De sätter fokus på biologisk mångfald

Biologisk mångfald Det ser mörkt ut för den biologiska mångfalden både globalt och i Sverige. I ljuset av det har branschorganisationen Sveriges bergmaterialindustri tagit fram en färdplan för biologisk mångfald.
– Hållbarhet består ju av många delar. Klimatet är en del men naturen och den biologiska mångfalden är också en väldigt viktig del, säger hållbarhetschefen Lisa Sennström.

Foto: Adobe Stock/Ebba Kulneff

Sveriges bergmaterialindustri, SBMI, har tagit fram en färdplan för biologisk mångfald. Den stora visionen är att branschen ska vara i harmoni med naturen år 2050.

I maj 2019 presenterade FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, den första övergripande rapporten om tillståndet för världens biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Det ser minst sagt mörkt ut – fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas av utrotning. Inom ett par årtionden riskerar uppemot en miljon av världens åtta miljoner arter vara utdöda, om inte ”kraftfulla åtgärder” sätts in.

Biologisk mångfald Hållbart Samhällsbyggande Miljömål
publicerad 8 september 2025
av Ebba Kulneff

