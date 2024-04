Kreditexperten: Oväntat höga klimatrisker i nordiska länder

Hållbarhetsredovisning Klimatriskerna hos stater och kommuner är ofta betydligt större än vad investerare är medvetna om. Det menar Danske Bank som i en serie analyser testat nordiska länder mot beräkningsmodeller som Green GDP, Ecological Footprint, The Doughnut Model och The Future Of Growth.