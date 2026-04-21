EEA: Så skalar du upp cirkulära verksamheter

Cirkulär ekonomi Att få cirkulära affärsmodeller att fungera i liten skala är en sak – att få dem att växa är en annan. Nya analyser från Europeiska miljöbyrån, EEA, visar vad som krävs för att ta steget från nisch till norm.

Foto: Adobe Stock

Nya analyser från Europeiska miljöbyrån, EEA, visar att många cirkulära affärsmodeller fastnar i pilotstadiet eller på nischmarknader. Trots ökade investeringar och fler initiativ har de ännu inte fått ett brett genomslag i ekonomin. Enligt EEA beror det inte på brist på innovation – utan på hinder i systemet. Många cirkulära affärsmodeller når aldrig utanför tidiga användare och lokala initiativ, konstaterar myndigheten i sitt underlag.

Samtidigt är behovet stort. EU:s cirkulära ekonomi står fortfarande för en liten del av ekonomin, och materialanvändningen är till största delen linjär.

Tre sätt att skala – enligt EEA

EEA pekar ut tre grundläggande strategier för att få cirkulära verksamheter att växa. De kompletterar varandra och behöver användas parallellt, menar dem.

  1. Skala ut – nå fler kunder

    Det handlar om klassisk tillväxt: fler kunder, fler marknader, större geografisk spridning.

    Exempel är plattformar för återbruk eller delningstjänster som expanderar till nya länder.
  2. Skala upp – förändra systemet

    Här flyttas fokus från företaget till spelreglerna.

    Det kan handla om nya regler, standarder, upphandlingar eller ekonomiska incitament som gör cirkulära lösningar konkurrenskraftiga.
  3. Skala djupt – förändra beteenden

    Den tredje dimensionen handlar om kultur och konsumtion.

    För att cirkulära modeller ska fungera långsiktigt krävs att konsumenter accepterar exempelvis reparation, delning och återbruk.

EEA:s bedömning är att verklig omställning kräver alla tre nivåerna samtidigt – inte bara fler företag.

Därför fastnar många i nischen

Trots tydliga affärsmöjligheter fastnar många cirkulära verksamheter i ett mellanläge.

I det underliggande analysarbetet beskrivs tre kritiska trösklar:

  • Minsta livskraftig nivå – verksamheten går runt ekonomiskt
  • Nischnivå – fungerar för en begränsad kundgrupp
  • Transformationspunkt – blir mainstream

Det är mellan de två sista som många företag tappar fart, enligt underlaget.

En viktig förklaring, enligt rapportförfattarna, är att dagens ekonomi fortfarande gynnar linjära affärsmodeller – exempelvis genom prisstrukturer, infrastruktur och finansiering.

Fem avgörande faktorer för att lyckas

EEA identifierar fem områden som avgör om cirkulära verksamheter kan växa.

  1. Regler och politik

    Cirkulära affärer har ofta sämre förutsättningar än linjära, eftersom miljö- och sociala kostnader inte är fullt prissatta.

    EEA menar att styrmedel som producentansvar, ekodesignkrav och offentlig upphandling är avgörande för att skapa en “level playing field”.
  2. Teknik

    Teknik lyfts fram som en möjliggörare – inte minst digitala plattformar, spårbarhet och modulär design.

    Det kan handla om allt från AI-sortering av material till produktpass och reparationsguider.
  3. Finansiering och försäkring

    Cirkulära modeller har ofta:
    – längre återbetalningstid
    – osäkrare intäktsflöden
    – högre initiala investeringar

    Det gör dem svårare att finansiera. Enligt EEA krävs mer “tåligt kapital” och nya finansiella instrument.
  4. Beteende och social innovation

    Efterfrågan är inte självklar.

    Exempel:
    – konsumenter väljer ofta nytt framför reparerat
    – delningstjänster konkurrerar med bekvämlighet och vana

    EEA lyfter därför utbildning, normförändring och lokala initiativ som centrala.
  5. Samarbete i värdekedjan

    Cirkulära affärer kräver samarbete mellan många aktörer:
    – producenter
    – återtagssystem
    – reparatörer
    – återvinnare

    Utan fungerande samarbeten faller ofta affärsmodellen.

Affärslogik krockar med cirkularitet

En återkommande slutsats i underlaget är att cirkulära affärsmodeller ofta är mer komplexa än linjära.

Exempel som lyfts:

  • Reparation och återtillverkning är arbetsintensiva
  • Delningstjänster kräver avancerad logistik
  • Återvunnet material är ofta dyrare än nytt

Det innebär att skalbarhet inte kan tas för given.

Sociala faktorer avgör – inte bara ekonomi

Den andra EEA-analysen pekar på ytterligare en avgörande aspekt: rättvisa.

Antalet jobb i den cirkulära ekonomin ökade med 10 procent i EU mellan 2014 och 2023, till cirka 4,4 miljoner. Men alla jobb är inte likvärdiga.

EEA konstaterar att:

  • vissa jobb är lågkvalificerade och osäkra
  • högkvalificerade jobb ofta går till redan gynnade grupper

Myndigheten menar därför att en framgångsrik cirkulär ekonomi kräver bättre arbetsvillkor, kompetensutveckling och bredare inkludering.

Cirkulär ekonomj EU
publicerad 21 april 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Återbruk

Så bygger Stockholms stad ett system för återbruk och arbete

2 timmar sedan
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Amnesty: Sverige backar i grundläggande rättigheter

20 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars
Premium
Verktyg

Ny kalkylator ska räkna hem klimatinvesteringarna

24 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Nya Sverigechefen på Position Green: Så gör du hållbarhet till affärsnytta

19 mars
Premium
Klimat

Nytt EU-verktyg ska synliggöra kostnader för luftföroreningar och kemikalier

11 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Så kan odling stärka lokal resiliens

5 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

17 april
Premium
Hållbart Samhällsbyggande

Genomgång: Så vill partierna bygga hållbart

13 april
Premium
Politik

”Det är svårt att göra så mycket sämre” – så tycker branschen om vårbudgeten

13 april
Premium
EU-svepet

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

10 april
Premium
Klimat

Trots remisskritiken – regeringen vill sänka bensinskatten: ”Knappt märkbar dumhet”

9 april
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

19 timmar sedan
Premium
Karriär

Nu blir hon ordinarie vd för Mistra

16 april
Premium
Karriär

Kompass: Passar du som hållbarhetschef?

14 april
Dagens M&U

Nya ledamöter ska stärka arbetet med cirkulär ekonomi

30 mars
Premium
Karriär

Lista: Här är jobben som vinner – och försvinner – i omställningen

30 mars

Det senaste

Premium
Återbruk

Så bygger Stockholms stad ett system för återbruk och arbete

2 timmar sedan
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Amnesty: Sverige backar i grundläggande rättigheter

20 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Kritik mot EU: tillåter rester av förbjudna bekämpningsmedel

20 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Studie: Kraftverk som eldar trä kan ge höga utsläpp i decennier

20 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

EEA: Så skalar du upp cirkulära verksamheter

22 timmar sedan
Premium
Sustaintech

AI kartlägger biologisk mångfald med skogens ljud

20 april
Premium
Dagens M&U

Utredning: Färre företag ska hållbarhetsrapportera

20 april
Premium
Återbruk

Så bygger Stockholms stad ett system för återbruk och arbete

2 timmar sedan
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Amnesty: Sverige backar i grundläggande rättigheter

20 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Kritik mot EU: tillåter rester av förbjudna bekämpningsmedel

20 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Studie: Kraftverk som eldar trä kan ge höga utsläpp i decennier

20 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

EEA: Så skalar du upp cirkulära verksamheter

22 timmar sedan
Premium
Sustaintech

AI kartlägger biologisk mångfald med skogens ljud

20 april
Premium
Dagens M&U

Utredning: Färre företag ska hållbarhetsrapportera

20 april