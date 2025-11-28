Käftsmäll mot EU-kommissionen – Omnibus underkänns av ombudsmannen

EU EU-kommissionen får skarp kritik från oväntat håll för sitt sätt att hantera nya lagförslag kring miljö och företagsansvar. En ny granskning pekar på allvarliga brister i både öppenhet och demokratiska processer.

Käftsmäll mot EU-kommissionen – Omnibus underkänns av ombudsmannen
EU:s ombudsman Teresa Anjinho. Foto: Europeiska ombudmannen

EU:s ombudsman Teresa Anjinho riktar skarp kritik mot EU-kommissionens agerande i samband med det så kallade Omnibus I-förslaget. Enligt ett beslut som offentliggjordes under torsdagen har kommissionen brutit mot grundläggande principer för god förvaltning genom att på ett odemokratiskt och intransparent sätt driva igenom förslag som försvagar centrala regler kring miljöskydd och mänskliga rättigheter. Beslutet ses som ett viktigt vägval för hur framtida lagstiftning inom EU bör utformas och bekräftar anklagelser som flera civilsamhällesorganisationer länge drivit.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Bakgrunden är att åtta europeiska organisationer – däribland ClientEarth, Anti-Slavery International, Clean Clothes Campaign, Friends of the Earth Europe, Global Witness, Notre Affaire À Tous, Transport & Environment, T&E, samt European Coalition for Corporate Justice – i april 2025 skickade in en formell klagan till EU:s ombudsman. De anklagade kommissionen för att ha använt ett odemokratiskt tillvägagångssätt vid utarbetandet av Omnibus I-paketet, ett lagstiftningsinitiativ som bland annat syftar till att “förenkla” delar av EU:s hållbarhetsregler för företag.

pTI3YIacQSXQINrYpjB1sLwn/jrtyjb2LUn6UErQuUl74XGRjilbcVuTkBkqtGBSiluBXO2Ve2ZP7mId0NJNzdqVNGxW4a5ulWhsJpeL+TZYwObRvRJvjrklfwN/A2fy6HngVNm3dXXnQc7MmPb05u1iWGCMI4z5KcSlw96ZbI26YjeosA6RqeoRvBVHvrZyOmAxmpri+Z/M/+R6Pk/sGmTWOggoo2j/H5kB3bCQwciCSKAduUGLUzzoRwp9e10Sw0JYCvHgcUP07KcbFuFsNPwhdzzK7zVCPLvQRuhnbfAkaDoe8ka1ROavJk9okJaufhUcfvImUDiJw8WvgoPXJP6gRtowJ5HFZYExPzJGE/bhH63WuX090lZwE+D2CVNdlPdYJlfsRvuOVdKahVAVGjQKL6m3cpXd7rRujtgJvF8r9KUmYpj4IHDV7062oAudi91Db/crDug8SG8y9i5UI+OqSJBpqjXebnqrYnKi0e8m30owlrOk4XCIO413zJEIfsIM0RDvH4cRYV/TY7AoFQTkSNP+BoNQNRub4LqAMK7jh0Kn+/UQZkewpF6GMn2ppqEEQK0QNqhpfuelO1WH2/e2KN34bfj7u89l+7lHvF9YZPnf3U29z+83j3mtgjffeUsfSjNZ5V006OIvvJCleGOzGvtk4hwGEtkNcuE9gLIa629McFKe4WBGlknNgG0NEBo4P6uMygWkZw6rUOWUQOV68G0JVL5YM+lRnG2cdv6MJhk5e+/Wm48pCbRjzEiC8UDXVohfwLSZT579fOs1nMiX5othi92IuzAKOW4Pj1MiHP8aunK2n+ckkhp8w0Jp5JT081mZUiMrfi04p3Rpu9ltD4z3KqCZsNourRUaO9Vmkv6ZI1tpoIgM0ZCzIqiSPoDgdhPTrDV8mFDplJpo2irAL3aGrAYjVT/pPqwhV6XJHeTVSqe5iMoSxlrgFcK5gt2lp2X+ot4f9v4h1tDykl8VuYU2EBnxQ30y7u3EOkDgOa1j4OACBFyfVfkGk5G656yu56ELlz4y2KaN/vHsVOEpivf8tXg0chBd9MdIcgjY2PgILJXA2W0zP4sr84Dd7I+tcztEdRZlQMqtHtp316c41ANCLOqfZvJ+71Ckg/uZkympF+JA9HCf1I8waU4D0Z4AMlGTYpEu+w0OW4Ona1zPLmiqnpL/eTSuT4qicZxwLrHeyHZe3r2jeVWp1ns/1vZ4V6elXPtJIHpDyAqmDzVvCJ/P4dWCRRITfwjT62zy1HJlbATSGCSvAjADFKYU9mLj2v5AT4Gr5gQuRCPk0oU/CcCk2343eKR1zvVzMf9sj5nRLeWyKl+7mTpbARj23u608qSsXhjXegVM2VVDT+1b5UHk/UupdR12q+aRBWZSH0YlSoNtswZQA8QCKbzYilIT4vWUdurVFAk+68VJZWt4jbTeXHuFXgsYMnnK5cFh2n00UAqgW8TVBIr6EF+cC58oPzu//H5nudO3JjchkQ7rKJvDiCPGZQWbc5czYry6ifgqF1OJ8O+xCII85XWGelvX0KnlucrpT1oINUPazGTh3F4DQhKMJfy6ryYHVAiU+9XbE3vt4Ns8Zg2mH2JgguD0L6eiBtIHPBHSgceoMpvsMdJ66PIORzdErq3TvsP6kb8mmG1k0O8Nn6itpcdQPLyfpGcXB4QHhTu/eBvluMtFmYj0GzHLuWrFiHA2yQB2yurV5tIfVTAoNcQiJi4u4U2ovuIGjGlc6p5YyucdFEDnD0eTYYF5kn2C8UP3r9s6uqILFOzKqYIaCIdeVjDsIPSUwfSfdAAGZt9zHqU+2yE1uB2TYzn0nGJx73RLrBBAjQaWMxYApY9QT5GyAW/G6C0Fz4VxPCSETEUTuGzpyEVfHtFHMXU9t/pr7Xb4kd96UjiVlAKJxdrCBtceQ0w0ZF8pLYhWdD3wgq+6P/yn+26XCXWEjVsF97WPMuYDE+QMWtcCy2QLaEc6ggLD4zm+4lHGW8hyuuSWsJfK2OOc2kdFDw4c3tiM0oGomNK3BvUt+6Z07E+1lZMXUeeHLpPVB7bl+76KBpf3REw1gt6GVruhKbSQCC+iLV6fGVTg7Ib+ad7ZAGbg9Apcj0wqDDTcTLDM1q7EWBVDXT9mk7OVl7jjD7+OFOQVngGmYpsVtU8/+Q93z1l+tEMpvba/cHwxVWsKE4JssByyIYiKmZGKurO+VCWVFApatVPPd5Xqa5PaCOIVGEyPR2ZcURGKLHxl5RCjazGpbemhTim+V8ci25ei7nA3QF+K+Wu9ycyOKyOzx0I6w3uDgrIcNr+43vxZB+OtI4Sbglx3j8hWTHgFyMgidJ80/WEddOJQe2E8xbsUh+STImRICV2OAxYk+MyZvFFcuK2qvsJNCUXmG+P0uaxQuKVnK8CXMlyOMWZonEz3Q1Bxz8DTBrwzKSBmQH2NfMqVGhIUzvoS0jo6D1KyVgrIdpCyw9KjnyiMCiJDqEFwLjYajegcU5xK1AoQHY8aVV+OPgkN4/HrMgRjg8M52ebzF8BP8dGMezUYZKvUzTxYCEiWa2b7+KBzFaQR/ruouDsDJquCpw1P84murhyxFheju+GeCkBfEd1TZAR9dMfbRkOu/zuYc85ISYY7GDBMhrqmLa/HRPsCOdMGP0y0Rb7DOwOAeWGCQp+7IytKfyJEmk/EsUjc51AhBFs+5fgLomwvJuVzrR0+Kjgu+3CQdxmVeTWqRmz1USKZKVjP6ZfpFeyP6T1nKek9hOB/F2ljfakD3v9ZsuVWANCBw0pPHMLPjMzERLIjVGRaULTN5Eo6WJTjVePuniFkum+uDZ2fhoPqInpcLhECLyvedVl1CEdF2QTgXPnSvNWEmE0m4Z6mFMvhtZ1yZ9yZwbtyHG6TzqzcMCdw6YyD/2JkyGq1H1OBDwODxbrUSTOxh+98mTD9W8rsrgurXKWtG1T9utjDGbyzaVMjBiz8oO78paMjU+IdZqMGTFG0i9FuvlMqpP72YRxYaGI/Sxq49GE6CyHD8RtxIQTaPPGDsPZv7hx2BxsifVaBexR5B0bSpjiRXxHxazev3Cj1kA+8Lc+/hGnYi4Fpr0IUEtwVEnFgdkFZRlmCUZPSpHP0aBvl6fVBdknmGJUkDyk38DJDHsK3sHDqPkatz5GKdSkTorU+CT7rrzcJc08BdLPKZQlNq2NGVqm80lN7c9NCC7K6xMDyjQhw03HFPfjERKeQkfEzcas1e5azAoXUg329MZXx0R1eXZZ4f69SOCml1GnREz6hogbrZOdCgrh3q0UAY31a2GbG/TQYOX4SLwUdZJqhkRgSxGGV9fYGcL4iNY2bcyZP5vyqzDKm5QBCMpFnzgSotYjM8t98X50lR0V1Sjb7GpowiPXkiBZlQIdNOS+CYaQ32D85bnQtgefThc3IrzdO7WOQoj6LXkhvhl2i5qUsekAIzaOMExW6s5uQyCYoo6IFUXXqCPYcbOcEFcusmHSSBYCl1VslQ0030YilRE74gL6yg4fOkyV/Pjtz7yYWa5HSmXcR9o3a4iozL20k3X833nWeHUbKcMeKGb2hKvuiu0btKywx2mUpWgKUbWL4Y6wLKRK96LhAgYfB13dW9gV/fBbJ5bTl8R8WqKvHSyYEXU5p57Bq9liELJNwCfQMFepvRLa1S13uHTmaO8ISAGOm8Zc3l/D10dk9flEocFuj550FcXkzFZyUQ3AGHRUPyKEaYRIgCjOdzZUOrUmVmitydZVWh0q4/FlhHR5Ny4aOuBdsGeELXleyX012aSlF+KATsApFFUTxFWAyjlar2qJHceMHT9WhyAMMTe/BI7jpUGZen8F3wP+98tC3FhgPFUu6XGB6cah7oKV1Ja+mcVA73E7wpEP4OKJG4lyWgoH76djVZB27i+z3WENq+Ss3pYMyUUBN8wTQYT+VPWgj/07gVzJ4kVynjLcnwxMSxcamEsqCPk388bDSQtYnlfDZVB4fHgviXsdhFMVl9DdAIqn9m5c+ojaXnWFl/LT1GxYl43gx2q+dTl2OF+Xnr04SRBSmwom45MiAU10LNaXDV9T0vt88HbwYmR00cfPL3gKTHE1wxlvn8JmptHibnWpF8+F/F2lOVvWgmJYIaZjmLU5doTkrxVcwcP75sb5SVb/cnFD6+RqaEWnZxiKkxwMABJKuXwOsma6svz/CScPtxfArPQj7GkOMRzcBJYff1g0dNI1kFpHzmRTnTWVF6+04fDBVBe+teZ57yGZORJitM2xOCHiUc8kpi16TfEyMBkRNEggCcqyqD+l7iDre+RalFlkTmAd5mJ27voOCLBvq6VXHSfs4Cx5W4FjZ4yn3jyCya+tXK9G056Y+/mOfI+duIxoLQ+kkJicpU/5ZCBkYNNFivFVOr9H9Iwj8ygAwcNyrrIEReUWXhgXjsHrdQXdjTHPHcBlIoX4cz6c99kjav25cVK7ky1I5arBasEVAKGeztcS8eUUf6WzpGfA6G2gDVjwvg6eGouWSpVeAHOmcOFPsV+8p0P4w/iHLDGSTLATHsa743Z5EhUKZV6twtMJoOjN+dAroP9SAtAucTXhIH3strGPzNLwOr8eLBLrfNhfOi3UdCrAvQv7Wewhh4LuDcbcQkLIR8JU5j8xEVh0948+ugANWmfdvtPEjYuXbq+SmNo3Nx9gqzY+uSPndYCNUkQ/x9RdhnWKR8nj6Kslk83HBxZPDkUXjG3N4Etohe4YlSMkxxHS8nXjoV6BNQr1HdqH2GxwG4lff2BzfrLNl2bn7HcvI7I850fyj8hEwIuuP2qNi1W0pZpKoQdA70DGAYXwKDH9TJEtbsI6s1qHqMAyYHUfWnusNm51MtVerPWPxExmRGiiVjnjZ6RBv+oQ4M/ZNE4Z8fFDcC9GqX17s2YXyVfCrzxQsaCDlpKJkxn9ojGnPIzvDhBnmXTHVqKuLaMqnPYWSG8Nsgg35dBw/U/HEcjI9cX5fFfUIIqs4ZTfPRIffU2hTJHtH81EWOWQOItxJY6wxe3+oATCEBnLbbvzgILeyDCTmp4XsUkKZr8q9EaKlwHUQeN+vUz9iD8aJX5N1bahSuRdDI30Ov1HgixUmNNXlYxs9ebfkfhO7+GSjdIQJ/+kAZcGm/YqOP0/23942qewGytpuJbFF8HbtXwu1vV9FAQYzT88rpX4MVnQOE1mNpf9cXi7vjw/YZgVxFjRWAjAQ3DLcANmOrxz2ef/uqEZb1JUMKfkTFrmZ8oW0AMAHYR8F2NmesjynyeDQucsko9bH/2zJZaw8GZ7i4j4DTDItsfCr+ZnVzm/RNCXwckGTpu43fvgSMHwjH8IHtaR5/i2wqqg86XT+Og0d0js7AOOUg2GComoxxhbNsIAL7CkjViiKUV5sHJM3jxU3Bbdu7JAn6CBTalLMZE1AT+CbI1lTuswcrGUYi7ObCHAR/+tlXgVpN772rlbAvF80tRGSiCAXPwftasAzJwsSWRaOxxwmyRVBFK9KXl2wuZpqR+65cOm/sKDEcIj5RilncS2ydFAEGdiG7zibTzYoBvugy8jGVqXD2vEECNlwAd/x1UtEZ1GSoyivGC3TxRSp/rXbjypORy1X+SGa6ujFomRz45uGWLCEUkBTJEV5IZPUaLKyW6e0C75wVwVZNlLtcSGhNsTGgfkUB8QuFxzyFX2XwGelgHN83PbLbWuHiISVNl+5gVfg+Cpb4gYjsCx5muLvbTNZxYXUjMn8kbR7Vwox2CxHQe2Lv4e7Lm2jjyDkdnZFRLy5IDOmYV+CSwWmCKaGzOksa7uQ+SvNCyXkrGhCLDfRz8DsZWxcYpF9PA4U4gdH1EuJJaTqdCSX8ODOEqyoUf0XILRegjf9ey8DtCRDNqDRVdMbZzd1ck/N1IxCTC+gfSyHQv+oYHr5PasCzXEBloh08mgp5qVVMlOSaABG/mb35+PXCojOQFcjFh33WunZOZYy66QZruwXN5uboj7fMJV89N8/bG8DWmI+4NyV9mDN0y5KZKSzxw5ZosCO2pHfXP0bKRv7wbeEP5B4PRMKJExKv93PwFvoGBAxrTsq1p3OsfxtpvxJzhNha/cabQ5wdeRWJRz5Cyd00KowAR2JCrdI886P3S+qaTscfKei9Jd5WubzR4U9ab9d8b1CKPAXCxDYyZsvVx/h5cMDqqwS6Kj50RVA/1jfmZQjG4KYlR3/4KfgEUMJ9kGJ4QGTBDYtUS1qygLi0eK2XXM0U4DSaadPPpHydbTdtF+L+UllgjDrzeXQ1owzAtUqeNzRIHL65XkKooX1hnqE612re1hmvbx7Ej9qInFwDzJ/X6cw0gZ+xGjJuF1IsPfTCftNsndw4BJCBGoyg5lrgiGrcoZS8LlbLtRg2w2BzVlNP6ZkupcIfmqR6xFA0V7IBm5HbLT2/rqVEpu7rkW+YHIz3MoOLZ27o+wazHQCR7DxN5/CF6OCwqRpf3P9CzgCn+LoaV5Of5gR2hgCDgXyhboPYztwNMwkBUtSjwnZv1KxeQVvLB4Z50JT9MKb5d04MwUNwXjJWUyMMHbFyEoztuod79gRl+LNWYUjQgkXbiQUhIZ/hgyvHKMSDrkGZItmLSlpMhJE/HOZE39fbXLfdWyZ5WP6zWCdELc105KSqXoPZrOCyxOapaVT2yRXO2Wk4TIpO+Cnf1EJH51YgajZdQtG+a3RrH/x
EU Hållbarhetsredovisning
publicerad 28 november 2025
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Bekämpningsmedel i russin – EU:s gränsvärden överskreds

47 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Återbrukade fordonsbatterier testas framgångsrikt i Luleå 

32 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU inför nya gränsvärden för skräp på havsbotten

16 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhet

Hon vann Hållbart Ledarskap 2025: ”Så jobbar vi med hållbarhet”

26 november
Premium
Textil

Helene Behrenfeldt: ”Så bygger vi ett fungerande kretslopp för textilier”

20 november
Premium
VERKTYG

Guide: 5 modeller som förenklar klimatanpassningen

13 november
Premium
TEMA: UPPHANDLING

Överprövningsspöket – myt och verklighet i hållbara upphandlingar

4 november
Premium
REDOVISNING

VSME i praktiken – Danmark visar hur

4 november

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

7 nyheter på veckans EU-agenda

3 timmar sedan
Premium
EU

Käftsmäll mot EU-kommissionen – Omnibus underkänns av ombudsmannen

3 timmar sedan
Premium
EU

EU:s nya bioekonomistrategi kritiseras – ”bristande miljöambition”

4 timmar sedan
Premium
EU

EU presenterar ny strategi – ska accelerera Europas bioekonomiska omställning

27 november
Premium
JURIDIK

Vägen klarnar för solcellsägare – MÖD markerar gränsen för ”olägenhet”

26 november
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Bekämpningsmedel i russin – EU:s gränsvärden överskreds

47 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Återbrukade fordonsbatterier testas framgångsrikt i Luleå 

32 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU inför nya gränsvärden för skräp på havsbotten

16 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Kina, Indien och Brasilien lanserar gröna sjöfartskorridorer – trots globalt motstånd 

3 minuter sedan
Premium
EU-svepet

7 nyheter på veckans EU-agenda

3 timmar sedan
Premium
EU

Käftsmäll mot EU-kommissionen – Omnibus underkänns av ombudsmannen

3 timmar sedan
Premium
ENERGI

Så bygger vi framtidens hållbara boenden – lärdomar från Backåkra

4 timmar sedan
Premium
EU

EU:s nya bioekonomistrategi kritiseras – ”bristande miljöambition”

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Bekämpningsmedel i russin – EU:s gränsvärden överskreds

47 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Återbrukade fordonsbatterier testas framgångsrikt i Luleå 

32 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU inför nya gränsvärden för skräp på havsbotten

16 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Kina, Indien och Brasilien lanserar gröna sjöfartskorridorer – trots globalt motstånd 

3 minuter sedan
Premium
EU-svepet

7 nyheter på veckans EU-agenda

3 timmar sedan
Premium
EU

Käftsmäll mot EU-kommissionen – Omnibus underkänns av ombudsmannen

3 timmar sedan
Premium
ENERGI

Så bygger vi framtidens hållbara boenden – lärdomar från Backåkra

4 timmar sedan
Premium
EU

EU:s nya bioekonomistrategi kritiseras – ”bristande miljöambition”

4 timmar sedan