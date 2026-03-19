Färre företag publicerade hållbarhetsrapporter 2025

Dagens M&U Antalet amerikanska företag som publicerade hållbarhetsrapporter minskade kraftigt under 2025, enligt en ny undersökning.

Studien, genomförd av The Conference Board och Esgauge, visar att endast 1 444 företag i Russell 3000-indexet publicerade rapporter, en nedgång med 17 procent. Det är första gången på fem år som en minskning registreras. Totalt avstod nära 300 företag från att publicera rapporter, däribland större aktörer som Nextera Energy, Charter Communications och Charles Schwab.

Enligt undersökningen beror nedgången främst på att små och medelstora företag i högre grad väljer bort rapportering. Minskad press från investerare och andra intressenter har gjort att färre företag prioriterar transparens kring hållbarhetsdata. Samtidigt har juridiska risker kopplade till greenwashing och användning av koldioxidkrediter ökat. Även rättsliga hot mot standardinitiativ som CDP och Science Based Targets Initiative har bidragit till osäkerhet.

publicerad 19 mars 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

