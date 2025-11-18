Här är branschen som får Grenhushpriset 2025

Klimat Trots att de spelar en nyckelroll i klimatomställningen väljer de att ligga lågt. Nu uppmärksammas en hel bransch – inte för vad den säger, utan för vad den låter bli att säga. Ikväll delas ett ovanligt pris ut i Stockholm.

Foto: Greenhuspriset.se

Greenhushpriset 2025 har tilldelats bilindustrin för att den i alltför låg grad kommunicerar de klimatmässiga fördelarna med elbilar. Priset delas ut under en ceremoni i Stockholm under tisdagen och direktsänds till FN:s klimatmöte Cop30 i Brasilien.

Någonting är fel

Greenhushpriset är det första i sitt slag i världen och syftar till att lyfta fram positiva klimatinsatser som inte kommuniceras tillräckligt till allmänheten. Priset instiftades 2023, då kollektivtrafiken utsågs till den första vinnaren. Året därpå tilldelades utmärkelsen videomötestjänsterna Meet, Teams och Zoom för sin roll i att minska behovet av resor.

Kommunikation
publicerad 18 november 2025
av Ellen Sundström

