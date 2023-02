Så mycket tjänar Facebook och Twitter på oljejättarna

Det visar en ny rapport som analyserat över 150 vetenskapliga studier, NGO-rapporter och journalistiska granskningar. Bakom rapporten står initiativet Stop Funding Heat som grundades 2020. Enligt rapportförfattarna kan fossilannonsering i sociala medieplattformar generera så mycket som 10 miljoner dollar årligen.

I en annan rapport, som uppmärksammats av den brittiska nyhetstjänsten Edie, konstaterar organisationen Global Witness att oljebolaget BP mer än dubblade sina annonseringar på Facebook och Instagram under det första halvåret 2022, jämfört med helåret 2021. Totalt lade BP över 800 000 pund på annonsering i de två sociala kanalerna. Annonserna från BP fokuserade enligt Edie och Global Witness på utsläppsreducering, elfordon och nettnoll-aktiviteter. Under samma period spenderade BP cirka 3 miljarder pund på nya gas- och oljeprojekt. Det är 10 gånger mer än vad BP under samma tid lade på koldioxidsnåla energiprojekt.

– Med en växande internationell rörelse som vill stoppa greenwashing och förhindra främjande av klimatdesinformation, så lever de här big tech-plattformarna på lånad tid. Vi kan redan se hur vissa tillsynsmyndigheter agerar mot greenwashing från stora utsläppare och ett antal städer har redan infört förbud mot fossilreklam. De sociala medieplattformarna måste se över sina riktlinjer och sluta tjäna pengar på klimatdesinformation mitt i en klimatkris, säger Stof Funding Heats kampanjchef Sean Buchan i en kommentar.