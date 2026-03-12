Nytt verktyg blottar svårgranskad leverantörskedja

Enligt Trase ger kartläggningen en mer detaljerad bild av hur sojan rör sig från produktionsområden till exporthamnar och konsumentmarknader.

– De här anläggningarna är kritiska noder i leverantörskedjan. De visar var sojan samlas in, lagras och bearbetas innan den skickas vidare till hamnar eller säljs på den inhemska marknaden, säger Jailson Soares, dataanalytiker på Stockholm Environment Institute och en del av Trase-teamet.

Satellitdata kopplas ihop med företagsregister

Den så kallade “dolda mitten” i leverantörskedjan – nätverket av lager och silor där råvaror blandas – har länge varit ett svagt led i spårbarheten. När soja från många olika gårdar blandas i samma anläggning blir det svårt för köpare att veta var den ursprungligen producerats och om produktionen varit kopplad till avskogning.

Men genom att koppla satellitdata till företagsregister, skattedatabaser och digitala kartor kan Trase också identifiera vilka företag som äger anläggningarna.

– Det gör det möjligt för civilsamhälle, investerare, regeringar och företag att bättre granska hållbarhetslöften och identifiera risker kopplade till produktionen, säger Jailson Soares.

Skalbar metod

Enligt forskarna kan metoden också bidra till att stärka efterlevnaden av lagstiftning som EU:s avskogningsförordning, EUDR. Verktyget är redan tillgängligt via Trases webbplats. Nästa steg är att testa metoden i fler regioner och råvarusektorer.

– Metoden är skalbar. Vi planerar att testa den i andra länder och till exempel se om den kan användas för att kartlägga palmoljekvarnar i Indonesien, säger Jailson Soares.