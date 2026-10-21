Expertrådet: Klimatriskerna ökar snabbare än åtgärderna

För att stödja prioriteringen av åtgärder presenterar rådet en princip med fyra prioriteringssteg, baserad på en analys av 79 klimatanpassningsåtgärder. Naturbaserade lösningar och att undvika ny bebyggelse i riskområden bedöms generellt ha högst samhällsekonomisk effektivitet. Permanenta skydd och insatser när problem redan uppstått bedöms ofta ge mindre nytta i förhållande till kostnaderna.