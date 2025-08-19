Bara 2 procent av företagen klarar kraven för ansvarsfull AI

Rapporten visar samtidigt att ansvarsfull AI, så kallad responsible AI eller RAI, inte bara minskar riskerna utan också stärker affärsutvecklingen. 78 procent av de tillfrågade cheferna ser RAI som en tillväxtmotor och enligt rapporten så klarar företag med större RAI-team fler AI-initiativ och har i högre grad lyckade implementationer.

Trots detta är det få som arbetar systematiskt med ansvarsfull AI. Endast 2 procent av företagen når upp till de högsta standarderna i rapportens mognadsmodell, medan majoriteten levererar fragmentariska insatser. Företag som ligger i framkant upplever enligt rapporten i snitt 39 procent lägre ekonomiska förluster vid AI-incidenter och 18 procent lägre skadornas allvarlighetsgrad.

I rapporten pekas också fyra steg ut för att stärka arbetet: lära av de mest erfarna aktörerna, kombinera produkt- och plattformsmodeller, bygga in skyddsräcken i AI-plattformar och etablera ett särskilt RAI-kontor.

Nästa stora utmaning är enligt rapporten så kallad agentisk AI – system som kan agera självständigt. 86 procent av de tillfrågade företagsledarna menar att denna teknik innebär nya risker och regelefterlevnadsproblem.