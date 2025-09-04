Elkrediter öppnar ny marknad – pressar kostnaden för reduktionsplikten

ENERGI Sedan 1 juli får publik elbilsladdning en ny roll i reduktionsplikten. För laddoperatörer innebär det en extra intäkt – för drivmedelsbolagen ett billigare sätt att nå klimatmålen.

Elkrediter öppnar ny marknad – pressar kostnaden för reduktionsplikten
Foto: Adobe stock.

Fossilfri el vid publika laddstationer kan från juli omvandlas till krediter som tillfaller laddoperatören. Dessa säljs sedan till drivmedelsbolag med utsläppskrav.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vårt uppdrag är att få systemet på plats och göra det tillämpbart i verkligheten. Elkrediter ska vara ett smidigt sätt att uppfylla reduktionsplikten, säger Noak Westerberg, analytiker på Energimyndigheten.

mwGozckEJR9s9gHJ/x6qouZlSf+rt2Hk934+hWvL+P47KtFSoP31LMg3TIox+e4ilKFPsu0DeFjJsol9EuA+CATYINHIwTKobG0KQhJJnOioC1L+WWiHzMnq6lZH6MkI3nPGj+nczPiJ1/r3K1BO5kWQA55mVl6UsalN8hg0/FhU32BwGgCkO6YPXAOMV6FWCbbtHxHexbQfc4IGgTAxYX10NALN02n7Ahv8D8Lhz3i1WtZuRPBa05iE2D39nJmA3KnLUDTYnH75ziJ5QIOFZ6MvknL3uc3CEPv6km4JSshlEvTHvdW0HV8VOeLMgubwEr0fLFez/h68X14OrhRw2sleH/m485DktEDoOHyco64h1xbuvQ3mykmK+26Ie2Qhhh4+D417XTFvVU+0rIJ0fpDzBkfEJr5YWQklC4iWO9SxXeS9/z9qey9M9NIPk+QwZa0AV5xmHlWUVC4VxP5eB9QV03NirfeWZ3wwyJsm9qiObdsS01+gWdSEywh3TqaidVLGZgbrr0kSXYupDxutOsIIkJyGfQBfArmHtU3eZvWvaeYaHgf5HlRxZ6XnHr47mtA0i+W3N2lJu5Q8FAgrbqxisRdI45+lfhH9SOMBFhXFS7FSgBFpVKA6pnje/KQm1SX6XW+hMluuvWlqMb3DVgD8CO0zd+kDvLwgGOdZONjM6Smve52aE2MJdR/SweHDz7d3AIWrltvGkwTvBXBRu40xOh+m6yJiO8QcobBmBlspcu/Q5La0iZoeJO8BEcQ2HzNpHs+7BjbcwlzLww9GbkfGeAJ4FQ+n91tb3+yyv4q2YPMDZO1CfRId2hyINE4lw5Por5dEq7Xkus37o9qgvzwUG170H/KxsErJIwPJ//SCw/k7QwVtqFRf8ERXO7gHjLRa+fdqPieHEovLTQoUB6PwyMirgjuevssHSUdzzznkT6ZCNt43YpRcSkmNg9nMyEoF2SATpek9qcI06R4hgqOmul4LJO7OyMGfPF4kDXKhsdIalPQ6SccnVf2W7hbcDCsnapIz91Z/83sFpa/QCkq5LkXxSUyJrlz1xj+PVvSqarIiImON9FrMyPzvQVmoW7dNCsrLK5txKJomZ7E87MmiM4YJvHQ3w1Fu5f9fvXkjClsyhaJjsHXN+MzK9vvQ97+SwWQocm5IfLZV0xzMlXC3x+HOHIKuQ8+M4SKTNs13UOBk/MxUDzaOR41g9+tWHPK+eWI/WBZtypNrgWCWHM+YM80zJ7fS37g3cz0Urpce+dyoRO3p7ddyqh+Y0OsbK4lyjtOaoK05h/1sQ+MkoKHostR5hTbJyzyyQBpic0eAu4lK5BnNAZwMSm64rudjvf4YY4vr9ye8RT7mk77q2HlobS2QDrWidSPseAryaKLwVKqh2TbJuYt8tLaS6ySiKGzm+pfcqZJD2nQO20cD0+QdQCoQEbfMXnImZsmkh3Uh2mZC02tUOUzeoPdoxINdx/PRx+fn0DPdla7oJ7pSNdN87UKu4/QAG+D3yDKYZ7PPYwbeTH3tSW0VZPm6nYibnn55WXRjeCIOb8UwzebHDGe83/dX6TleVXb+bHQR5XvvINeNE1zAkCCVgeomEsgzEAis/9Arnbn4pfXAnST1McLXw/y7+nqZEXWLzuALjuoawxCR+m7NMl7DmblMyW8gwy92aFuNZ0qbPgBxsdibpiZKh3XLwsQYwWcjGLwzRIb+xyhntTfOw7Z7pic+FDqgNDoOg/fmuiNSKOkrz3NClWXPUl97WHtA1FPVt9kka7boMaTlaJu8+ywqo6qdW3MkeJXGlyJ0iQ9ZnHrO191/sS9LfEPrMs0hjUmjjl+G2TR/To5AzdIxHoHGMW9yaStBJ6npt5OTP7UpVj2dHOIRzkZMfLhJfUGJ8/uKGxQ2bFqyh6Vg19vcNEMvW487rBIQHl48aU4FXwO+/+Tm7792sN7tvRidP3MkSIq0rGGGKLHzl3V4BFM8L+3iCPAAVPqEM37ahUKHik0UBSLfDgeYlDR/AQ5hS7oHgfcZupu5zKtU1WCk09JBf9tp4VTNAxIamLjN/Gt5fCOSg/f1OAzuJZvo+Gq4eQqqfeABNjHK7uSxffWfqjAlWUWlRHilK0vIsOOSkBBNxFcZ5IYtEhXNAeVf6ad+uBl6mxdUSWrsHxO0QgcxSG7VI4BLHLryiMIcc7aVM9G6qqClVMQbbHOKIzrXMECrziKTQVNjA+DahLfV6Qn70C1HlJc0p4VeCFLunQ7jnw9/WYCsEG67NI9vCidtelle5FAGZkQ7Se4kDi9jl3300iRxoAS5R2bZngkUpK/qJVp/EtMqM2DbVGr1Phtz0yqhNNmTSJhupKK48R6F6jhcXUI/egYkbmjlCfxJV7s/9YS/C8cyktjL+7ZIoKc3A7sFbyu045UWsn7FF2ds3erVHCaH+E8RIrMjEJPwfA5BdGV4BdprohexSabpDXBMPSR/KFp21d/hpGfCPheSSkF11oyE1akS3FMVvY05SLQpEJWByRK5/HKontPyQOHroqaT/qGf9/1eiQUQ7JKPHFx9MjwBVK6fuT6jpx/InCNS9Xvhp1GPu8ncuEsy9H+VKU9PakPVYGj0HHOrbSGLgjxE/H0EBMZRkPm+8Yi0tznuwgE0O1DtvnKwWwC+XqNzcFBo7ujBprQTJdM/KK/Ryn9JyjlTkcpW46c3qXbPuY91YX7XOpxZmmilNdKgKNp04kW3wf9hV5lLXa84FfRoQRGjXNQm+Ucq4IVIxzMzOzu9RzEoSQncRK9tI5IWaObw7yMb60TpgSJU65u6/1W3mMnPMUjjgjnPN+4yEF9Tl7qQkFnrYhrmclH3aY3JYPGVjtClbrKWwhd+a0xQ8hji97Gvw7aUnfrTsE8GtPBJtx4zxAvk+EEmyN0g+hXcWl/y13RACDOW0PFe7p1huhEMZ3+0sd+S+yUIzjn9Yy7vQ60zcll0tbgU1Uzt2dlch/hZxrfMb3d6+UE88jt74kB3jQJHtjzNP0b6um+Awy72f/r27uSM58HDvSPrZxpHHfEQ9jXE7QQCNXixOUUCaDxfcMT2lWpqSVSk27LHbOcFLAWp8/2V2wytt2QcWKo9GLyG19r22qiclNGKtbQBXHmNZ+rUe6z+/O73rCzJ7Uew+5SMc5UQffJy80dT13cGTuFAIYOIgOaJTv0CMeQVhAOsk7bs8xsF3azXQ981lZL0yDOqclwk6mUf7QGBo9z1bGPiu36SIbQytftj6aZxYKCRjhKs5lXk1fgnMqA8r8SFtyMp5vLGE5N795wgWdbdk9l3ytudocqy58f71zHxWh/eZuxQ7QO42K1tKqfWSvBWXaYz8YOxj1ssoORvhBvE9fvDn7Ttpq1JOBRcHQBuTNSNUGZwgSbbhGPyDCbXzTaoMpsRsYyjYoA8olL+I+4gfnCT972Lp6LC/Hn6yRPRM8ttO29K9pjLNKiM10mvzXIp4rAbbAVCr7lY6lnwaDy7uUEL6Qb9BGuOooI7w3QTjOgTOLlJyR0A3Y+synMEAedE9mRCyz4iY2q2XlNZ3jgec0qDZn+HL9imQiogwVMMMDdmv8Ol+XjmXoUCWKbYyzZvcMloXNdGuVx83sn/1ls73b8SUyN4YW5lZKBFxQDZLiWmoeIvi0sTqCT4XiMuCbQKCp5TDbMWJhKrYoPQGNNMZNWPtlgD/WRMa5xnFmMe22EA/lzplUe+ZdyxWskPE5D/9Xvj9ENFIPL1eGtuGhetoENkIJla+8XmGAn1Dpq0WW4mpQ7EKDgs9PZ1mtYoUzWt0NL0DBAULnzEHs8BldJGYjJH40TIvGtin9nTnWObLrCUryBVOVjx2M3VRGD7abNZKF620qRhEPamssP+gAVx7KidaGv5DskWuYk5FCiW9OpZeb46+sxnD9PyzNhdKRBC7EZLtBjriHsMLwNAVtyhMwapL10NFV8H3+//vlyBkI5lX/6K0KNbWwRJeSeXwVu3
Hållbar utveckling Klimat Trafik & Transport
publicerad 4 september 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
 

Handlingsplan för cirkulär ekonomi snart färdigt: ”Vill se ytterligare fokus”

2 timmar sedan
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 timmar sedan
Premium
VATTEN

Jönköping först i Sverige med blå obligation

4 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsredovisning

200 CSRD-rapporter analyserade – här är lärdomarna

2 september
Premium
Trenden

Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen

1 september
Premium
Upphandling

Verktyg: 6 tips för hållbar upphandling av städtjänster

28 augusti
Premium
OFFENTLIG SEKTOR

Hållbar turism i praktiken – lärdomar från Köpenhamn

26 augusti
Premium
Avfall

Turismskräp växande problem för kommunerna – här är expertens bästa strategier

19 augusti

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

29 augusti
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
Premium
EU-svepet

6 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

22 augusti
Premium
Juridik

Remissgenomgång: Stort stöd för skärpt miljöstraffrätt – men olika syn på sanktionsnivåer

19 augusti
Premium
KOMMUNIKATION

Tre annonser fälls – ”hållbar”, ”fossilfri” och ”grönast” vilseledde konsumenter

14 augusti
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 timmar sedan
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 september
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

1 september
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
Premium
Karriär

Han blir hållbarhetsansvarig på Stena Fastigheter

25 augusti