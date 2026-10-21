Sveriges klimatanpassning går för långsamt i förhållande till de ökande klimatriskerna, enligt två nya delrapporter från Nationella expertrådet för klimatanpassning. Det strategiska arbetet har förbättrats hos flera myndigheter och kommuner, men otydligt ansvar, bristande finansiering och otillräcklig uppföljning bromsar genomförandet. Rådet konstaterar också att regeringens handlingsplan innehåller få konkreta åtaganden.
Expertrådet: Klimatriskerna ökar snabbare än åtgärderna
Dagens M&U Nationella expertrådet för klimatanpassning konstaterar brister i svensk klimatanpassning.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
För att stödja prioriteringen av åtgärder presenterar rådet en princip med fyra prioriteringssteg, baserad på en analys av 79 klimatanpassningsåtgärder. Naturbaserade lösningar och att undvika ny bebyggelse i riskområden bedöms generellt ha högst samhällsekonomisk effektivitet. Permanenta skydd och insatser när problem redan uppstått bedöms ofta ge mindre nytta i förhållande till kostnaderna.
Rapporterna blir underlag för rådets samlade rekommendationer till regeringen. Dessa överlämnas i december inför arbetet med nästa nationella klimatanpassningsstrategi och handlingsplan.