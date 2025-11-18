Greenhushpriset 2025 har tilldelats bilindustrin för att den i alltför låg grad kommunicerar de klimatmässiga fördelarna med elbilar. Priset delas ut under en ceremoni i Stockholm under tisdagen och direktsänds till FN:s klimatmöte Cop30 i Brasilien.
Här är branschen som får Grenhushpriset 2025
Klimat Trots att de spelar en nyckelroll i klimatomställningen väljer de att ligga lågt. Nu uppmärksammas en hel bransch – inte för vad den säger, utan för vad den låter bli att säga. Ikväll delas ett ovanligt pris ut i Stockholm.
Foto: Greenhuspriset.se
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Greenhushpriset är det första i sitt slag i världen och syftar till att lyfta fram positiva klimatinsatser som inte kommuniceras tillräckligt till allmänheten. Priset instiftades 2023, då kollektivtrafiken utsågs till den första vinnaren. Året därpå tilldelades utmärkelsen videomötestjänsterna Meet, Teams och Zoom för sin roll i att minska behovet av resor.
qjGySV/SGTRtkSWiF5i5+MHpZnIvn9WCeU8sBfUX16/S58oJ7c9PtU77GVV5KtFRbr5mQ3nDBSnZReTjp9AjdHffixq9aN2TW1Er5S+wlZpIBqDEDLzXnTXh1EytfRrpY4DXonqkHpLN2PwU4X+jwCycvlLrU9k/ot0QMtAPE/HACFRV7J+kEGz7avpA7jjoQ0RzhGCFi1ZWJfe0l2xXKFGWt4VehlYBhbMrBwaU55RwPcuWdf5QVGXeYtZUt6X8tYDo3v/4sovbSA0m2F10nsFTOOpZUmQCx9fmoD0OEDyTSxz2d/HV4/wparUIwnrV3gUJ3/HBFcGu2DjSVWY36MPdAAJCMcKiHw/2anGdMidzLEqoL0b3LYALO6vBlLtMRcKPp9xw6sWM8biDUCqQup86X8UTsKqI9ipUoJBSL17/aGnMnTyivfFPJZFlDLwcknH4Ez+Rj1Js+q2uTvAJT1ihXm9miC22mV8mW4+pJjbeHnEmb7KYLkAXy5MAcylz2eeKeoVQ//amkCFoDEXhTbZ0aud5LXRqSoVZAogvFvWqWLSgWxs+Pqh4jU7gqbGq0G5eIfWMJte1r89KbZblAE3x1ZfnvGLU2b3KasWaVjXgNNQ6FmZewfdbb/lq4tJUzggrNKVg55VIGoKT154lBe8kK/a5Lg3vXLSHxFxL61g2rdWsAuJjqtcyeL0ppAOek7LH99mbYkfgERvqglAGUQ1gM7T/iD8p2moB5FNSNQh88ZGFKEBU6nHZhdn6UEhy21A93H011PyuNzqQHoVq746aNgQI4XxzJ2kiH4lfrdA3zmsarOEpxpHe0+SKVkBzg16ieJ+4ACp6659S1ofsTQ+oY8bND7upvXtSrdVjor5xaYplCufj9/36eV4nwyVhqvz37CVyTDREWqu4bqVgJDm6KHhpwJ0Timaak2EVAN8I4rtSQyCOJZ2cU+AEG7+hzmMEe8miuP9RqinGNwsSX7KyK42JOwBKxXyyCXuSbEkGKNgYDYkuaF68AKfqsUcYrjSbfwgEct186Fpy5UpsL3SCFYaNlhTZsVB6Bk827Zu6/MAurGyg+GI7R3v4d3ewomV0pu6PrN7pLLe3DjBJGdQb/T6nZQVY/dRQGtC4CoUxXghBpjLEOI8MdJcwh/OQKryoct9xaGX4COUvjCLVeASYtTaiAH+NsjfFllB4tjkyoemD8GZb67DLFL6x6YCFu6Rzo1/e6P4DX4JDtsy089l2I2p/wjX/FEdkHD9R1bGcTmZqF65Xy2jlmpOMkCD7OLn8kUEfhrIiSCS+B0aGVQcwoIsK4Elbf0auLH9wulN5E1l//8yufBGQwdj5MyvMCnPHX+1dOWo4R0YJaZErBsVPlUqDR0Q1ymzXfY3PpKlWYC91AdkhFzkKp0Bb+GpT5sN5KsACuKW90YNyfU52iMkXbFb/PUTohPR5E3MbzMkECM83QiK5usJ8zOhA9XlGSZMJkAtp2fehZBjNDzJYu8atDQbAP+BHTlugb0CrcS7O/VOE5R39Eb1cYxOePCmQUcvoWiVsYqBdWCySsSTRn6e0mC3Dz/c/ObRc88VolZItmwt0ybAGx/r+9MnSkokj3JF7J2Yr2sax4TBpV8y5V6OgsR6WYT6KGgFCXnMS7d0xh6tGWWFairsDmH0c0aeeyX9qlgAx8Z0yVmdv07DLgrxE+7X96aNFbwcVcP+z2YS19l3N5+H+/TJ8eAmTPne7Jzw6RMiO2jnxJ/Gon1VGaTC9/6S7P9Z87eG8Y1UG6+8UNb6h5f8s+b1tFJXhyXrr7xa4s5BXaiuPC8zUAK+3sYWUYsUkQiY5iF2XTx72wwHur0BGhz984Lw/7/QIXFnRNU2ov4znr9QLadyQ2XjbvWiIysoBSdSWHEWmiqlR7II6m9wwKawhQXkSXuVC+HSBS6h73r7B2n5oMRl45UO6rOqdNAROzF6Y7mINdPq4RQfSW1ynVAdnFck0/ZGTC/xTHHBXUFAG2eXDQcmGSWF1BToWO4erbLbi/tT+JwBRRypDVLCO9UvpEYdU5KB7t9VFfeAFdpWSHNyNMWRqkoaJYspXwmH3oldz18zHbYptQtWf4swtpgBeMP5boarZBJvXdnmK8bRnDGW75EJe8uh5QM13UhxG7oL4fq6CouZTOh7SqloSK/eJj+Q62X97mm0Imzse/LtDUkTlVJP0tva/AFlxfDkDS8tT0/6Myjq2ZZz7NuKB6P+rzJgTOUeyHCLvPq3Q7AiFhz5Jhk3dCVTuC2SaXUsUayRo2HFjaYBDVTAhSMZyADvtbyzLpSG4uktRFXzJAfsYtLXUy1sYrd22NX9/uGAqdqQFKCMW6nioGoE7WNHPfa8xLaVlMUP7xWryMj6UT5svPfynlForZdEtkIxLDFpuyu1irJ8DZnSfVXiOERSrl/M4s3FVHXLIr7EQbeMm02SHywtT8qTmCM88fulA6jpHXvy/yYRoooNwnmbYFS44QZv0O492Bov/MwceZ6LW9PUd3+wMVKDzsmZx0gExpl4OODBqI11ANTNTk8zQo1Pma4axojbenBDTaa0ApdTOeBhul7rm9sQtpYlZdBIpu1UBnlqs+UFEypg1U0EVkF2Cc+K1gx6Awz0Lkq+m04r84S9EdKhFfJwLEYRzPuKWLKIwQZxYEUYHoCJHtLWA1JbYgCdROphG+GIjexmYlyFOh+HfWsPYMvStNY4q6otyGmi6gOvVAcbdYOiCY0cMN9jPRP1LKIjmBeBi2h/qsTAHBFHyiL3Xi14d5Gz6q/C1Iv2yd4d3INabUXB6/yg/ApWG4WaDmLqa8YU8OKM8iggf5XqWD632jI/mjtQuDoLGRdKJi6723tOYFbp0AOsm0jgd7fTR157NQ71kERAcQXzTahZco/KnFTXcK5jIl31yA1sN8PsnTOi28HPOVGUl/Fqndv07x/HOVI4rkHCz5ZvcJaVqjbwkDvQDe2+5Y0uLnKeKT6f6DFltMqBwYWpeWT1XkfCtVLA/vNQoBBXzm5NpLQO2aCmswtsHiYlgBekIXp/HAi71ka94Fdj9JTI8+v59D4y2L0NXj9yJOZaWsKdYRvH56n4r/n22L+gxOOWVy5xaPtto/XMTmHzjlMbDgVGnnmFvSCUigSu7M/+aLrPRlbCBwUPCGQKRWIMUdmRlT594C1BuoGeLI4Wf7IPfM6/u3bJgRFxMOi+90RPx/G5JO46omLBvF5WUusdVVvkAGsMImHUuYD5jgHulq3gFThDulGUjFI8ZlV7CyPU3A7b3xczvFAiq1L51w0xmI77kjjAe95QwyirHDXy8dSyC26SbXQWWI80BRwN+24j0Cl3R5zGi30yN0Z9CQk6VgNo4qTzDl8GR+J37VTdt3z4uGa1QYRvCuAS8nE+Q/b8XfMmuYb5Zr6Jzkzz69hLeeGTg2CkiS6hoNtoFCw4ApQ/Ju1RvJ0zolGJX+o8VFfY/