Expertrådet: Klimatriskerna ökar snabbare än åtgärderna

Dagens M&U Nationella expertrådet för klimatanpassning konstaterar brister i svensk klimatanpassning.

Expertrådet: Klimatriskerna ökar snabbare än åtgärderna
Översvämning i Mölndal Foto: Adobe Stock

Sveriges klimatanpassning går för långsamt i förhållande till de ökande klimatriskerna, enligt två nya delrapporter från Nationella expertrådet för klimatanpassning. Det strategiska arbetet har förbättrats hos flera myndigheter och kommuner, men otydligt ansvar, bristande finansiering och otillräcklig uppföljning bromsar genomförandet. Rådet konstaterar också att regeringens handlingsplan innehåller få konkreta åtaganden.

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För att stödja prioriteringen av åtgärder presenterar rådet en princip med fyra prioriteringssteg, baserad på en analys av 79 klimatanpassningsåtgärder. Naturbaserade lösningar och att undvika ny bebyggelse i riskområden bedöms generellt ha högst samhällsekonomisk effektivitet. Permanenta skydd och insatser när problem redan uppstått bedöms ofta ge mindre nytta i förhållande till kostnaderna.

Rapporterna blir underlag för rådets samlade rekommendationer till regeringen. Dessa överlämnas i december inför arbetet med nästa nationella klimatanpassningsstrategi och handlingsplan.

publicerad 21 oktober 2026
av Jon Röhne
nrjon-r@hallbartsamhallsbyggande.se

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