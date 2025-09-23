Var femte lastbil kör tom – men nu växlar branschen upp

tema transporter Trots tuffa klimatmål körs var femte lastbil i Sverige fortfarande utan last. Men nu växer ett ekosystem av digitala lösningar fram för att optimera godstransporterna. Miljö & Utveckling har pratat med en av aktörerna som arbetar för att ändra branschen och göra den mer hållbar.

Var femte lastbil kör tom – men nu växlar branschen upp
Andreas Klingensjö. Foto: Pressbild/ Adobe Stock

SVERIGES LASTBILAR KÖR mer än tre miljarder kilometer varje år – men nästan var femte av dessa kilometer körs fortfarande utan last. Det innebär omkring 470 miljoner tomma kilometrar på vägarna, enligt myndigheten Trafikanalys statistik från 2023. Trots att siffran har sjunkit från 19 till 17 procent de senaste åren, är problemet fortfarande omfattande och kostar både pengar och klimatpåverkan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Samtidigt pågår ett tydligt teknikskifte inom transportsektorn. En våg av digitala lösningar växer fram – allt från AI-styrd ruttplanering till plattformar för samlastning och digitala fraktbörser. Målet är att utnyttja den kapacitet som redan finns, i stället för att låta lastbilar köra tomma tillbaka från en leverans.

aMXb2r/pUuGtx/o1/7LSsjQOiqQ4L+OpPWFF0LN2EP0lKj7r/YslcyMN0oThuS0r8qY6agMMJ4WjviTlRZX3UWqwxr1VjqJFChyuvkq4zuHCb1shHAFByS5ieKkFSq5fuTGswX4E809N58CZXvSSB1o+t36CwXdYWAjmXpRDpdg41T296QI2h1EPcy79QuBV7utFb4VMynQltCZmB5J1kd2p4q8knv0lNJVSXj5XNiZJzGvbPThPIup6hmfEqXtKtVTbU8XkbXGk2ie4kgwnyRn5Z2el2cr1KB4YlVbhG9U0U0zdJW76aXoyyxwp6IHGB/7UPR0i9A8uk31U89r+2WsiAev5FvZLft24Y6ADq/RUoEsKFpauuQjNK0qGKWb9aqhFRAzxyTc65iBl6SeFGwkLLH73A2eW618rClme9XWRmWH1X02dsfFxQJFd53SXj5pissTSh+mWNnZbfSifRi/DDqsT2Ay/+qKVVd6gJonKi5Qy9viPDA8Xbm48me68k/um0k9Yg8yfCVcMen/LKCj/3Zcnx7SeJMkRPhlhqsYGzmg7CaYiFlLc/6Czf4TWSF+Y+R57ReuSnJVjC+MUbTB80EyZNxnjGP/D086KW0ldFYaorR80FXl5B8uaETFw/qI8GJlH7PZW4js26EfSQ3pze0snpf5qIDq8T95bmA5n4IOSNt8ZEK8VYVLsPYzlUU7gSzNqiEvo1u63hFfhzRABq9MGApJTazRLTR5YNopb0ZLLCChAq7Eh5acifFU6jS+s2FsxUUeKsCCmUVcV0Yap23RGo7oRr1stSeb0jG/Qralpk701VXi6S2UKPLEHUbxjXLi7QbGMe/nDIPvUQetVTc9vLdSbBo0mmkZveV75QMKSdld8muoNrgBaxd3b3Diu1Mi9Jj1ztKGbSa4JIGhU0jMWdWQZzW9nsF6TP9EtiYUw1JeE9A5WlWANcQhy6c8naJd6IJowkobnrp4IGWM8hlb4Sd+PIalQQi+TwnFchi5zi/vg19dB9q3rUCoqxXjD05f850pND/g63tdsy4HMXzYJgD35Kgzaq3sYQ+f/T2cxrsxDCURU12IVDhUM0ED8Ct7K7+pQZoyDmMDPk76Wl/QasAQ25YhmAJjlXHV3smywBmoU7iUvRQIsT1ArKVX+DXYwcPwIUL/merrNyWw8jlHEbtffB90qzb1oEfbMQq/rDWT/1CbsCG3whfXkrjgQrcCSjJTnlqadXlhxyXVODWY547W8lbjQwxSwB2B8Q0UxkxbmUBZ5QEXRwGrU5Zchp91RmJqnXjuGs9cMpbqR7E8WH9yGVuYBGiSqHiiN1wUfQEwpQ5A2qCVZEIfnJMc8OxjEA4Xpu5reLpEVRZggZq80zA6WDLBjCiuMEUFxdcNEOiEu5S2McEZGF4GIj6Oof+Dt4f/o6QqRXNqkLPErCNY3PgNVbGWoqaEqNUrQRue3D7coNvygOQazg8ysXBTOF0w1WqhWwV4rMmukS6Invo3jUWi+CPMLBvzZ+4uECnxL0yE6VyAaRrqlnXrnI0ZmCyTXxVcbNlYCm0q0Ka71OmMzzb2231zZymY8z6JXZBujrPS3V/S5P5U3gtCfanbEEBFTZn3ibn35nqDW4An0ZI5wu555Noo1ONNu81xPQkYPozTrLis4XaltKd6bVSP8hY23FpUZGSEPc410qsYC2pW7TpTbvRTjpL1wZVOludZ1Vc4KqReIK6ulWTBwMmE8uCFQNzSDFO2oR52xd7p1wkXhuLj0+5F8XNeRsyuB6zf+5CKuHrY8j2HhU31DGbtnH2M1JgFnKP4wWxfF2kKZRUi4aM5TFAmLatpo3UImiTBF/h+VWURzX/ptsiJWryDGC77uVaIs6lQYJrl/Szn4HjVcxgHQdRvJdA1gPMe70+gaok5iRGGGVjOK3wPJQbkDwTZhLOSD0cED3mUaqEWg30b0GyrJ8koswdPQNI3YnZ1skzz0cMq/uesQsI+KdO9YFOZCta4MNM5sclHb4CoD6GflyT5NK2CLSokNATpulJW6NHBlebf9Opq47EjH4FtvqhSAOb9+iy3KFoCl3f71upuoDLCYAPB4DX9KJy8pyPEwQ692Aw/LGUnHAxaWw2kiFpbDi0fmRLlzLEfVj+0BLJXYoHJ72ieLr4WbZ2enU4rvOneuuG/sQX+FV1g6dua2BCsiYO2ivt9oYouWhczT4v0xkLFI1RYuud0A7VnhMNAHSc8jlrm1LeJBbpDzkl18ukRF7Kddx8dUefz3MVI8XZrSUy3kckWrzsrqzrTdxS29XrLVUjdf4khQCRNJr1l/WHUwLkaCayFUQwpctdG2/5ad3WvxIOBulvYHuxe16hTLElFosRv58QtopsPI7UQymqdJkqij5JB0Ef9U0qvmQCuR2EzMDS4fGXI4wVWJBOoCDhwxEu5whkZbZmsphpxxdFcbHqEPPjERYCc3TP9DH3DH1l5EWtnDqJHSWZiZ5vaWIMkM2Gq+OeVhJV3+nycX5FSayRQJFfcsvZnExuvYtnUC66Od2fvvSdLTTMv4qVtFNWHunKmiX3/iEdj1J1c0iHNLDQsuGVByMK/3jmxptzstHwdaaCEd+P5oXsUJsPQ7lViqfgdEslhwRf92nH/5f107oLJaJ49QK0g6jVKAIARAQzBZ9BsN7W0dB5SUMBDwXu0ySs8ttZNS3kEOqqu0F2uNpBnIKrAvDEVnPET0QMPfuIAMAZjPwyV8E87GUNj3V15MoPq92zMuHhINCMbYSi/SSl1MfoYMwrb0HBBgOh2cdZZQGG8UojEGI6HSI5Y9SIUtK1SyiogBPL8mN+kiivwCUAH68fTTUDw0PHKaUn3B4q/VHMN4QgAm4P4hMXarpKXsEkNWM21hcyAV15o7YHQEL7UPBy4qNlmf8zfFdE4dczrJgiKewm1dnMVRE6vVIGwgjr7AEaQChxY2fMRQiOlgBvinsQpRvkBVwJG4gdOAX05E2SIza5O54pDz2/3DxLYU9QZ19QkCGmH1OpNt9SLD/J9ZmCONk218iXaadbE+IGYjS7nIf3ZzdKlZLufPqdC3s/l+VCDUXWdDv53D3bOnxit4crGK4PlbPLu8s0YytwDo4rEZD4TY8pGc7o5muFmmDhOmbiWDv0r7l4mIE5ewvy6vI9dEeY5Hk6VDqUqSDx5oX8ZSOPm7BVFGKl/JH8cliDNACSrDwSv2KC7blHdFsXXOyvLJMs1OCN8iqdlEqIL3InWg1MVQhowLnH04yPxlfzuR9fXQ7LBry2GhXqw5GkLpZ3hhNhGWjcC+KKVUyK4JqGONdjomZu90P+Luv/bNJXiLRCbS8L2AeVM5m4Zmn6E+aRykYiFnjFnAniMY4Uvryuq/k60DhDenpU0aT59Oq7hk8jdDaSIpwg/eUlYRE1o1R5f8r38GVWEer0jt41NunQgfZtfD8n1mmjJbVuKRHy9MiJCY93wRLmHgc9gPaQiJWBFJEqt4Db0n2TUbNn35ionDWukmbtpbTbASiwbpvmqZGxu10SMR7Od+7UwVbooCGfnSYjCygL6JpONMh/86srhhwuDMg20xQdyqDFZi3IhndxflCTOGXGd/gpvIoUNdKWb6Fu/eN5FxYcPc1rVSKqQ8YlJHnHsCJOzzczuW8sLWFqYxIt4lWUHtyXeKNlmoPIC/tUIsgVQvtbnhG9aGrkmed722TIz/sVZpt54ukLJ6f9aTEtBR0iD84KkUNDL954NTissmYKSvf/K6U6UJ28TJjcZZ0ipeH8//aC2ASP8UUztu8gNmi4tgETCxxk42BU0DZeiUbzo3QbxSnKcSL6bfAsIibxSCOyhMa65NElh20ZAU76jyJSqAc7iOVIWJLVkSIx84uE9jB4bF75CziwBHm1iPqszVmcFn3fcw8ME2qLOOS/ch+gPZ6CHHR6ZzECB4zAZP04b/sE75x1d9kbQFUxJPsyh5n6s18lbcvFDeZXX64vHvlxymOhPvFhnS9XrWD6CRAZXXO8ceW3FFoZJ7sXxu6heN77+gSZvfm8EBy4PnLrS0GiyZ6M7etP4kRFo7pq7Z3BLfvcOcAdRcxIsfDL52VtbOXALiBe8+fG4AjUcLvl80mKbAHvKNhU7qJZ3tkMz7mYyY6KhYjXidClRdU9B4TCVR0Qz0Inh5e72WTmjp/47h1vjE+BHmoZVorZJ2GFqwMwCatlRmt2cZlKd+LqiSzn51VOpEqY+c1H6Ouhy2Cbw9JHxy0SVV51KaWTJu5a1gNVdsTf/6FHIcjwUJW9YRBEoM2C1BfdbLsvPIBH+PAE6Ei1oATbdcjJecY3dU7Ykg7MnLuHyD6/3gNB/Jz6Lh11RzGI0ivGwV/0QEqayMlUU2FuItQLtOL1oQI2oUKM5adxbiUzBQmIp68f2HPSDa1PP+WcoA2EMeFgZt+k3IOzrdsbwdFdsotPyVPqCEqEcE3d1AboDtpCrVjtMQZ6/GIycqCxCEMG5sdFeFz7EDpO3Mre5OU/vvWUpzisC8e3IP6OB2reY9cCvjeIMkXAkW5hp3OMMnlGe+/EDQ4ee3H4NnBExqGKISIoiGwe6VMP6e+wVgW1BqYPRVOABBtCRWjtN2XwCHBRt/IKNDpVcjIwGiv478Tntac6Ps3Q46/htp8qUxrCFvjnhmTDVD1IchZ4teDk13xE8YsbPNqbMlJQBrFE2uMEZwjWFteFqcxeIfeJEXRUWyLRTL2tv1x4Thq2USa4w5JqvjymoDWt8MFxiAxrFuobz4dDAsK+Ol5KT+kc7Te0gnlhkTwu2NZ5Vu4nUXE/ZJI5mvep2D4PMg12hBp+ViWYyfZ0uzXRFOSvtgCPvjl6UDDYYuyZM2WNCVpNcJ7TBdHS+BNJ1soR874Y3gJoUBKMr1bAuu82UEams86SqmhzM8l+BA1Ie5N5cUqhW+ym9CTfAUOnG1WwjUJnKI3tVf+rPpi3i15UwaO2WpdOYR1QK+okMTwbHvUTKJNqF+eZvd1KEg+cK//+r3ELG9fBFPEevE/TknMfePGwz6urgWlhAXvo3d00hpDxPy9tLCr9dCWrlA0IEqkzaLsRBM/fO5qZBChwHPPz+/AvE5mrn1T4QDjVxaJbA3pChR4fMCeGlfMtIY6VwFSu6pVCb7/3AoheDf5MorDNV/2yezz1+kkj6VmZqzlP13RJBwzMb6bTziXbN0IY23CBOCcFdWr5e1SNkVdphAxU+BV07y+ESMXs2tkOCDd94m2/wz3HssTGUn1NFB3uPK01vdhyZBOP7vVpto1zF0zxse/n3AzCfnK1RyPBCJ02kQZN2dSrBzMlkW8sn5itXp5BKk2IpmdweP9YhuPL0bHP1lW5s8YH8ZQXU8IUM/6Orm3qAc6gUc15RWNVWs535H3aLa2G+P87Ho31+eR+66nNORYub17mkC+GYjNT498YB/Zvs9fr+jjdeaoRZdthMQiLlrnjTFTICD+aDdRlmVylbORpux4TzhsZTTg19ZkcMSuhCDYxJFQOXVEWaCTY26TkOej4M+G12CUEQESoYT9Oom3XYUsjb1G9JtUiwJ4JeT25zEqi4ddj8m981WWwfogG+G3foMqpzE96r8xMouDSTJvHuY2NO83cW6absZuZpo1yDF3Te50cnaMhdDsvh+fTDBiutFS3Na8vN560COQRIsnVRxRpe2/TmdrFZkyCFTBZ+fZFBEvD+kIMrMj2eOTpGqERppw/hrFwGHmMfN5KU5VTqCa/SJ4sS1ilJzq4UQK56CQmqDs5YQisSCLyC5M0GmDMDIJxPBo8TpME80mnKTenY9NHIQblrv7bfFEBa716HSC72CyTYN1yYZsOTmFi0PHrHrwea2pTXRSPNDO7ho5OOrpD6ybR3vGFdogWSgbQShVQi39Q/WTVzMquncRK/CephZHgjIy+x96/0lD5FWf07vxAb/johq0eFIVEvjAHKD//t3cIK6hdnmOG4jKd05LCW9oEN28dGveWFZ2A4GUXh0YvaY4J0f1S29ehgeLTYSp6RJLuKqLGKfNalCoaesrYNuaN132WnehwGOJJ4scckunj1IA3RtbylZIjOZFpLBbNytprlicUXZA4vQY9a6ChEhI2c1VTWBdFPG4mdOnCI+M+WELJoXHCRensyrVJ3DsqJg6fHZMAKfqcnvBDePBe9NGz4ack5WSQOW4a/4uzOzPmnbTvZxCISMK5k10gJbc0OtJQ4YYirR5MzrdHNrV38Ed36u49dOMlJ9VSz0viTFYyYG/sGD2dh3FoPc+IArkY+xVuQHIfKuQGB+DiBL//6idHqMf27sDHG6eZyKFZqVEK1+qHhLMlELl5JBfj0ZXeTir14CIBxqws0Zg1SA/zAkbFbdXW6WpZZnIAIZYNuEMwd5CARGzBz7vAzPkEGZsh/lxnhx7qhMJ1XCstke9r/BjBzsktAQbL16/SpdH2olQvJ02sizR4FY7BDZH4rq4ilRpNqwrs8X1NBPWPf0hKRh/+JoQ5FwtpoYZn9PSlVsBuFAeT9tbZdGZJBeDRdhnazoI172VCHNzTf5UJF0WAQSDNxOzr5/IZqSSUIm3msqsFZXI/6UY2D86RYN2a0Rog1vQsIGMNx725UqtvpQzWmrMdp83ckwmpNBSlZXCUbtUwMYLStkazdlrMWYtwfxdIM0S1jRR4ZTxmTakP9JDVahW89FJnlV5VEVV6WMApaLizEDHYyObqoSQ7mgry93A0azXqSNPxFpGX8xaJkZ9iiyHDc+UClxHKiw4pH0K0jv+n3Dqlaao5Y/7OoOeg6fWcA2INRmtzhIjaPu9ZbLzbh4zL45Evx4Hj6sVGeOTjBZUWn+wuxGWgxiubqBz5bGi8IOjP5KG+ZvC30GhIbZ2u483nX/dDALWgLRLQvF1JpFfvybulJolMtzUBhNbkl6RN+9vQvMLUDph68KuuDDZQt37hd+MQSaV3D22pWseEj4rju5ubLvd17ABAu/kgCWTYFJUO7RvXmDyPrelnitIhT2og878nCfXW7NtiMzFC5KKwMD0ph13FlRdC8RkrY0N3rzjPcqX29QTrpNVNmoXWPuOxH20a8G/hbfb+kDnpfMKS9TcaTJ7/LNOHRuZgDsSzvTB4kS7YMyM416bO+kJN3TgCdFjhGSA/CvW4Tt2JBCqvlQZ8+40Kyi8ZmBJN/3GJHzdEnCG+hdhM1N896buxR7R8CvSDf4iFn3wZXlMf3m1jltiFslt87pSgAN2wWDJsG6beAes0IJXcKaSbik7ksJwO8OJ6JYxTtjZYScXmDiJFpIXzBxKN6rS1THyE29XRE85CL+RmeXc2DrejN45HlvYQXDBysmawAEQSC7mA6+msAm/B5/+Enj29D1KxayUSEQ0TPU8l+B5M77zxgjQV/CQSdgMbxBmUd/X0cLWGhwAjm4eof9Gf9sf1g4IeOXDVCBLatd/BCj/R+fxk6emqms2GZSi6Nb4BfthhL3OpnfU13mPhmMYwD/7EMK4eYxdxG2O8czLR+U8lQdQFyNVMUTL+UuTa7C2aLrJQWXY0VOSJMvOILI0v2tHh2sT0vu/NGaFSz5WCJUcHCwfb5QHYExdhXhE1CMu8225d550HgKfPIYDl0tW30cfTlDioURijPnkOA0F4kQOIb1Aar287WXLzCkoeUDi6HBUUI5b91v0yXHKtKlkp01SyrcgOQATcQp1gtV3h0rAI5HxTe2KRixD5lzCbA8v0K+37t4oHeb0e9/9It7lx5V+8Mbt2xbTLmKwlOJQ0t4gPX4ZyZJGHtd4WpBsdptDwFzkCJ90Jh6X7yhjQyBv78f5HmhI7CMByYvD7kv/FPHlH2mZN+szTqpZOpzOHQzdNiqQqxKPlTSeZF4OJVuvoDvRvcVd0ymsDY6WxakuoIf3jAZxLIb61SK0oSDuHwdgeUDNmmUu08QYy1kpMq66kO09wQ3t9dUR1rE5829F8m5COlhNwgQO6ivBVAVQJDFR3yOK1hEfd6PnzAYdqiVTHeuDfHaORZiOUrP0TJTTbd1yJl/XEcggkpkvICYPTqitE6w/dUG30+XRc88UvvGOWqYf1m8HmEIf3IbSarVPx9RERbKlm3DB9j5CbUayi85xQk2fyyYO8QidZLaUKGSWdwqapWXMdFYpxigJCvzrRZKU26mK01t318MFMms6j6LiMAeg7OTGzThHwtI0tS2ze5DevntW95PMDJls5lEkJXSqOWuc/+RY3iDmd0P9E8WGviCf0ZF9Hmy+kNlqHwY9+Yj48vzMh27YjFzje+SmHl1Wxzkcs3xsKZsphWcQtqUQn5JRZf4q9pNqYVdEujENS+co/m7Z8cUrCWItrlUQ/u+8MNpbswE7P0kIvkuP5AcQY3h5mF7DpPBLRcMpdiritXfmQZ8bRiMvaGv1YJL2PiPBJA3U0zqdyz9BLCNOW+zzELlPPKGUbdleikrEHRgkt4y5JOHwnamoGgFMTGV0VViq0POPHJ4GXHaNtQFhKoQSRs7YZUXG0frqAW8XpX1BgGxSfrpKst6J7Vdz6++8jbKz8cmYf68y87b+mUsDyes0P5MEtU0URjUr9/+eiTKNQS6/z+ArMPdiRVhGBX6sV4yy6aMsb6opRkDOFh+ERHjWjlO+Ui4JRNboLl8HgJ0CjKBLm7kyQtDgopHsYDf991CdEyzkd9Am1yqYPcfZ1WZw6SXBjVNjp93yln8El8aFIvAdHZDi/Xlfc/tTM0xf3kj6Msv1o0aH09bc41hQIe6Y5bvIJl7HrUxNUbvnWjEpAiWTuUbVOVRXOVCQbtkx+Oh657F6/BKZYOhizaAjbc5xLl7myFrH8yaWwwa9ER7fCEGPF4b4kmT1yV3bwf9c0fSnPehWSsIx3wrd9MK/N0RbpZcTHF9WPUxlde/7g+EznRpU19Z3myg2bCZG8ZOxolpIVoP9Cu7RQ2mU6x2by81rt3YOrpbNq+UN0Idvf/0mqPZI0P4Oz5RrjvUiKFFdsrEuf2hu6sf9ZB05f6dvMlGLfPV5sQpla82vP7JLTfHr17dFhKP/6ybAdYXzMRz8NgTM94ZdBnCcsSSIf0gLjdPkYRfqAACq/cyrTdlakg/c8RGjErnI1Lc1CMkx5H2YIGGERnIwOwOu1vynxodoqZT10H/GwpUB6wHri8thVKD/kOzI8WVJMPI2IL0YO+CqPMOtYTiPLVvbteF6t4mlvYH3O/RbFGy0X3PhGPIsoqQ0ee6FPz82QbflSJx14NZraCwQDvrtShHsxAPnm8ZHvtKtDss9UcuQdpErOJvb9QSqaM0llDelp1zaT1qRC4Y+O+ylX5ZW0k18pFhy6icP0bRY8xJSPFFqLBNxHlepUTsPQZttXuSOJQp6DjjtzuVu7vUtKxMY7KaOuwJOjqNAXbtd08dWnDkKsO93dmbRfbl18iUHB8MeRUm1aZQDKiaSvOsJO0UUIN9uOqg
Klimat Transport
publicerad 23 september 2025
av Emmy Westling
import-emmy.w@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Studie

Studie: sänkt bensinskatt dyr affär för låginkomstagare

2 timmar sedan
Premium
Kommunikation

Fler konsumenter uppfattar miljöpåståenden som greenwashing

2 timmar sedan
Premium
Hav

60 ratificeringar senare – nu börjar nedräkningen för historiska avtalet

1 timme sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
REDOVISNING

Så påverkar skattefrågan din CSRD-rapportering

22 september
Premium
tema transporter

Exklusiv kartläggning: Här är kommunerna som lyckas bäst med hållbart resande

19 september
Premium
Natur

Så tar du nästa steg i våtmarksarbetet – expertens råd

16 september
Premium
Näringsliv

UN Global Compact: ”Nästan alla vd:ar vill fortsätta eller öka hållbarhetsarbetet”

16 september
Premium
GUIDE

Så hittar kommuner pengarna för hållbarhetsprojekten

11 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Budget 2026

Budgetreaktionerna: ”Oansvarigt” och ”Positiv signal”

22 september
Premium
Budget 2026

Miljö & Utveckling listar: Här är klimatsatsningarna i nästa års budget

22 september
Premium
REDOVISNING

Så påverkar skattefrågan din CSRD-rapportering

22 september
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

19 september
Premium
POLITIK

Vattenfall: Utan 2040-mål riskerar omställningen att fördröjas

18 september
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 september
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

1 september
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti