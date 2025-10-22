För att stärka den biologiska mångfalden krävs både ekonomiska och psykologiska incitament, säger Åsa Domeij i samband med Swedish Biodiversity Symposium, där hon deltog i en panel om samhällsomställning.
Åsa Domeij: Därför måste handeln sätta mål för ekologisk försäljning
LIVSMEDEL Handeln måste ta ledningen i den ekologiska omställningen, menar Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood. ”Om bönderna inte känner framtidstro vågar de inte satsa på hållbara lösningar”, säger hon till Miljö & Utveckling.
Åsa Domeij. Foto: Elliot Klint
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– Det viktigaste är att lantbrukarna känner framtidstro. Jordbruk är en långsiktig verksamhet, och om bönderna inte tror på en stabil efterfrågan vågar de inte satsa, säger hon.
DA94hKLlAWhEFPTsMujgTVpZZxXWv7OK4Gr2UTRhma51m6qwwDKGajvcHgWu3y8lVUikGHFI9JjtzFXV9Z7XqXvWoQgXgsYbniclXfaieFj84FA5fBhXT85E+IVPzMKH5Fm2Knovovt8psyo4YFenZ0/+Cwar1os/kaReqJudcjOQiJJyy7NrzBSDS1awtAyWO4mTINt6cBJtxoFmC52m7YAtFEZCvmcD6z0A4lQjGg+DYU+v50cJ2mT8ah42cQRw/jRyVbXddFKbrGj++BOk7PcBHiPHLs7F8X/j60Dw6YSAmC6r8CBuLNIIWTIkDEpv6mLMIqdIsnuX/+2jAqFOPKTCHcZnRd2ZVfPDgjpLPGyFcD4N18qmMl+A/+26CDSIrU+GBlILzSMwYAVhDjVkyHDVUndWg1cM+0TIvXueSf/qYVfMcnGp4rvqWnN630Afa/UaaEvqz/mfVgksTRBHg/bkXdmrYzUnjo28nHO5aa90O64kv0t8PnONWTqUmtKE0llV6ZViUMhWSEMYMfxkQUJ7oXwbRv20s/xrrnVKrH1XcNc1MAhO2/7foCbbuRv8XdaFK3vIPN/1+vsdu1XTWBQAguVufB/6q1uft+q1CmVSEby97jZJVaxZmZ1VRbjNystS4mdY3Cg858R+qJp7H1wOyT6RJQdY6lF+/Fx/Edr5xOs8AsqG0kcHDZK7A6OG5Wvs1dSOd4FyOolXDftgFQapGDuo1sA3RaknlrKZwAnceuf5tNChhHMOviss83AWUyd7ZX0/F7U/XJzzeDHNLJ/2i2Mgb/FflCcG2ZaO9Rrz5U6fwLfHBbReJkQQBGlpzzDcJ6nkDG5o5QorMWwMoHZObnwCf/m0JzoN9QtQuPSbg64rQt6X/oewpbXeYc5mqfJGfJQOgmvtl/sKDRbjFxuMDqs1icl5QrW8A7+yjgmGuvvuBXhZh/519K7VoanqtVLCAqp5vkOMJaecYroJsTVKZG88CBzfSPrlUtarI+IiQwVwcfR0MdimqxoJa2PPjRWJ6iN5NN2NTFtDfcNQYWRbSmvFLgoMUAVKqMB4tsCOyYlF8GpK1x3O52T5OZTeXmexZjfyRRgwnIiyUslhmqJO+gYYtCfqxIqjxhCgL/joUMgM9dVqw/UOgBMBub6FibA9aa1lVDtGof3nLVZUDVNuxO4+OHC6HQo0rdyQl39qwzJgkcCCgUZwUSNvj381mF5DP5YHUwrWjKmDh++jgXUCSV+BhRrAvmudtgAg7MFVjvO039rPTMS8AiLF+VnDZwqqb1gQor2FHE2fkFa3yQwHN5745dVMN0mq/WOkfycM8BSRYcnCrzgRc7AD0nC6klTGqEkEJm/6dxtBLuzkasaDKHaFUC4WtVapY/dF+mggFc96IhtuqSZuzcBN26/Z95v1b2MGyXkglSvuz9NLjIT1358XWgSi38uFqvIFdkXm4UD2MSnx5nPIpJ81l7ooY+Yt0JSjzd9YaHlZlgS+aS6GEn9YNtXGbKkttiNT4hwDFwIn7YcIFgK83af6/zQR6JOqYek9uS6IfCanRJFmSTlFAbMgG/+FIxrMl6nGKBNkXZUIUgVLnj0N6mAt+j582nJt6I5aooJX77NXYnyJLoUhGgI31QmzCLM1vqh/AOAfp24PW390JVjm5gSKlmDwLBUSL2inP3mQ1fUCg2OqyV1xR9n8kQ9JL9adK5b1KJOdTWvLVZSIbwSGyv1MQR1w3i9Kmr1xDr5a/mM/9I9X54KZ7krt/jKgQsTvzhsTPdBZ3N53I8snx2X68eHc5givz7h+aFfQ1WxmqmdHIxPBDOeAQE8zetOgFg7iXwVURV/SOH+tz5aLr9c3FORHrrmsd91HFnoezH4MdAtQZmUtGDS42Qzr0DpCUqfV1kN205UDYMvhRq6Cj8l+OwvFqIh6WemJQ203h58ZVNLYf99ByFphhZDoHv6S1pfCDB1vojw3HGUWaja6PlBDAfuTlbi5lgDYCyUqzxWDB0BEe0pUG1x5m03ogrCUe5Fu4Ie75wu8fAt8C/fs4jn5wpjMNvXiYh7FgnI3Qj4G1sRfGoUtNavle2LBMdNMSeSqtBQU8lzgK7Wmsfj9VE1e2NVN8HYOucVo6pJJTfzjo24r+h/kF3DQ8vBRW5RidzCXwS41aVHSraKE6Jjcbn3jVNsHOFr+naCq1Qg6bp0Gbg9962MlhXQoXjBl09Aa9zuHTmyfj405Rtl48Y6SsWo2CxrIfznXsY2GiXXux9YjVXGpYFlXnbiknyTSDNFOWImeC1mIXxWB0vKSNkzPfKm+uXce/DniV46cPSG3QmjTOr00fBPyI74HIk1weEZCGVG3VNYK2j9R9n9KeLHQ+t8RgvEBXYY0uVV0O95AfhuDlxp631Bf45arn0csJ2Mg0YdXEpWSJxXM5rzpeGVlFRdARlztbU9E7Ggeo3RelJsur/eOj67SK0rKl8eqD3+nttJPKBo0ORyOdc0WrKt6Pv0kvylyPb/w1yUm9KSqQvLknvwyWAky551Ac1LBzOrEAhyB1YxzGxILxsRnqUAZ00PWDXflu/vWnYUgH8Lm/G2yhvskpkNtyB9FWtU5bgCVnhwsT1QdQC3Q3oIZGbLzLG8fWX/gQCibLAZ48EnD3+rWlJL75xhkICfiBbddxICyDpKn5pdOhhlPO5H3KrPWVQZBZpcveRKs8ufr1FNcNogBCYxErz6LVFoNEsHPLKQWmA0qwrTB2DjCvQJN4nH2i+NcG5HiMCcOrQHfcxDAC8+vK6acHvrlqDgySF/D8xUuG9OGxkolvYvTlFQXacn3IkGU4kSLs8JlAraOE5u5J3TI97zZ6hUqEtSNdyRgh8isbVzDgpY44ITUruo8XOheEeJtLDPzyinDFVApIxEaceCoY6w7wGqAZQEDermkh4xhBS9OIokfl+znPrPyLxyEL8gl3JTlwNVdk6BtrsM0UWmRWDDTfUmvUpDAQPm7YKw/IZT82wrqZRou4Oxm3AyMnlihP/JxFzm/O6WU8ycVsE47sdgIIMepLUSoH69uRTFcnPk3gah/iYM0cv+r9w0NFvdqs5PWTOl05Pzf+9Ua0bnInN3YuEsjRLUjCx87YaqUjRheTYVrf7b6E+Xn+BrayzI97ocurwnDTvMhap8esC8MMUzVpM2PfAWLXfILW5GmpAnhhPraSNIHeaKq1N4yEznRoCrsoL2E+Kdm6XZ35ana0pokiqImBc9SzVnEq2kuoKUzqTdDVRJN7mPzX5xy4xkIPvIUy9sca6JJ1OhFXhdq2ZLruubajKckGxHQFv091Fynb+Fbi9Rd/W59MtKMfNj4Omy5QERQaW4bnhcSwOT0lcdRcdLe2ZgQTFFAHbOf+NQ6uZtae1oIeuN3Yutg2Wga84umPyDKJodj5c5wqqawt+SFWKC3Rg0hUBkW0fQFhSlKqGstB7IfYKWN2nbhqALa6Ay7xEfU0BzYdUdHrYGNtKLfaVwOQ==