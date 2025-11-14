EU-parlamentet godkände Omnibus 1 – splittrade reaktioner i Sverige

Hållbarhetsredovisning EU-parlamentet röstade på torsdagen igenom sin position på det så kallade Omnibus 1-förslaget, ett paket med ändringar som bland annat innebär stora lättnader i både CSDDD och CSRD. Beslutet möts av skilda reaktioner från svenska aktörer.

EU-parlamentet godkände Omnibus 1 – splittrade reaktioner i Sverige
Olivia Nordell, Jörgen Warborn och Lisa Isakson. Foto: Pressbilder/ EU-kommoissionen

Med rösterna 382 mot 249 gav parlamentet klartecken till en linje som avsevärt begränsar vilka företag som omfattas av CSDDD. Endast bolag med över 5 000 anställda och en omsättning på minst 1,75 miljarder euro föreslås nu omfattas. Samtidigt stryks kraven på klimatplaner ur direktivet och möjligheterna att begära information från mindre leverantörer minskar. Enligt kritiker riskerar det att göra due diligence-arbetet betydligt svårare i värdekedjor där riskerna ofta är som störst.

Även CSRD påverkas. En majoritet av de företag som tidigare omfattades av rapporteringskraven föreslås nu undantas.

EU Hållbarhetsredovisning social hållbarhet
publicerad 14 november 2025
av Jon Röhne

