Med hjälp av högupplösta satellitbilder och avancerad AI som tolkar satellitbilder har forskare vid Trase, ett globalt initiativ från Stockholm Environment Instituteoch Global Canopy, byggt ett nytt verktyg som kan kartlägga sojaanläggningar. Med hjälp av verktyget kan forskarna automatiskt känna igen saker som silor, lagerbyggnader och tillfälliga lagringssäckar. Metoden identifierar sojaanläggningar med över 90 procents träffsäkerhet.
Nytt verktyg blottar svårgranskad leverantörskedja
AI Ett nytt AI-baserat verktyg gör det möjligt att kartlägga tusentals anläggningar i Brasiliens sojasektor – en del av leverantörskedjan som länge varit svår att granska. Bakom arbetet står initiativet Trase, som nu identifierat omkring 9 300 anläggningar där soja lagras eller bearbetas innan den når världsmarknaden.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Enligt Trase ger kartläggningen en mer detaljerad bild av hur sojan rör sig från produktionsområden till exporthamnar och konsumentmarknader.
– De här anläggningarna är kritiska noder i leverantörskedjan. De visar var sojan samlas in, lagras och bearbetas innan den skickas vidare till hamnar eller säljs på den inhemska marknaden, säger Jailson Soares, dataanalytiker på Stockholm Environment Institute och en del av Trase-teamet.
Satellitdata kopplas ihop med företagsregister
Den så kallade “dolda mitten” i leverantörskedjan – nätverket av lager och silor där råvaror blandas – har länge varit ett svagt led i spårbarheten. När soja från många olika gårdar blandas i samma anläggning blir det svårt för köpare att veta var den ursprungligen producerats och om produktionen varit kopplad till avskogning.
Men genom att koppla satellitdata till företagsregister, skattedatabaser och digitala kartor kan Trase också identifiera vilka företag som äger anläggningarna.
– Det gör det möjligt för civilsamhälle, investerare, regeringar och företag att bättre granska hållbarhetslöften och identifiera risker kopplade till produktionen, säger Jailson Soares.
Skalbar metod
Enligt forskarna kan metoden också bidra till att stärka efterlevnaden av lagstiftning som EU:s avskogningsförordning, EUDR. Verktyget är redan tillgängligt via Trases webbplats. Nästa steg är att testa metoden i fler regioner och råvarusektorer.
– Metoden är skalbar. Vi planerar att testa den i andra länder och till exempel se om den kan användas för att kartlägga palmoljekvarnar i Indonesien, säger Jailson Soares.
Fakta
Trase
Trase är ett globalt initiativ som använder data för att öka transparensen i handeln med jordbruksråvaror som kopplas till tropisk avskogning, som soja och palmolja. Genom öppna data och digitala verktyg hjälper organisationen regeringar, företag och civilsamhälle att spåra leverantörskedjor och identifiera risker för avskogning. Målet är att göra handeln mer hållbar genom större insyn. Trase grundades 2016 Stockholm Environment Institute (SEI) och Global Canopy.