Vid klimatmötet Cop30 lanserades Global Circularity Protocol for Business, GCP – världens första globala ramverk för att mäta, hantera och rapportera företags cirkularitet. Protokollet är framtaget av World Business Council for Sustainable Development WBCSD och initiativet One Planet Network som drivs under UNEP), i samarbete med över 150 experter från mer än 80 organisationer.
Verktyg: Globalt ramverk ska hjälpa företag mäta och styra cirkularitet
Cirkulär ekonomi Nu kommer verktyget som hjälper företaget att mäta resurseffektivitet kring materialanvändning, identifiera cirkulära förbättringspunkter i värdekedjan och samverka med leverantörer och kunder för att minska avfall och utsläpp.
Foto: Cop30
GCP är ett frivilligt, vetenskapsbaserat verktyg som ger företag standardiserade metoder och nyckeltal för att kartlägga materialflöden, identifiera förbättringsmöjligheter och kommunicera sitt cirkularitetsarbete på ett jämförbart sätt. Verktyget är utformat för att användas tvärs över branscher och geografier, och bygger på existerande internationella standarder.
