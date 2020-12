Straff väntar för fimp på gatan

Regeringen föreslår skärpt ansvar för företag som för ut engångsplast till marknaden. Det kan handla om producenter men även företag som på något sätt överlåter produkter. Förslaget ska göra svensk lag av EU:s direktiv för engångsplaster.

Ett mål med direktivet är att minska mängden engångsplast Så även i Sverige kan det bli ett fängelse för dem som släpper ut icke återvinningsbara förpackningar på marknaden.

”Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift om förpackningars återvinningsbarhet som regeringen har meddelat ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två̊ år. Straffbestämmelsen ska börja gälla den 1 januari 2025”, står att läsa i regeringsförslaget som presenterades 15 december.

21 miljoner fimpar

I förslaget får fimpar ett eget kapitel, med hänvisning till en rapport från Naturvårdsverket som visat att 62 procent av insamlat skräp under en vecka i juni var fimpar. Det handlade om 21 miljoner fimpar som samlades in under sommarveckan.

Nu föreslår regeringen en avgift på 12.4 öre per fimp, som ska betalas av de som kallas producenter, men även omfattar företag som överlåter cigaretter på olika sätt. Även andra produkter beläggs med avgift.

Plastmuggar förbjuds

Engångsmuggar av plast nämns också som ett särskilt stort problem. Promemorian konstaterar också att pappersmuggar med en skyddande yta av plast mer än väl kan ersätta dem ”Engångsmuggar som innehåller mer än tio procent plast bör därför förbjudas.”

Även privatpersoner ska fås att ta mer ansvar. Nedskräpning är redan straffbart, med en bot på 800 kronor. Men ringa nedskräpning, som att slänga en enstaka fimp, straffas ändå inte. Men enligt regeringen ska även det leda till straff numera.