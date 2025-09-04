Fossilfri el vid publika laddstationer kan från juli omvandlas till krediter som tillfaller laddoperatören. Dessa säljs sedan till drivmedelsbolag med utsläppskrav.
Elkrediter öppnar ny marknad – pressar kostnaden för reduktionsplikten
ENERGI Sedan 1 juli får publik elbilsladdning en ny roll i reduktionsplikten. För laddoperatörer innebär det en extra intäkt – för drivmedelsbolagen ett billigare sätt att nå klimatmålen.
Foto: Adobe stock.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– Vårt uppdrag är att få systemet på plats och göra det tillämpbart i verkligheten. Elkrediter ska vara ett smidigt sätt att uppfylla reduktionsplikten, säger Noak Westerberg, analytiker på Energimyndigheten.
mwGozckEJR9s9gHJ/x6qouZlSf+rt2Hk934+hWvL+P47KtFSoP31LMg3TIox+e4ilKFPsu0DeFjJsol9EuA+CATYINHIwTKobG0KQhJJnOioC1L+WWiHzMnq6lZH6MkI3nPGj+nczPiJ1/r3K1BO5kWQA55mVl6UsalN8hg0/FhU32BwGgCkO6YPXAOMV6FWCbbtHxHexbQfc4IGgTAxYX10NALN02n7Ahv8D8Lhz3i1WtZuRPBa05iE2D39nJmA3KnLUDTYnH75ziJ5QIOFZ6MvknL3uc3CEPv6km4JSshlEvTHvdW0HV8VOeLMgubwEr0fLFez/h68X14OrhRw2sleH/m485DktEDoOHyco64h1xbuvQ3mykmK+26Ie2Qhhh4+D417XTFvVU+0rIJ0fpDzBkfEJr5YWQklC4iWO9SxXeS9/z9qey9M9NIPk+QwZa0AV5xmHlWUVC4VxP5eB9QV03NirfeWZ3wwyJsm9qiObdsS01+gWdSEywh3TqaidVLGZgbrr0kSXYupDxutOsIIkJyGfQBfArmHtU3eZvWvaeYaHgf5HlRxZ6XnHr47mtA0i+W3N2lJu5Q8FAgrbqxisRdI45+lfhH9SOMBFhXFS7FSgBFpVKA6pnje/KQm1SX6XW+hMluuvWlqMb3DVgD8CO0zd+kDvLwgGOdZONjM6Smve52aE2MJdR/SweHDz7d3AIWrltvGkwTvBXBRu40xOh+m6yJiO8QcobBmBlspcu/Q5La0iZoeJO8BEcQ2HzNpHs+7BjbcwlzLww9GbkfGeAJ4FQ+n91tb3+yyv4q2YPMDZO1CfRId2hyINE4lw5Por5dEq7Xkus37o9qgvzwUG170H/KxsErJIwPJ//SCw/k7QwVtqFRf8ERXO7gHjLRa+fdqPieHEovLTQoUB6PwyMirgjuevssHSUdzzznkT6ZCNt43YpRcSkmNg9nMyEoF2SATpek9qcI06R4hgqOmul4LJO7OyMGfPF4kDXKhsdIalPQ6SccnVf2W7hbcDCsnapIz91Z/83sFpa/QCkq5LkXxSUyJrlz1xj+PVvSqarIiImON9FrMyPzvQVmoW7dNCsrLK5txKJomZ7E87MmiM4YJvHQ3w1Fu5f9fvXkjClsyhaJjsHXN+MzK9vvQ97+SwWQocm5IfLZV0xzMlXC3x+HOHIKuQ8+M4SKTNs13UOBk/MxUDzaOR41g9+tWHPK+eWI/WBZtypNrgWCWHM+YM80zJ7fS37g3cz0Urpce+dyoRO3p7ddyqh+Y0OsbK4lyjtOaoK05h/1sQ+MkoKHostR5hTbJyzyyQBpic0eAu4lK5BnNAZwMSm64rudjvf4YY4vr9ye8RT7mk77q2HlobS2QDrWidSPseAryaKLwVKqh2TbJuYt8tLaS6ySiKGzm+pfcqZJD2nQO20cD0+QdQCoQEbfMXnImZsmkh3Uh2mZC02tUOUzeoPdoxINdx/PRx+fn0DPdla7oJ7pSNdN87UKu4/QAG+D3yDKYZ7PPYwbeTH3tSW0VZPm6nYibnn55WXRjeCIOb8UwzebHDGe83/dX6TleVXb+bHQR5XvvINeNE1zAkCCVgeomEsgzEAis/9Arnbn4pfXAnST1McLXw/y7+nqZEXWLzuALjuoawxCR+m7NMl7DmblMyW8gwy92aFuNZ0qbPgBxsdibpiZKh3XLwsQYwWcjGLwzRIb+xyhntTfOw7Z7pic+FDqgNDoOg/fmuiNSKOkrz3NClWXPUl97WHtA1FPVt9kka7boMaTlaJu8+ywqo6qdW3MkeJXGlyJ0iQ9ZnHrO191/sS9LfEPrMs0hjUmjjl+G2TR/To5AzdIxHoHGMW9yaStBJ6npt5OTP7UpVj2dHOIRzkZMfLhJfUGJ8/uKGxQ2bFqyh6Vg19vcNEMvW487rBIQHl48aU4FXwO+/+Tm7792sN7tvRidP3MkSIq0rGGGKLHzl3V4BFM8L+3iCPAAVPqEM37ahUKHik0UBSLfDgeYlDR/AQ5hS7oHgfcZupu5zKtU1WCk09JBf9tp4VTNAxIamLjN/Gt5fCOSg/f1OAzuJZvo+Gq4eQqqfeABNjHK7uSxffWfqjAlWUWlRHilK0vIsOOSkBBNxFcZ5IYtEhXNAeVf6ad+uBl6mxdUSWrsHxO0QgcxSG7VI4BLHLryiMIcc7aVM9G6qqClVMQbbHOKIzrXMECrziKTQVNjA+DahLfV6Qn70C1HlJc0p4VeCFLunQ7jnw9/WYCsEG67NI9vCidtelle5FAGZkQ7Se4kDi9jl3300iRxoAS5R2bZngkUpK/qJVp/EtMqM2DbVGr1Phtz0yqhNNmTSJhupKK48R6F6jhcXUI/egYkbmjlCfxJV7s/9YS/C8cyktjL+7ZIoKc3A7sFbyu045UWsn7FF2ds3erVHCaH+E8RIrMjEJPwfA5BdGV4BdprohexSabpDXBMPSR/KFp21d/hpGfCPheSSkF11oyE1akS3FMVvY05SLQpEJWByRK5/HKontPyQOHroqaT/qGf9/1eiQUQ7JKPHFx9MjwBVK6fuT6jpx/InCNS9Xvhp1GPu8ncuEsy9H+VKU9PakPVYGj0HHOrbSGLgjxE/H0EBMZRkPm+8Yi0tznuwgE0O1DtvnKwWwC+XqNzcFBo7ujBprQTJdM/KK/Ryn9JyjlTkcpW46c3qXbPuY91YX7XOpxZmmilNdKgKNp04kW3wf9hV5lLXa84FfRoQRGjXNQm+Ucq4IVIxzMzOzu9RzEoSQncRK9tI5IWaObw7yMb60TpgSJU65u6/1W3mMnPMUjjgjnPN+4yEF9Tl7qQkFnrYhrmclH3aY3JYPGVjtClbrKWwhd+a0xQ8hji97Gvw7aUnfrTsE8GtPBJtx4zxAvk+EEmyN0g+hXcWl/y13RACDOW0PFe7p1huhEMZ3+0sd+S+yUIzjn9Yy7vQ60zcll0tbgU1Uzt2dlch/hZxrfMb3d6+UE88jt74kB3jQJHtjzNP0b6um+Awy72f/r27uSM58HDvSPrZxpHHfEQ9jXE7QQCNXixOUUCaDxfcMT2lWpqSVSk27LHbOcFLAWp8/2V2wytt2QcWKo9GLyG19r22qiclNGKtbQBXHmNZ+rUe6z+/O73rCzJ7Uew+5SMc5UQffJy80dT13cGTuFAIYOIgOaJTv0CMeQVhAOsk7bs8xsF3azXQ981lZL0yDOqclwk6mUf7QGBo9z1bGPiu36SIbQytftj6aZxYKCRjhKs5lXk1fgnMqA8r8SFtyMp5vLGE5N795wgWdbdk9l3ytudocqy58f71zHxWh/eZuxQ7QO42K1tKqfWSvBWXaYz8YOxj1ssoORvhBvE9fvDn7Ttpq1JOBRcHQBuTNSNUGZwgSbbhGPyDCbXzTaoMpsRsYyjYoA8olL+I+4gfnCT972Lp6LC/Hn6yRPRM8ttO29K9pjLNKiM10mvzXIp4rAbbAVCr7lY6lnwaDy7uUEL6Qb9BGuOooI7w3QTjOgTOLlJyR0A3Y+synMEAedE9mRCyz4iY2q2XlNZ3jgec0qDZn+HL9imQiogwVMMMDdmv8Ol+XjmXoUCWKbYyzZvcMloXNdGuVx83sn/1ls73b8SUyN4YW5lZKBFxQDZLiWmoeIvi0sTqCT4XiMuCbQKCp5TDbMWJhKrYoPQGNNMZNWPtlgD/WRMa5xnFmMe22EA/lzplUe+ZdyxWskPE5D/9Xvj9ENFIPL1eGtuGhetoENkIJla+8XmGAn1Dpq0WW4mpQ7EKDgs9PZ1mtYoUzWt0NL0DBAULnzEHs8BldJGYjJH40TIvGtin9nTnWObLrCUryBVOVjx2M3VRGD7abNZKF620qRhEPamssP+gAVx7KidaGv5DskWuYk5FCiW9OpZeb46+sxnD9PyzNhdKRBC7EZLtBjriHsMLwNAVtyhMwapL10NFV8H3+//vlyBkI5lX/6K0KNbWwRJeSeXwVu3