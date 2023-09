Skådespelarnas gröna uppror mot filmindustrin

Kampanjen ”Green Rider” vill skapa avtal mellan artister och produktionsföretag, där artisterna kan förhandla om utökade hållbarhetskrav på inspelningsplatsen före kontraktsskrivning. Exempel på sådana krav kan vara att avstå från att använda privata jetflyg och att begränsa matinköp.

Några av de kända personer som har gått med i initiativet inkluderar Bill Nighy, Stephen Fry, David Harewood, Bella Ramsey, Hayley Atwell och Maxine Peake.

En rider är en lista med önskemål som artister skickar till arrangören, där de specificerar hur de vill ha saker och ting i och runt sin loge, och mer nyligen, även krav på inkludering och mångfald på inspelningsplatsen. Dessa har blivit beryktade på grund av högprofilerade krav, som exempelvis vitt möblemang eller privata jetflyg, och har ofta fått kritik för sin negativa miljöpåverkan.

Skådespelaren Bella Ramsey, som är känd för sin roll i TV-serien The Last of Us, menar att kampanjen utgör en konkret steg mot förändring inom film- och tv-branschen när det kommer till hållbarhet.

– Vi kan göra alla filmer i världen om klimatförändringar, men om vi inte är miljömedvetna i processen att göra dem är våra ansträngningar ytliga. Media har historiskt inspirerat till förändring, så jag är exalterad över introduktionen av denna Green Rider och de konversationer den kommer att uppmuntra, säger hon, i en kommentar.

Skådespelaren Mark Rylance sa:

”Filmproduktion är ökänd för sitt avfall och oekologiska metoder. Green Rider är en mall för att hjälpa alla film- och tv-artister att be om mer ekologiska metoder. Bara för att vi inte kan göra allt betyder det inte att vi inte kan göra någonting. Låt oss städa vår arbetsplats.”