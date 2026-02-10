EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

EU EU tar ett nytt steg i klimatarbetet med ett ambitiöst mål för 2040. Svenska EU-parlamentarikers reaktioner skiljer sig åt, läs vad de tycker om de nya klimatmålen här!

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna
Foto: EU-parlamentet / Adobe Stock

EU-parlamentet har röstat igenom ett nytt och bindande klimatmål som innebär att unionens nettoutsläpp av växthusgaser ska minska med 90 procent till år 2040, jämfört med 1990 års nivåer. Beslutet är en del av en överenskommelse mellan Europaparlamentet och Ministerrådet om att uppdatera EU:s klimatlag, som slår fast att EU ska vara klimatneutralt senast 2050.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

På tisdagen röstade parlamentet för den nya lagen med 413 röster för, 226 emot och 12 nedlagda röster. Det nya 2040-målet fungerar som en viktig milstolpe mellan det redan existerande målet om minst 55 procents utsläppsminskning till 2030 och det långsiktiga målet om klimatneutralitet.

Fd7ESgFil0zxMm45F8kFab2CdLJ27iHXVM03DlYzjprFPrmKnhUqSS6E/GLFI2jQoGWbTid4LS7y7TZZrV9mhQFWdJQO6v4Joln/qHnTXJ4IZc6qwEuVnBfqewuvkeQ7VhS70G1jZQC1uuiFfVjA9ZptNINLOpS36xvUBeRmbXZ2rN35W4w2SpWCOaXkcs5gsvAfGYbPioe3v3g8feaEuGyBOM4s0oHNmGdz2iLD2KyZxBpQiRnDTPA1ehmQAEeZ9b4e50XeWAIOcYqkgNTBj3nEpNk/pw0glc0z0Ppt5aEojPndrE5J8c2t2VKBbwBuvVzhcagv9Xpxpzknn2sfDiA7QJ3gWew8TKudmQRUvzjWD9tteb+cwYw6AeBIj4X8j1GOtjrIvU/VqezcB1IA5AngWJveuKOgItG/+2SdGsghTCIt+nu7dhGAL6t1AwpcpldpVVahEPLZHwawVmqjjDWJzL2OoGZlaQPW5fUdyl4uEae2Kgi14TpZn/XJg7GhgwxrdeQWHGx607+HIOBXOc/zvkYsImHxQsmsDQg7K0KIoR4V0uDaqUVr+EOj6NzvQHXU2H2yzmwvsypI3t2TJpZOhm0LLErGXsh38wB5E6ChChPCuBm+zoH/o2on5is4bfq7BSGuuTvOVUuwV0P/8hPmEJn3Owvkh82PxJj4pH7fnb6+uX/J9aOuozJIpoEARQwDGAN5A1k1UIQ5EcGPUw5lQBUW+U2houD1SJRifu0Nwx22YMKd49XwSqRpnIZYCnwqSWkr59BO1FoIyxih2mYUrn/Qp1/OUpmW1r7N8JGGf2e2U2C3Lj/ma5eD4Qez4pQZW3/6Od7r2neXstAmJY9gH3BmY1RX1VzBzrBylZjriu1gIvoDQld1tW53Uf9DROJw4GjrRFG3zGC2KdDbhJQhXCUPLEnSEX/BDzWYqXtDQSGF0PPI0oxS3FONpfxM2IlpuV9NnkxDymY+CJPKQL0qnjKi/juUtZcZSPcfFyEjgea2iQUWVU4lYt9+TKyCsSkwJvlpD9EFIyByqj1JYhHZZlzEd9Q9bC9KFHAAv2ESc1wDHaN1GOS6OfyRXX+P8Jhka3mfxEuPNk8Ys8TyZSS9wc6NRgbM2DIzgINiwFyIlghuz4GNhxJMDHrMIs4qxdzDkDyiKsgun1JU1RkcPBhlUJpNQEBNaAjoSQ1s1Za5qECV8L0NLdtlV0nYnPYdkgU59hy+PvT5yEvsxCB/9HSYCpZ7Rg5tU1Ix5r/fWfroD+Bwn+p2dwOyDQJCJMA7X+kjGgayyqxubkxjcql0KJFro/seIa3eUcx2KlJeh+7yxp8uPiXR6mIkMld0jN8I00/B8uqQ0HgQYxq6UrsLkiO8rjojk17bWRczdYT1JmOGNyQ61S9MhKuJYamRtxDt2WoobEPiSte6aStqiR4QxkmrsEweDkUo0+HqQC/XLKF3oe2jaQEwWCOxnUske3uF0Dq4bVs/2Sf1cPW5MUBMtx26ZFesMZh6a2QuoJp7+ZKHZVNWUfWjJ8QYRO9Uclaei3fv9IKeDgF1HNw8MtI5wG4GVehWjVzxP9Z9ggUcTX2+RN5DEgWXj+eAyjYa3jtaPmc5MSuozBibViszjrK6INbH2vSTcX7ldEdA5N3E43/ivf9I4Qb6SCPHONxl2ipejx8h0XLDwPErS1COwJITC1wKrqfvWK5I+71Zm6BH72yKc8Z3+x+K4nCJNKolOIPgHu612aI/mEhZk4Z0iC3prHtbfat+JmllmKMjJyUgRQ4z90Nkjy0fomFikWCu9TJOCDV9ewTrQtFPljB0VCnHT1O2y+TG4s+Rn7oVBM8b7909foVVXccqFpBwKAQRplBE+Ctk3Rtn2QzyiNzhe/xCeXKJfeogXKNWTSoHcbDKi42U0acFv+cP0LhCCBlGZTLqyA1892vzdfxPu2W8cX7O9v89jkG3kUr/VdA3W7zd9JUuXcizLLI6+oTy0uKyIoNnLbYvrfZhK3bwogKcUTVfIrZV7eewi0X6/VCUzthV5BKpADE3t7MelxmTBtat1LSAQ+aA9EqWRN7iNgeOcYwaJ2MomE5JyuoH8VUxqvejjD5P6PHFcNpNtBMkoFv6H1P/WQBn0AdHW7X0OAyDX0QhJnzmlVK+afnKlKrMxUuDG4WRtZ0XSCrU6sKRZ7nowsxUXZjEYHUiX+co52p/dStGM2lXzNFh+ujX0BpS1uGCQEtdR2hXGrB2srYTswkOhCWQWTr2YPUlQx9i3b2iP3dbGlrfX092FdsJ0qHpVHCmYOtM8swL3Rhf8c0jMFYj8l2Jt4QP5n/C6rLnGpRUuNdGJGIFCkuS1P6mnvy+BRmVZgZWTG7fT0y4d9IV2DR1FJt9/dth154ZWU3QqOTrCz6yKdT7Iufq1rtPwcl8ehIVN4i+d0kUWc2Rno2Snav0EHYJ397OKEnwnu2y+f/fXc381y5dffOHR0GogiqWLJuJtMNnexwIB3MR/C7CGkBpKssD/kWdm5CgYf/wuZlpKmum41LVhV3Et1u4zouiBSL80fpSLVIYCFw+dizzPs19Lk4/GXMw7uWjiUQLv93fdtCh0YxQKow2F2p+9zcWSzm/9aJIV1f//lo5LtCoqkWMyvM8+XrcMhPHFRdTrEC2EhbUaE+wvTdOvqkQwXAzm39C7vny4YKH/edVE/mx57bcAgErcFmodH/7pgvV90WXO5olmTDk2u1zZjQIBQ56ly4hD/8wsr8qMEJmOBnFIKc9aDWFMSLaM1ERNdKWnvyhFw3fek+1R5/rSURC83Sr1xsvhIadBNFpPECOLyxGzpqkIl8gPubGeAn2JrqyNKs31mIAkwSpiUyIa++GmYW1WaoDD8Ga+kmwlhb2fJV9SdFCDbftX7bSHP+cgN99rp1iIX0JHfharaZ5rSSnUZvMx5lV2xy1pVZNBbQbxQriT7+bEAl+uQHSHEvuZScN9JJ26gBVIsQB57Htg86AlsnKVAOI2HX+XRN+DQ6+GZKddFjdzkhLhpgF4KnK+llBHx9gajteYE72NftownvYD/6jFmi9M/xn5XmQjCKFdMzECcHrg9fk4KkEmCbb74nr63cisAk6am6uq7rCavWpIPhbM2kelrxTyCmgy53Qsg58uI7RvdNOIWUv0GaUzelmtqWppfV/Q1JMuSreQ4QWy75Fxzp6gNAmOTNBZG6cHN6nKnB5ESktpcl2ci7acI4TLf7wWdMf/n1lL9I6fwXKWOQ0yv4jJz62AvArh4pmehbtFfB/MLux+VpInA4aZzx6Qcjm30QdMmeGouL6UXPkMnbUejd+q28lZ3/qPiKP/eF8dsoFIM7yJuSzE84+bZOyXJRBo0v+hCug6Q1Aejwls/7pCl4tI/8VrykNhKYi5q+OhP/wAyPdorxe+msoQ8XwsO30Tf5Zk64YKCBVzmF9ViCmbZZohum3aLg1JAADT8oP9s01AgNhC99cN4FDB3ZXwsQZAgvjm7TP9XzwVkzur8NOKRXqoUK9se95EoWGdz43m/Ludxv3GKmKZAvpW6NK88UY8C0iNT3jbnSwsviVQe4mc3FK7618b3QoWXzd31y8BIvEC1H0MFs98wmQwcytHaq1g+qhtCEUPEbX1f6K06HCqD95SQ3lo/RDiP/tLlzNT0vbC9K+xNjPZZkCct3wuBzNuyGpot9LFhioJpMelf46i819J7FzqQ3SvPvfRzEgd56d01vKG4nRvo24lGRO/zck9sMh5P14bK5W3/2BjfXWpbHfnJWEKlMOMYcSNIKxbvXrTSmzTG/24fhuo8p2vr7Mw5Z60cQQkwVQ4gyJw4wYlCkpNsSaL9I7N1SpuzoxMX4s9ORb/YDCqPKdtOTmrEndc0mwQyV2y1+7enhWgXT1qFUO8VPNcBBSsTY7/j7NLrlf27fk0PyMIJj3SmIvDH0jjP3bAopTjeXqJh+SxEXnZ1e9Ur8i43mb5KFfneXELw3Eyi299LN9aJ7TUMtpyHdi2XNCjizXq/RwyaG7SDDdugFhCNkmD7eTU9MCv6XkxhrswSkbKwVo86Z2cDouIvYc9FnF70jPVcDnF4DrNQqUvxYiuYRr/hulaf6b2Y1P3FEwzsALwjEh1utfmArPLR6FDqqbUSdCCpyzvk+fNOvikzA1OrsLFfPHTQ7dlhU4kr9wIT4p7yPB5dPWzcg7qtVxi/nTDIHLPMMEo3+agYT5Qb38rPhSVVfwfRT08RLMWcAgzMPxn6d9EAndDUrogZ+0/A6XPzjnWq4nvmhq0AwaASV4S8aFr6MLSdx6BrZ4mH79JS/ze7+PNaXJpfwaT9GdCAMP9hhTGb81Mxb1L4U6RbCr8t1if/OcQ+ObLBl7Jv1iK1pU92iUecjIAM+Moq4wWO3noQZaXfclgtNojkZRfs5yqg1+88hjJc+qK4Yx5ZoFH5mlxzOIkcZKPzZZFZ9k3aHiJoIfX1qLhf6KaFjQco9s5cQNo8mQ/EgGnImuZ2XR1OeuipEuXvH7gmYD5PKrAsHVaL2xNB0ufthVzKOkPap6R0CEHdnwtFoJ0qi+CVVuckvATeFYct/noLsGakbPtJM39IMHEgTuhryK33+qHkOMYEeW/Y7ZcxOhdqIvSU3C4QY9L05VDQ2Y+mZsONmcFFEkb3Rk26pVvSPuH790R5gsfg5v/DElw7rao6WM9/6xnPXqi1PG/wFySMXwYuWBMZ5BjqgsyZ3eqI1Y9+iqrtKSUimLch4CNCgww5X8ffgxd0AlvR/CUmBKTlH+1vIIQ7KkFcczUsORjccxGxa6q+feBh37/HvUgsldmLsBNb7lAX7Fm4AgGSty3OjHFcZ8idPW9rs6zM5vwi7Z/6/cGiGJZ5l0MlZ1WtZX5/KK7r6IQ1rVMGnU9PZF0vi2sWVP31Xi29DKB8A8QFfH0hq552x55hs/3WQahdNE7xGBSv26a5xkbBHkdSPiMltBrzT5d7DYBi2sh7XDgn8POhsWPJjDrS8=
EU Klimat
publicerad 10 februari 2026
av Ellen Sundström och Carolina Högling

Senaste nytt

Premium
Klimat

Ny analys: Boendeförsäkringar kan bli dyrare i klimatsårbara områden

59 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt europeiskt verktyg för att mäta biologisk mångfald

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Europa tar fram gemensamt verktyg för att mäta PFAS från avfallsförbränning

1 timme sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Krediter

Så granskar du koldioxidkrediter – innan de blir greenwashing

9 februari
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari
Premium
EU

CBAM är här – så undviker du dyra överraskningar

3 februari
Premium
Klimat

Så kan kommunalt restmaterial gå från avfall till resurs

30 januari
Premium
Hållbarhetsredovisning

Skärpta regler för klimatkompensation – det här behöver köpare veta

21 januari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

2 timmar sedan
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

7 timmar sedan
Premium
EU-svepet

9 nyheter på veckans EU-agenda

6 februari
Premium
Hållbara finanser

Minimal skillnad mellan ”gröna” och konventionella fonder

28 januari
Premium
Dagens M&U

MP kräver regeringsansvar för hotande kollaps av ekosystem

27 januari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 6: Det gör vi när motivationen dippar

30 december 2025
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 5: Så hanterar vi kritik

29 december 2025
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 4: Det är bästa sättet att nätverka

23 december 2025

Det senaste

Premium
Klimat

Ny analys: Boendeförsäkringar kan bli dyrare i klimatsårbara områden

59 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt europeiskt verktyg för att mäta biologisk mångfald

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Europa tar fram gemensamt verktyg för att mäta PFAS från avfallsförbränning

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

EU öppnar samråd om klimatpolitiken efter 2030

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Samarbete i värdekedjan minskar klimatpåverkan från jordbruket

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

FN-chefen vill se ekonomiska mått bortom BNP

2 timmar sedan
Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

2 timmar sedan
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

7 timmar sedan
Premium
Klimat

Ny analys: Boendeförsäkringar kan bli dyrare i klimatsårbara områden

59 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Nytt europeiskt verktyg för att mäta biologisk mångfald

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Europa tar fram gemensamt verktyg för att mäta PFAS från avfallsförbränning

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

EU öppnar samråd om klimatpolitiken efter 2030

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Samarbete i värdekedjan minskar klimatpåverkan från jordbruket

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

FN-chefen vill se ekonomiska mått bortom BNP

2 timmar sedan
Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

2 timmar sedan
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

7 timmar sedan