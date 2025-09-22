Biologisk mångfald: Minska riskerna och hitta möjligheterna

Biologisk mångfald Förlusten av biologisk mångfald påverkar inte bara naturen – den hotar också affärsmodeller, leveranskedjor och långsiktig konkurrenskraft. Nu kommer tipsen för hur du gör naturen till en del av affären, med både risker och möjligheter.

Biologisk mångfald: Minska riskerna och hitta möjligheterna
Eskil Mattsson, IVL. Foto: IVL/ Adobe Stock

Biologisk mångfald har länge hamnat i skuggan av klimatfrågan. Det finns tydliga skäl till det: klimatpåverkan kan räknas i ton koldioxid, medan förlust av arter är svårare att mäta och ofta lokal till sin karaktär. Men nu växer kraven på företag att också ta ansvar för naturen. Den nya guiden Biologisk mångfald: En guide för svenska företag är framtagen inom projektet SamBio, samverkan för biologisk mångfald, där IVL Svenska Miljöinstitutet ingår tillsammans med en rad andra akademiska och regionala aktörer i Västsverige.

– Biologisk mångfald är en grundläggande hållbarhetsfråga som ligger över många andra. När ekosystemen försvagas påverkas också företagens förutsättningar att producera, leverera och växa, säger Eskil Mattsson, forskare på IVL och en av experterna bakom guiden.

Biologisk mångfald Forskning Miljöledningssystem
publicerad 22 september 2025
av Jon Röhne

