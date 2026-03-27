7 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

Sveriges EU-kommissionär Jessika Roswall (M) är tillsammans med fransmannen Stephane Sejourné ansvarig för PFAS-frågan i kommissionen.

– Vi vill fasa ut PFAS. Samtidigt behöver reglerna vara enkla och tydliga, så att både företag och konsumenter vet vad som gäller. Det är även viktigt att EU håller ihop i den här frågan, så att det inte blir olika regler i olika länder, säger Jessika Roswall till Dagens M&U.

Slutliga rekommendationer väntas från Echa senare under året och ska ligga till grund för ett kommande lagförslag inom EU. Echa har också inlett en öppen konsultation där intressenter kan lämna sina synpunkter.

EU splittrat om hållbarhetskrav

Frågan om EU:s hållbarhetskrav för företag lyftes under en presskonferens i Bryssel på torsdagen. Dagens M&U var på plats och kunde konstatera att det råder en tydlig oenighet bland svenska parlamentariker om utvecklingen. Emma Wiesner (C) framhöll behovet av att förenkla regelverk för att stärka konkurrenskraften, men betonade samtidigt att klimatarbetet inte får försvagas. Hon pekade på att kraven ofta är svårtolkade eller motstridiga och att enklare, mer tydliga regler skulle underlätta för företag.

Samtidigt varnade Heléne Fritzon för att förändringarna riskerar att gå längre än förenkling och i praktiken innebära en nedmontering av befintliga hållbarhetsregler. Enligt henne motiveras flera nya förslag av ökad konkurrenskraft, men kan slå mot redan beslutade klimatåtgärder.

Heléne Fritzon lyfte även att svenska företag enligt henne efterfrågar stabila och långsiktiga regler snarare än lättnader. Emma Wiesner betonade att båda perspektiven måste rymmas, med både förenklade regelverk och bibehållen klimatpolitik.

Ny EU-plan ska förebygga och bekämpa skogsbränder

EU-kommissionen har presenterat en ny strategi för att stärka skyddet mot skogsbränder i Europa, med fokus på förebyggande arbete, beredskap, insatser och återuppbyggnad. EU-kommissionären Jessika Roswall sade att strategin omfattar hela kedjan och markerar ett nytt arbetssätt för att möta ett växande hot. Bakgrunden är att skogsbränder inte längre främst drabbar södra Europa, utan även länder längre norrut som Sverige, samtidigt som många bränder orsakas av människor. Strategin lyfter fram ökat samarbete mellan medlemsländerna samt större användning av satelliter och AI för att upptäcka bränder tidigare och bedöma hur de kan spridas. EU vill också stärka den operativa kapaciteten med fler brandbekämpningsflyg, bättre placering av resurser och ett större ansvar för lokala aktörer och information till allmänheten.

Rapport varnar för klimatpolitiska bakslag i EU

En ny rapport från European Climate Neutrality Observatory visar att en försvagning av klimatpolitiken kan hota EU:s långsiktiga konkurrenskraft. Analysen pekar på att åtgärder som lägre koldioxidpriser eller urholkad lagstiftning kan minska investeringar i ren teknik och bromsa industrins omställning. På kort sikt kan sådana beslut framstå som ekonomiskt fördelaktiga, men på längre sikt riskerar de att försämra Europas position i den globala konkurrensen. Bakgrunden är att EU:s industri redan pressas av höga energipriser, svag tillväxt och ökad internationell konkurrens samtidigt som andra regioner ökar sina gröna investeringar. Rapporten framhåller också att beroendet av importerade fossila bränslen gör ekonomin mer sårbar för geopolitisk oro och prischocker.

Misstänkt palmolja i flygbränsle trots EU-regler

En granskning från SVT visar att det finska bolaget Neste kan ha använt förbjuden palmolja i produktionen av flygbiobränsle. Uppgifter om import av stora mängder använd frityrolja från Malaysia överstiger vad som bedöms finnas tillgängligt, vilket väcker misstankar om att andra råvaror blandas in. Enligt EU:s regelverk ska flygbränslet produceras av restprodukter, eftersom palmolja kopplas till avskogning och höga utsläpp. Granskningen pekar även på brister i kontrollsystemet där otillåtna råvaror kan passera. Uppgifterna har väckt reaktioner inom flygbranschen och EU, där biobränslen ses som en viktig del i att minska flygets klimatutsläpp.

Regeringen står fast vid EU:s flygbränsleregler

Regeringen meddelar att inga ytterligare åtgärder behövs kring EU:s regelverk för hållbara flygbränslen, trots oro för bristande efterlevnad. Bakgrunden är frågor om hur RefuelEU Aviation tillämpas, särskilt när det gäller krav på syntetiska bränslen. Regeringen framhåller att flyget är viktigt för Sverige, samtidigt som utsläppen ska minska genom ökad användning av hållbara bränslen. Regelverket innebär att andelen hållbart flygbränsle ökar från två procent 2025 till 6 procent 2030, med särskilda krav på syntetiska alternativ. Regeringen betonar att reglerna redan är beslutade och kompletteras av nationell lagstiftning samt tillsyn från svenska myndigheter, samtidigt som en statlig utredning om tillgången till hållbara bränslen ska redovisas i april 2026.

EU föreslår ändringar i hållbarhetsrapportering

EU:s plattform för hållbar finansiering föreslår en översyn av ESRS för att samordna rapporteringskrav och hantera överlappningar mellan olika regelverk. Förslaget innebär bland annat närmare kopplingar till EU:s taxonomiförordning samt andra regelverk som SFDR, med målet att minska komplexiteten för företag. Samtidigt bedöms förändringarna kunna innebära justeringar av nuvarande rapporteringskrav, vilket enligt vissa bedömare kan påverka omfattningen av den information som redovisas. Bakgrunden är att företag i dag möter flera parallella krav med skillnader i definitioner och metodik. EU-kommissionen väntas fatta beslut om reviderade standarder före sommaren 2026, inom ramen för införandet av CSRD.