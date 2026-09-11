Så tar du plats i ledningen – och så påverkar du utanför

Ledarskap En plats i ledningsgruppen kan göra det lättare för hållbarhetschefen att påverka affären. Men hur får man en plats där? Och hur gör man om man inte får vara med? Christina Lindbäck, hållbarhetsdirektör på Ahlsell, ger sina råd om hur man får gehör – både i och utanför.

Så tar du plats i ledningen – och så påverkar du utanför
Christina Lindbäck, hållbarhetschef på Ahlsell. Foto: Peter Knutson.

En plats i ledningsgruppen kan göra det lättare för hållbarhetschefen att få in hållbarhetsfrågorna på agendan. 

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Men platsen är ingen garanti för större inflytande. Det menar Christina Lindbäck, hållbarhetsdirektör på Ahlsell, som själv har erfarenhet av att både sitta i och stå utanför koncernledningar.

– Det är ju självklart att det är lättare att kombinera hållbarhetsarbetet med affärsarbetet när man alltid är med i de dialogerna i ledningsgruppen.

En fördel är direkt-tillgången till samma information som övriga ledningen, inte minst om företagets ekonomi. Det gör det också lättare att få in hållbarhetsperspektivet när strategiska beslut tas.

Samtidigt tar ledningsgruppsarbete mycket tid, särskilt för den som är ensam i sin hållbarhetsroll. Och Christina Lindbäck betonar att frånvaro från ledningsgruppen inte automatiskt betyder att frågorna har tappat i status.

– Jag är inte säker på att mitt inflytande skulle ha varit mindre om jag hade rapporterat till koncernchefen men inte suttit i ledningsgruppen, säger hon. 

Viktigare är hur nära besluten rollen finns, vem hållbarhetschefen rapporterar till och om företaget faktiskt följer upp sina hållbarhetsmål. 

Så hur gör den som vill få en plats i ledningsgruppen? Christina Lindbäck tipsar om att argumentera utifrån affärsnytta och att ledningen behöver ens kompetens: 

– Både utifrån att man har förståelse för vilka risker och affärsmöjligheter ny lagstiftning och så vidare kan innebära om de ignoreras. Och vilken uppsida det är att jobba med hållbarhet i alla dimensioner.

Vad skulle du säga om ledningen uttrycker att de redan har koll på de här frågorna?

– ”Varför har ni anställt mig över huvud taget?”. Det rådet skulle jag kanske inte ge en yngre kollega. Men jag skulle säkerställa att de följer relevanta KPI:er. Jag skulle vara väldigt saklig kring vilka områden jag bedömer att man regelbundet ska följa upp och tolka de siffrorna. Fråga lite försiktigt, hur tolkar du vårt koldioxidberoende? Hur slår det om vi importerar mycket och blir träffade av tullar? 

– Jag skulle – inte på ett arrogant sätt – ställa lite kunskapsfrågor. Kanske skulle jag då kunna belägga hur den kompletterande kunskap som jag besitter är värdeskapande i företaget.

Om det inte fungerar kan man i stället försöka få rapportera till en inflytelserik roll, som vd eller finanschef, och begär att få delta i strategiarbetet. Det viktigaste, påpekar hon, är inte att sitta i ledningen utan att företaget inte ger upp sina hållbarhetsåtaganden.  

– Man ska inte ”hänga läpp” om man inte sitter i koncernledningen som hållbarhetschef. Det viktigaste är att se till resultaten. När man kan börja bli allvarligt oroad, det är ju om företaget släpper viktiga hållbarhets-KPI:er

Christina Lindbäcks tips: 

För att få en plats i ledningsgruppen:

Beskriv affärsnyttan med hållbarhet. Lyft både riskerna med exempelvis ny lagstiftning och möjligheterna som hållbarhetsarbetet kan skapa. 

Visa att hållbarhet behöver omsättas i affärsstrategin. Christina menar att hållbarhetskompetensen kan tillföra andra perspektiv än traditionella mått som pris, kvalitet och service. 

Visa konkret vilken kompetens du tillför. 

Argumentera utifrån frågornas strategiska relevans. Christina beskriver hur hon själv argumenterat för en plats när hållbarhetsfrågorna blivit allt mer integrerade med andra affärsfrågor

…om du inte sitter i ledningsgruppen:

Försök rapportera till en inflytelserik person, exempelvis vd eller finanschef. Christina Lindbäck menar att vem man rapporterar till kan vara minst lika viktigt som själva ledningsgruppsplatsen. 

Begär att få vara med i strategiska projekt. Särskilt när företaget tar fram nya strategier eller gör omvärldsanalys. 

Se till att relevanta hållbarhetsmål och nyckeltal följs upp.

Använd KPI:er och sakliga frågor för att visa värdet av din kompetens. E 

Dra inte automatiskt slutsatsen att hållbarhet är nedprioriterat. Att hållbarhetschefen saknas i ledningen kan bero på hur organisationen är uppbyggd. 

Sök stöd i nätverk med andra hållbarhetschefer. Diskutera frågan med andra som har erfarenhet av både att sitta i och stå utanför högsta ledningen. Där kan man också få stöd och argument.

Fakta

Christina Lindbäck

Gör: Hållbarhetsdirektör på Ahlsell AB sedan 2022 och medlem i koncernledningen.
Bakgrund: Juristutbildad. Har arbetat på Miljödepartementet, Ragn-Sells och NCC. På Miljödepartementet var hon bland annat departementsråd och arbetade med internationella miljöförhandlingar.
Tidigare roller: Senior Vice President och hållbarhetschef på NCC AB samt kvalitets- och miljöchef på Ragn-Sells AB.

Karriär Ledarskap
publicerad 11 september 2026
av Ebba Kulneff

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