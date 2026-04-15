Bolagen går ihop – så ska samarbetet driva digitaliseringen framåt

– De vill utveckla själva och de sitter ju också på behoven, säger hon till Hållbart samhällsbyggande.

Samtidigt skärps kraven på fastighetsägare, bland annat genom EU:s regelverk kring energieffektivisering, och digitaliseringen förändrar snabbt hur fastigheter drivs och utvecklas. Enligt Erica Eriksson handlar utmaningen inte om att ersätta befintliga byggnader, utan om att använda teknik för att förbättra det som redan finns.

Hon beskriver också att det finns en risk att utvecklingsprojekt blir isolerade eller beroende av enskilda individer.

– Man märker att det är ganska lätt i dag att bygga någonting. Men att bygga det effektivt och långsiktigt också underhålla det över tid, det kräver så mycket mer.

Från diskussion till genomförande

Det nya forumet skiljer sig från många befintliga initiativ genom att fokus ligger på konkret utveckling och implementering, snarare än enbart erfarenhetsutbyte. Deltagande bolag arbetar tillsammans med att ta fram, testa och införa lösningar i sina egna fastighetsbestånd.

– Innovation Vault är inte ett nytt diskussionsforum, utan det är en miljö för delning av erfarenheter, dokumentation, verktygen, det kan vara delen av programmeringskod också.

Enligt Erica Eriksson finns det i dag många forum där aktörer kan inspireras och dela idéer, men färre där arbetet leder till konkreta resultat. Ambitionen med samarbetet är därför att korta vägen från idé till färdig lösning och samtidigt göra utvecklingen mer kostnadseffektiv genom att flera aktörer arbetar tillsammans.

Skalbarhet i fokus

En central utmaning i branschen är att lösningar ofta tas fram för en specifik aktör och sedan visar sig svåra att använda i andra sammanhang, enligt Erica Eriksson. Det nya forumet ska enligt henne bidra till att utvecklingen blir mer generell och skalbar.

– Det är rätt lätt att man som en tjänsteleverantör bygger någonting för en kund, men sedan märker att det inte funkar alls för en annan kund.

Myrspoven fungerar i sammanhanget som teknisk och analytisk part, medan fastighetsbolagen bidrar med data, erfarenheter och konkreta behov. Arbetssättet innebär enligt initiativtagarna ett skifte från traditionella leverantörsrelationer till ett mer gemensamt utvecklingsarbete.

Öppenhet som metod

En central del av arbetssättet är att deltagarna delar både framgångar och misslyckanden. Enligt Erica Eriksson är detta möjligt tack vare en redan etablerad kultur av öppenhet inom delar av fastighetsbranschen.

– Alla är väldigt öppna med hur man gjort. ”Vi gjorde misstag på vissa delar där vi lärde oss”. ”Vi lyckades på det här sättet” och så vidare.

Hon menar att konkurrensen i branschen främst ligger i relationen till hyresgäster, medan teknikutveckling och energieffektivisering i högre grad präglas av samarbete. Samtidigt betonar hon att forumets mål är att gå längre än traditionella samarbeten.

– Det här ska inte ytterligare bli ett ställe att enbart träffas, i Innovation Vault blir idéer till verklighet.

“Man får ge och ta”

För andra aktörer som vill utveckla sitt samarbete i branschen handlar mycket om att bidra med egen kompetens och samtidigt ta del av andras, enligt Erica Eriksson.

– Man får ge och ta. Vad kan jag som mitt bolag och mitt område kanske bidra med till andra? Sedann kan jag då fråga dem om hjälp.

Hon framhåller att olika bolag ofta har olika styrkor, vilket skapar möjligheter till kunskapsutbyte. En annan viktig aspekt är att våga ta mer konkreta kontakter i stället för att enbart ta del av inspiration.

– Jag tycker inte att man ska vara rädd heller att fråga andra om tips. För de flesta vill bidra med erfarenheter. Det är ju lätt att inspireras, men när man har fått en inspirationsföreläsning så är det himla svårt att ta det till konkret action, avslutar hon.