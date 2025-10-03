9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
✔ EEA: Europas miljö i kris trots klimatframsteg
✔ EU-kommissionärer: Naturvård är investering för framtiden
✔ EU inleder samtal om regellättnader för bilindustrin
✔ EU lanserar första gemensamma riktlinjerna för nollutsläppsfordon
✔ Jessika Roswall samlar EU-aktörer för att förenkla miljölagstiftning
✔ Esma kritiserar förslag till förenklade hållbarhetsstandarder
✔ Även GRI kritisk till Efrags hållbarhetsförslag
✔ Roswall kritiserar Trump efter FN-tal: ”Bekymrad”
✔ EU lanserar nytt verktyg för att spåra flygets totala klimateffekter

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

EEA: Europas miljö i kris trots klimatframsteg

Trots framgångar inom klimatpolitiken är Europas miljö i snabbt förfall, enligt Europeiska miljöbyråns senaste årsrapport. Rapporten visar att över 80 procent av skyddade livsmiljöer är i dåligt skick och att jordar, vattenresurser och biologisk mångfald försämras i snabb takt. Växthusgasutsläppen har minskat med 37 procent sedan 1990 och andelen förnybar energi ökade till 24 procent år 2023, men fossila bränslen utgör fortfarande nästan 70 procent av energianvändningen. Vattenstress påverkar en tredjedel av Europas befolkning och endast 37 procent av ytvatten hade god ekologisk status 2021. Transport- och jordbrukssektorerna har gjort marginella utsläppsminskningar, men är fortsatt stora miljöbelastningar. Samtidigt ökar kostnaderna för extremväder, luftföroreningar orsakar hundratusentals dödsfall årligen, och omställningen till cirkulär ekonomi går långsamt.

EU-kommissionärer: Naturvård är investering för framtiden

Efter Europeiska miljöbyråns larmrapport om miljöns tillstånd i Europa har flera EU-kommissionärer uttalat sig om behovet av skärpt naturvård. Teresa Ribera kallar rapporten en tydlig varningssignal och varnar för att försvagad natur ökar Europas sårbarhet inför klimatkriser. Jessika Roswall betonar att återställande av ekosystem och minskade föroreningar är centralt för både miljö och ekonomi. Båda kommissionärerna framhåller att naturvård inte ska ses som en kostnad utan som en långsiktig investering. De menar att EU redan har både politik och verktyg på plats, men att dessa nu måste omsättas i förstärkt handling.

EU juridik Politik
publicerad 3 oktober 2025
av Jon Röhne

LIVSMEDEL

Matjättarna: ”Utmaningen sitter i vanorna”

EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

dagens m&u

Hackathon ska förbättra digitala verktyg för havsplanering

