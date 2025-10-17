EU lanserar global strategi för ren energi och klimatsamarbete
8 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda
EU-svepet
Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
✔ EU lanserar global strategi för ren energi och klimatsamarbete
✔ EU-kommissionärerna om strategin
✔ Skärpta EU-krav på återvinning och minskat svinn
✔ Omnibus godkänt av EU-utskott
✔ EU inleder rättsprocess mot Rumänien för otillåtna bekämpningsmedel
✔ Röstning om mikroplaster i pellets
✔ Parlamentet röstar om EU:s ståndpunkt inför COP30
✔ Beslut om EU:s skogsposition
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
EU-kommissionen har lagt fram en ny strategi för att stärka unionens roll i den globala omställningen till ren energi och för att säkra sin position i internationella marknader. Strategin bygger vidare på Clean Industrial Deal och lägger till ett yttre perspektiv, där EU ska bidra med teknik och investeringar till andra länder samtidigt som den egna industrins konkurrenskraft stärks.