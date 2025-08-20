Naturvårdsverket: En bråkdel av Sveriges arter och livsmiljöer i gott skick

Biologisk mångfald Sverige har rapporterat läget för landets biologiska månfald till EU. Läget är enligt myndigheten fortsatt allvarligt.

Naturvårdsverket: En bråkdel av Sveriges arter och livsmiljöer i gott skick
Foto: Adobe Stock

Naturvårdsverket har i augusti 2025 lämnat in Sveriges rapportering till EU enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet, som visar att läget för landets biologiska mångfald är fortsatt allvarligt. Endast cirka 40 procent av arterna och 20 procent av livsmiljötyperna bedöms ha gynnsam bevarandestatus i de regioner där de förekommer.

Rapporten omfattar 174 arter och 89 livsmiljötyper och visar att utvecklingen för många av dessa går i negativ riktning. Fjärilar och vedlevande insekter hör till de mest utsatta grupperna, på grund av igenväxande marker och brist på död ved. Även gamla ekbackar och lövskogar har minskat kraftigt. Tumlarpopulationen i Bälthavet har också minskat signifikant, främst på grund av bifångster inom fisket.

Inom skogssektorn har endast fjällbjörkskog och skogsbevuxen myr i alpin region gynnsam bevarandestatus. I övrigt är skogstillståndet otillräckligt eller dåligt. Gräsmarker, kustdyner och flera marina livsmiljöer påverkas också negativt av avverkningar, igenväxning, utdikning, övergödning och klimatförändringar.

Vissa arter visar dock förbättringar. Bland annat har utter och järv återhämtat sig, delvis tack vare långsiktiga åtgärder. Naturvårdsverket betonar behovet av ytterligare insatser för skogsbruket samt skydd och skötsel av värdefulla ängs- och betesmarker.

Biologisk mångfald Miljömål Skog
publicerad 20 augusti 2025
av Jon Röhne

