Käftsmäll mot EU-kommissionen – Omnibus underkänns av ombudsmannen

EU:s ombudsman Teresa Anjinho riktar skarp kritik mot EU-kommissionens agerande i samband med det så kallade Omnibus I-förslaget. Enligt ett beslut som offentliggjordes under torsdagen har kommissionen brutit mot grundläggande principer för god förvaltning genom att på ett odemokratiskt och intransparent sätt driva igenom förslag som försvagar centrala regler kring miljöskydd och mänskliga rättigheter. Beslutet ses som ett viktigt vägval för hur framtida lagstiftning inom EU bör utformas och bekräftar anklagelser som flera civilsamhällesorganisationer länge drivit.
Bakgrunden är att åtta europeiska organisationer – däribland ClientEarth, Anti-Slavery International, Clean Clothes Campaign, Friends of the Earth Europe, Global Witness, Notre Affaire À Tous, Transport & Environment, T&E, samt European Coalition for Corporate Justice – i april 2025 skickade in en formell klagan till EU:s ombudsman. De anklagade kommissionen för att ha använt ett odemokratiskt tillvägagångssätt vid utarbetandet av Omnibus I-paketet, ett lagstiftningsinitiativ som bland annat syftar till att “förenkla” delar av EU:s hållbarhetsregler för företag.
publicerad 28 november 2025