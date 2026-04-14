Studie: Få stadsbor i Europa har nära till grönområden

Dagens M&U En omfattande studie av europeiska städer visar att tillgången till stadsnära natur är begränsad och ojämnt fördelad, med tydliga skillnader mellan regioner och inkomstgrupper.

Foto: Adobe Stock

En ny studie av 862 europeiska städer visar att tillgången till grönområden är begränsad och ojämnt fördelad. Endast 13,5 procent av stadsbefolkningen uppfyller den så kallade 3-30-300-principen, som innebär tillgång till träd, tillräcklig trädtäckning och närhet till grönområde.

Samtidigt saknar 21 procent helt tillgång enligt principens kriterier. Studien, som genomförts av EU-kommissionen tillsammans med Köpenhamns universitet, bygger på satellitdata och socioekonomisk statistik.

Resultaten visar tydliga skillnader mellan regioner och mellan inkomstgrupper. Städer i norra Europa har generellt bättre tillgång till grönska, medan nivåerna är betydligt lägre i södra Europa. Även inom städerna är tillgången ojämnt fördelad, där områden med högre inkomster har mer grönska och närmare till natur.

Forskarna lyfter behovet av ökad stadsgrönska, särskilt i tätbebyggda områden, för att förbättra livskvalitet, klimatanpassning och jämlik tillgång till natur.

publicerad 14 april 2026
av Jon Röhne
publicerad 14 april 2026
av Jon Röhne

