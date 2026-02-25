EU:s medlemsländer gav under tisdagen sitt slutliga godkännande till att försvaga unionens regler om företags hållbarhetsansvar. Beslutet innebär att direktivet om due diligence, CSDDD, nu endast ska gälla de allra största bolagen.
EU-länder godkänner försvagade hållbarhetskrav för företag
Dagens M&U Direktivet om företags hållbarhetsansvar gäller nu endast de största bolagen efter att EU-länderna godkänt försvagade regler under tisdagen.
Reglerna kommer framöver att omfatta EU-företag med fler än 5 000 anställda och en årlig omsättning över 1,5 miljarder euro, samt företag med säte utanför EU som har en årlig omsättning inom unionen över 1,5 miljarder euro. Tidsfristen för att följa reglerna skjuts samtidigt upp två år, till mitten av 2029. Kravet på att företag ska anta särskilda klimatövergångsplaner tas bort.
