EU-parlamentet har röstat igenom ett nytt och bindande klimatmål som innebär att unionens nettoutsläpp av växthusgaser ska minska med 90 procent till år 2040, jämfört med 1990 års nivåer. Beslutet är en del av en överenskommelse mellan Europaparlamentet och Ministerrådet om att uppdatera EU:s klimatlag, som slår fast att EU ska vara klimatneutralt senast 2050.
EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna
EU EU tar ett nytt steg i klimatarbetet med ett ambitiöst mål för 2040. Svenska EU-parlamentarikers reaktioner skiljer sig åt, läs vad de tycker om de nya klimatmålen här!
Foto: EU-parlamentet / Adobe Stock
På tisdagen röstade parlamentet för den nya lagen med 413 röster för, 226 emot och 12 nedlagda röster. Det nya 2040-målet fungerar som en viktig milstolpe mellan det redan existerande målet om minst 55 procents utsläppsminskning till 2030 och det långsiktiga målet om klimatneutralitet.
