Strawberrys nya hållbarhetschef: ”Vi behöver tydligare helhetsgrepp”

Från att tidigare ha haft stort fokus på miljöfrågor breddas organisationen nu till tre områden: klimat och miljöpåverkan, social hållbarhet samt styrning, risk och regelefterlevnad.

– Det vi kände var att vi skulle behöva ta ett lite tydligare helhetsgrepp, att gå från att ha väldigt mycket planetfokus, miljöfokus, till att gå över mer till en ESG-struktur, säger hon.

Tre nya chefsroller har skapats i hållbarhetsteamet. Samtidigt ska Strawberry uppdatera sin hållbarhetsstrategi från 2020, bland annat för att möta förändrade krav från kunder och ny lagstiftning.

Steg i egna karriären

För Elin Penttilä innebär förändringen också ett nytt steg i den egna karriären. Hon klev in som tillförordnad hållbarhetschef i februari, efter att den tidigare hållbarhetschefen lämnat bolaget, och fick några månader senare rollen permanent.

– Jag är jättetacksam för förtroendet såklart. Men jag tror att det var ett väldigt naturligt steg för mig att gå vidare och jag hade väldigt mycket tankar och visioner för hur vi skulle kunna ta hållbarhetsarbetet till ett nästa steg.

Hållbarhet har följt henne genom hela yrkeslivet. Efter en civilingenjörsutbildning inom energi, miljö och management i Linköping började hon som konsult på WSP. Genom ett introduktionsprogram fick hon arbeta en period i Kanada.

Senare flyttade hon dit tillsammans med sin man. Tanken var att stanna i sex månader, men det blev sex och ett halvt år. Där fortsatte hon som konsult med allt större fokus på strategiskt hållbarhetsarbete, innan hon gick vidare till en roll som hållbarhetschef på ett fastighetsbolag.

Fokus på social hållbarhet

När familjen började planera en flytt tillbaka till Sverige dök en tjänst på Strawberry upp.

– Vi hade planen att om något år flyttar vi. Och så råkade en tjänst komma upp på Strawberry som jag sökte och kände att det här passade verkligen mig.

2022 började Elin Penttilä som ansvarig för klimat och byggnader. Där arbetade hon bland annat med koncernens klimatmål och med att få med både ledning och hotell i arbetet.

Nu får hon ansvar för ett bredare område. Särskilt den sociala hållbarheten vill hon utveckla vidare.

– Jag känner verkligen att där vi har en unik position är inom social hållbarhet. Där har vi en kultur av mycket fokus på mångfald och inkludering, säger hon och berättar om Strawberrys open door-policy som går ut på att anställa personer som traditionellt står en bit från arbetsmarknaden.

Att hon redan känner organisationen ser hon som en fördel i den nya rollen.

– Jag är inte någon som kommer utifrån att nu ska jag sätta min prägel på det här hållbarhetsarbetet på det här bolaget. Jag har jobbat fyra år i den här gruppen. Så jag har en väldigt bra förståelse för vad vår organisation behöver.

Elin Penttilä

Gör: Hållbarhetschef på hotellkoncernen Strawberry

Ålder: 36.

Bakgrund: Civilingenjörsutbildning inom energi, miljö och management i Linköping. Tidigare hållbarhetschef på fastighetsbolag i Kanada. Började på Strawberry år 2022.

Familj: Man och två barn