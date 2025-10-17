8 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

EU-kommissionen har lagt fram en ny strategi för att stärka unionens roll i den globala omställningen till ren energi och för att säkra sin position i internationella marknader. Strategin bygger vidare på Clean Industrial Deal och lägger till ett yttre perspektiv, där EU ska bidra med teknik och investeringar till andra länder samtidigt som den egna industrins konkurrenskraft stärks.