden Innovation Fund. Projekten omfattar bland annat elektrifiering, energilagring, tillverkning av klimatteknik, återvinning av kritiska råvaror och koldioxidinfångning. För första gången finns även små modulära kärnreaktorer och direktinfångning av koldioxid ur luften med bland de utvalda projekten. Enligt kommissionen kan projekten undvika cirka 290 miljoner ton koldioxidekvivalenter under tio år. Stödavtalen återstår att slutföra.

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Utredning om nya krav på biobaserade plastförpackningar

EU-kommissionen har inlett ett samråd om användningen av biobaserade råvaror i plastförpackningar. Syftet är att utreda om framtida regler ska innehålla mål för biobaserat material och särskilda hållbarhetskriterier för råvarorna. Arbetet är kopplat till EU förpackningsförordning PPWR och strategin för bioekonomi. Samrådet riktar sig bland annat till förpackningstillverkare, råvaruleverantörer, återvinnare och handeln. Synpunkter kan lämnas fram till den 13 januari 2027.

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390 miljoner euro till nya miljöprojekt

EU LIFE-program har beviljat 390 miljoner euro till 135 nya projekt inom klimat, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och energiomställning. Projekten genomförs i samtliga EU-länder och fem associerade länder. Bland satsningarna finns restaurering av ekosystem, minskad klimatpåverkan från industrin, klimatanpassning och utveckling av cirkulära lösningar. Den totala investeringen uppgår till 579 miljoner euro. EU-stödet motsvarar ungefär två tredjedelar av kostnaderna.

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