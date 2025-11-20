Svenskarnas kaffe kopplas till skogsskövling – har nu större påverkan än köttätandet

Svenskarnas kaffedrickande lämnar betydligt större avtryck i Amazonas än vad många tror. En ny rapport från WWF, framtagen tillsammans med Chalmers och Stockholm Environment Institute, visar att kaffe numera gått om både soja och nötkött när det gäller påverkan på avskogningen i världens största regnskog. Bara under 2022 kopplas svensk kaffekonsumtion till förlusten av 331 hektar skog – motsvarande över 460 fotbollsplaner.

I Amazon Footprint Report 2025 har forskarna kopplat satellitdata till handelsflöden och jordbruksproduktion. Resultatet visar att både lokala och internationella marknader driver avverkningen, där boskapsskötsel fortfarande står för den största delen. Men för Sverige sticker kaffet ut.

– Globalt sett har det varit mycket fokus på sojaproduktionens och boskapsuppfödningens inverkan på avskogningen, så konsumtionen av kaffe kanske har flugit lite under radarn, säger Martin Persson, biträdande professor på Chalmers och en av rapportens författare, i en kommentar.

Kaffets beräknade påverkan har sedan flera år varit högre än sojans – och enligt den senaste mätningen har det även passerat nötkött. Samtidigt bygger siffrorna på genomsnittliga data. Studierna visar inte hur stor andel av det kaffe som säljs i Sverige som är certifierat eller kommer från mindre riskområden.

EU:s avskogningsförordning, EUDR, börjar gälla vid årsskiftet och ska göra det enklare att spåra varors ursprung. Då måste producenter och importörer visa att bland annat kaffe, soja, nötkött och kakao inte bidragit till avskogning. Martin Persson menar att den lagen kommer att göra det lättare för konsumenter att veta varifrån produkter som kaffe, soja, nötkött och kakao kommer ifrån.

Amazonas har förlorat 8,6 miljoner hektar skog mellan 2018 och 2022. Enligt rapporten riskerar grödors betydelse för den utvecklingen att underskattas – något författarna nu vill rätta till.