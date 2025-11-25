När Länsstyrelsen i Västra Götaland genomförde en samordnad tillsyn av avfallstransporter i höstas blev resultatet tydligt: bristerna är omfattande och kunskapsnivån låg. Av 300 kontrollerade transporter hade nästan hälften någon form av fel – från uteblivna tillstånd till osorterat bygg- och rivningsavfall och bristfällig dokumentation.
Stora brister i avfallstransporter: ”Det här är bara ett skrap på ytan”
Avfall Nästan hälften av 300 granskade avfallstransporter hade brister i höstens samordnade tillsyn. Resultatet pekar på både kunskapsluckor och systemfel i branschen.
Yusra Moshat. Foto: Anders Rudäng & pressbild.
Någonting är fel
– De vanligaste bristerna vi såg var transporter som skedde utan tillstånd och osorterat bygg- och rivningsavfall, vilket är förbjudet att transportera. Vi såg också många brister i dokumentationen och ren okunskap hos de som kör avfall, säger Yusra Moshtat, länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen Västra Götaland och en av ansvariga för insatsen.
