Förra veckan kunde Miljö & Utveckling rapportera att EU:s medlemsländer kommit överens om att skjuta upp införandet av EU:s nya avskogningsförordning, EUDR, med ett år och att öppna för en översyn av regelverket under nästa år.
EU-parlamentet har röstat ja – skjuter upp EUDR: ”Mycket kritiska”
EU EU skjuter upp införandet av den omstridda avskogningsförordningen EUDR med ett år. Efter onsdagens omröstning i EU-parlamentet står det klart att lagen nu väntas träda i kraft först i slutet av 2026. Per Larsson, internationell skogsexpert på WWF, kommenterar beslutet.
Per Larsson och Kajsa-Lisa Ljudén. Foto: Adobe Stock / WWF / Robert Nygren
Under onsdagen röstade EU-parlamentet för förslaget. Beslutet innebär att lagen, som syftar till att förhindra att varor kopplade till avskogning säljs på den europeiska marknaden, nu väntas träda i kraft först i slutet av 2026. Samtidigt öppnas det för att lagen kan komma att justeras och förenklas innan dess.
