Efter en månad har fler än väntat ansökt om elbilspremien, enligt en första analys från 2030-sekretariatet. Organisationen uppger att 5 370 personer sökte premien under den första månaden, vilket är fler än det totala antalet ansökningar för skrotningspremien. Av dessa har 2 494 redan fått positivt besked, oftast inom några minuter efter ansökan.
Analys: Hög efterfrågan på elbilspremien första månaden
Dagens M&U Under den första månaden ansökte fler än väntat om elbilspremien, med många av mottagarna i låginkomstgrupper och tydliga regionala skillnader i ansökningsfrekvensen.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
2030-sekretariatet menar att om ansökningstakten fortsätter kan omkring 100 000 ansökningar beviljas fram till juni 2029, då premien är tänkt att avslutas. Samtidigt uppges anslaget räcka till cirka 115 000 elbilar, vilket enligt organisationen innebär att medel kan bli över.
Organisationen hävdar därför att eventuella extra statliga medel bör användas till att utvidga premien, exempelvis genom att höja inkomsttaket, inkludera fler geografiska områden samt omfatta lätta lastbilar och småföretagare.
Analysen visar också att en stor andel av de beviljade ansökningarna gäller personer med låga inkomster, där 913 mottagare har inkomster under 50 procent av medelinkomsten och därmed rätt till ett särskilt tillägg.
Det finns även tydliga regionala skillnader i ansökningarna. Enligt analysen har län som Halland, Gävleborg, Kalmar, Västerbotten och Blekinge en större andel ansökningar än sin befolkningsandel, medan bland annat Stockholms län ligger lägre, vilket kopplas till glesbygdskriterierna i premien.