FN:s elfte förhandlingsrunda om ett bindande avtal för företags ansvar vid kränkningar av mänskliga rättigheter avslutades i Genève utan tydliga resultat. Länder som Brasilien, Kamerun och Palestina uttryckte stöd för ett avtal, men processen har enligt flera bedömare stagnerat.
Stiltje i FN-processen om globalt företagsansvar
Dagens M&U Förhandlingarna om ett bindande FN-avtal för företags ansvar för mänskliga rättigheter går trögt. Kritiker pekar på bristande insyn och svagt stöd från näringslivet.
Foto: Adobe stock.
Företagsorganisationen US Council for International Business kritiserade förhandlingarna för bristande insyn och uteblivet samarbete med näringslivet. Även International Organisation of Employers efterlyste en omstart av arbetet. Samtidigt menar flera organisationer att processen präglas av alltför stort spelrum för företagens straffrihet.
