Vädjan: Max fem nya plagg per år – för klimatets skull

En genomsnittlig svensk köper omkring 25 plagg per år, exklusive strumpor och underkläder. Det är 20 plagg för mycket, konstaterar Naturskyddsföreningen i sin nya rapport ”Monstret i garderoben”.

Enligt organisationen är svenskarnas konsumtionsvanor ohållbara, med fokus på att många av de kläder som köps har låg kvalitet och snabbt slängs.

Ordförande Beatrice Rindevall skriver på DN:s debattsida att klädföretagen medvetet överproducerar och slänger osålda produkter, medan konsumenterna överkonsumerar till följd av extrem marknadsföring.

– Fast fashion är en affärsmodell som aldrig kan bli hållbar. I dag konsumeras enorma mängder billiga kläder av dålig kvalitet, som bara används en kort tid och som inte ens återvinns, vilket tär på naturen och ger stora klimatutsläpp. Fast fashion är out of fashion, säger hon i en kommentar.

Rapporten föreslår att en hållbar garderob bör bestå av 74 plagg, där högst fem nya plagg får köpas varje år. Varje plagg bör ha en livslängd på 15 år och kunna användas minst 270 gånger. Detta står i skarp kontrast till dagens klädkvalitet, där en vanlig t-shirt i snitt används endast 30 gånger innan den kasseras.

Second hand hårt drabbat

Många handlar second hand för klimatets skull, men Naturskyddsföreningen påpekar att även dessa butiker ofta säljer fast fashion-plagg, vilket underminerar syftet.

”Cirkulär ekonomi och återvinning skulle kunna vara en lösning på problemet. Men en produkt som ingår i en cirkulär ekonomi måste uppfylla tre grundkrav: lång livslängd, lång användningstid och att den ska gå att återvinna. ”Fast fashion” klarar inte något av dessa krav – även ifall branschen ständigt försöker presentera lösningar i form av nya material och återvinning”, skriver Beatrice Rindevall.

En övervägande del av kläderna som konsumeras i Sverige produceras utomlands, och klädimporten uppgick till hela 49 miljarder kronor under 2023. Samtidigt exporterar Sverige stora mängder begagnade kläder. Under samma år exporterades totalt 32 000 ton begagnade kläder, vilket motsvarar cirka 3 kilo per person.

– Klädmarknaden är övermättad på kläder av dålig kvalitet, vilket innebär att vi behöver ändra vårt synsätt på second-handplagg. Plaggen måste användas länge för att vara klimatbra, oavsett om det är begagnat eller nytt, avslutar Beatrice Rindevall.