Logistikbolaget Early Bird uppger att deras affärsmodell gör det möjligt att öka leveransvolymerna inom e-handeln samtidigt som utsläppen minskar. Enligt bolaget har utsläppen per paket minskat med 51 procent sedan starten 2019, samtidigt som leveranserna ökat kraftigt.
Samdistribution lyfts fram som sätt att minska utsläpp från e-handel
Logistikbolaget Early Bird uppger att deras modell med samdistribution av paket och dagstidningar nattetid har minskat utsläppen per paket kraftigt samtidigt som leveransvolymerna ökat.
Kärnan i modellen är att paket samordnas med befintlig distribution av dagstidningar. Det innebär att leveranser sker längs redan etablerade rutter, vilket enligt bolaget minskar behovet av nya transporter och därmed utsläppen. Leveranserna sker nattetid, när infrastrukturen utnyttjas mindre, vilket också bidrar till effektivare logistik.
Bolaget uppger även att en stor del av leveranserna sker med fossilfria alternativ och att distributionen i flera större städer redan är utsläppsfri i det sista ledet. Under 2025 blev leveranserna dessutom Svanenmärkta, vilket innebär att de uppfyller särskilda miljökrav.