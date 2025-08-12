AI bakom fossilbränsleboom – tidigare Microsoft-anställda slår larm

Brev publicerat i Financial Times

I ett brev publicerat i Financial Times beskriver de hur AI, molntjänster och avancerad dataanalys används av fossilbolag för att göra fossilutvinning snabbare, billigare och mer lönsam. Resultatet är att olje- och gasfält kan hållas i gång i årtionden, vilket enligt gruppen ”låser in” stora mängder framtida koldioxidutsläpp.

Stora ekonomiska intressen

Enligt beräkningar som de gjort tillsammans med miljöorganisationerna Greenpeace och Global Witness kan två specifika Microsoft-avtal – ett med Exxon och ett med Chevron – ha lett till en ökning av olje- och gasproduktion som motsvarar tre gånger Microsofts egna årliga koldioxidutsläpp. I siffran ingår även alla utsläpp från företagets datacenter.

Samtidigt visar uppgifter från tidningen The Atlantic att olje- och gasindustrin kan vara en av Microsofts mest lönsamma kundgrupper. Värdet uppskattas till mellan 35 och 75 miljarder dollar per år, vilket skulle kunna motsvara upp till hälften av företagets globala intäkter från molntjänster.

Regelgap i klimatredovisningen

Det finns i dag inga krav på att räkna in utsläpp som uppstår när en kund använder digitala verktyg för att producera mer olja och gas. Enligt kritikerna är det ett regelgap som gör det möjligt för företag att framstå som klimatledare, samtidigt som deras teknik driver på fossilutvinning.

Uppmanar till större ansvar

Holly Alpine, Will Alpine och Drew Wilkinson uppmanar teknikjättarna att ta fullt ansvar för hur deras verktyg används och att öppet redovisa även de utsläpp som uppstår när deras teknik bidrar till ökad fossilutvinning.