Designstudenter utvecklade regntunna med flera funktioner

Att samla in regnvatten har flera fördelar: dels används mindre kommunalt vatten och dels minskar belastningen på ledningsnätet. Med det i åtanke utmanade ett flertal aktörer i södra Sverige studenterna på LTH:s industridesignskola att ta fram en ny typ av regntunna.

Multifunktionell regntunna

Fakta Aktörerna bakom utmaningen De som utmanade studenterna är: Lunds kommun LKF BoKlok VA Syd

En av lösningarna hade större potential än de andra, och utvecklades vidare till en färdig produkt av studenterna Lisa Laugs och Elisabeth Langer i deras mastersuppsats. Resultatet blev en multifunktionell regnvattentunna som dessutom går att bygga ut efterhand.

Vilken var er designutmaning?

– Vi ville designa ett system för att samla in regnvatten som passade att använda i bostadsområden. Klimatförändringarna leder till mer extremväder och att samla in regnvatten är ett effektivt sätt att förebygga överbelastning på avloppssystemet. Samtidigt samlar man in vatten som går att använda där det inte krävs dricksvattenkvalitet, till exempel för att bevattna trädgården, säger Lisa Laugs.

Kan ni beskriva er lösning?

– Vi kallar den ”More than Rain” och det är ett modulärt system för att samla in vatten. Det består av rostfria ståltrummor med en träkonstruktion runt omkring. Konstruktionen stabiliserar trummorna och höjer upp dem så att man kan sätta en vattenkanna under pipen. Trummorna kopplas in på ett stuprör. Vi använder bara ”rena” material som furu och helt återvinningsbara material så det är en produkt som både är hållbar och håller länge, säger Elisabeth Langer.

Vad är unikt med er lösning?

– Dels är det en hållbar produkt, dels är den fullständigt modulär och i allra högsta grad möjlig att individualisera. Man kan starta med en trumma och sedan bygga ut med så många man vill. Man kan också välja mellan fem olika utseenden. Till exempel finns en som ser ut som ett staket med smala träribbor och en som är en skiva med hål där man kan fästa krokar för trädgårdsverktyg eller annat. Vi vill uppmuntra alla att anpassa produkten efter sina egna önskemål, vara kreativa och göra detta till en alldeles egen lösning! säger Lisa Laugs.

Kommer er design att dyka upp på marknaden, i så fall när?

– Det skulle vi verkligen vilja! Vi vet inte hur det ska gå till än, det skulle kunna bli en kommersiell produkt eller någon slags gör-det-själv-instruktion. Vi är klara med vår mastersuppsats, men projektet lever vidare, säger Elisabeth Langer.