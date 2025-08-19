Bara 2 procent av företagen klarar kraven för ansvarsfull AI

Social Hållbarhet Nästan alla företag har redan drabbats av negativa konsekvenser av AI. Ändå är det bara en liten andel som lever upp till kraven för ansvarsfull användning. Det visar en ny global rapport.

Foto: Adobe Stock

Företag världen över ser stora möjligheter med artificiell intelligens – men också risker. I en färsk undersökning från Infosys Knowledge Institute uppger 95 procent av 1500 tillfrågade företagsledare att deras organisation haft problem med AI de senaste två åren. Det handlar om allt från integritetskränkningar och felaktiga beslut till diskriminering och regelefterlevnadsproblem. I nästan fyra av tio fall beskrivs skadorna som ”allvarliga” eller ”mycket allvarliga”.

Rapporten visar samtidigt att ansvarsfull AI, så kallad responsible AI eller RAI, inte bara minskar riskerna utan också stärker affärsutvecklingen. 78 procent av de tillfrågade cheferna ser RAI som en tillväxtmotor och enligt rapporten så klarar företag med större RAI-team fler AI-initiativ och har i högre grad lyckade implementationer.

Trots detta är det få som arbetar systematiskt med ansvarsfull AI. Endast 2 procent av företagen når upp till de högsta standarderna i rapportens mognadsmodell, medan majoriteten levererar fragmentariska insatser. Företag som ligger i framkant upplever enligt rapporten i snitt 39 procent lägre ekonomiska förluster vid AI-incidenter och 18 procent lägre skadornas allvarlighetsgrad.

I rapporten pekas också fyra steg ut för att stärka arbetet: lära av de mest erfarna aktörerna, kombinera produkt- och plattformsmodeller, bygga in skyddsräcken i AI-plattformar och etablera ett särskilt RAI-kontor.

Nästa stora utmaning är enligt rapporten så kallad agentisk AI – system som kan agera självständigt. 86 procent av de tillfrågade företagsledarna menar att denna teknik innebär nya risker och regelefterlevnadsproblem.

 

publicerad 19 augusti 2025
av Jon Röhne

