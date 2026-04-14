En ny studie av 862 europeiska städer visar att tillgången till grönområden är begränsad och ojämnt fördelad. Endast 13,5 procent av stadsbefolkningen uppfyller den så kallade 3-30-300-principen, som innebär tillgång till träd, tillräcklig trädtäckning och närhet till grönområde.
Studie: Få stadsbor i Europa har nära till grönområden
Dagens M&U En omfattande studie av europeiska städer visar att tillgången till stadsnära natur är begränsad och ojämnt fördelad, med tydliga skillnader mellan regioner och inkomstgrupper.
Samtidigt saknar 21 procent helt tillgång enligt principens kriterier. Studien, som genomförts av EU-kommissionen tillsammans med Köpenhamns universitet, bygger på satellitdata och socioekonomisk statistik.
Resultaten visar tydliga skillnader mellan regioner och mellan inkomstgrupper. Städer i norra Europa har generellt bättre tillgång till grönska, medan nivåerna är betydligt lägre i södra Europa. Även inom städerna är tillgången ojämnt fördelad, där områden med högre inkomster har mer grönska och närmare till natur.
Forskarna lyfter behovet av ökad stadsgrönska, särskilt i tätbebyggda områden, för att förbättra livskvalitet, klimatanpassning och jämlik tillgång till natur.