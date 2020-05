Business Playbook ska få vd att förstå klimatmålen

KLIMAT The 1,5° Business Playbook ska få med vd och styrelse i klimatarbetet. De enkla råden är inte tänkta för hållbarhetsavdelningen utan för personer som ännu inte satt sig in i vad som krävs. "Att skryta om mål på tre eller fyra procents reduktion per år ska inte längre vara möjligt", säger en av initiativtagarna.