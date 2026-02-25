EU-länder godkänner försvagade hållbarhetskrav för företag

Reglerna kommer framöver att omfatta EU-företag med fler än 5 000 anställda och en årlig omsättning över 1,5 miljarder euro, samt företag med säte utanför EU som har en årlig omsättning inom unionen över 1,5 miljarder euro. Tidsfristen för att följa reglerna skjuts samtidigt upp två år, till mitten av 2029. Kravet på att företag ska anta särskilda klimatövergångsplaner tas bort.

