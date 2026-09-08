Ny YH-utbildning till hållbarhetscontroller

Utbildning Trots lättade EU-krav på hållbarhetsrapportering har företag fortsatt behov av hållbarhetskompetens. Det menar Sälj och Marknadshögskolan, som startat en ny YH-utbildning till hållbarhetscontroller.
– Många organisationer ser idag hållbarhet som en konkurrensfaktor snarare än enbart en regelefterlevnadsfråga, säger utbildningsledare Aida Ekberg.

Ny YH-utbildning till hållbarhetscontroller
Aida Ekberg är utbildningsledare på Sälj och Marknadshögskolan. Foto: Privat/Adobe Stock.

En ny YH-utbildning till hållbarhetscontroller har startats av Sälj & Marknadshögskolan. Utbildningen sker på halvfart på distans, är den enda i sitt slag och ska enligt skolan möta en efterfrågan från arbetsmarknaden. 

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– Vi har örat mot rälsen och ser behovet av den här utbildningen för att möta arbetsmarknadens växande behov av hållbarhetskompetens, säger Aida Ekberg, utbildningsledare på Sälj och Marknadshögskolan. 

EU har ju lättat på rapporteringskrav och det är till exempel färre företag som behöver rapportera enligt CSRD än tidigare. Kommer det finnas jobb?

– EU har föreslagit lättnader i vissa rapporteringskrav, samtidigt försvinner inte behovet av hållbarhetskompetens. Företag behöver fortfarande arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågor för att möta krav från kunder, investerare, leverantörer, banker och andra intressenter. Många organisationer ser idag hållbarhet som en konkurrensfaktor snarare än enbart en regelefterlevnadsfråga, säger Aida Ekberg och påpekar att utbildningen inte enbart handlar om rapportering. 

Utbildningen inleds med en introduktion till hållbarhetsstyrning.

– Studerande får en inblick i ”varför är hållbarhetsarbete viktigt” för att inte tappa början på den viktiga röda tråden som vi vill att utbildningen ska ha. 

Vidare ingår Hållbarhetsriskhantering, Affärs- och hållbarhetsstrategi, Års- och hållbarhetsredovisning och Hållbarhetskontroll i leveranskedjan. I utbildningen ingår också ett examensarbete och praktik. 

För att bli antagen till utbildningen behöver studerande ha en ekonomisk bakgrund, antingen genom att ha arbetat i minst två år inom ekonomi, redovisning eller motsvarande heltidstjänst alternativt eftergymnasiala studier på minst två år inom ekonomi, redovisning eller motsvarande. Utbildningen är 200 YH-poäng fördelat på två år på halvfart. 

Sista ansökningsdag är 15 september för sen anmälan till årets utbildningsstart som var den 31 augusti. 

Hållbarhetsrapportering Karriär Utbildning
publicerad 8 september 2026
av Ebba Kulneff

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