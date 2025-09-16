Enligt en granskningsrapport från Riksrevisionen brister både genomförandet och uppföljningen av arbetet med Agenda 2030. En av de främsta slutsatserna handlar om att regeringen inte har pekat ut en tydlig inriktning med prioriteringar för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Riksrevisionen skriver i ett pressmeddelande i samband med rapporten att Sverige placerade sig högt i världsrankingen av Agenda 2030 när arbetet började år 2016, men att landet inte kommit mycket närmare att nå målen sedan dess.
Riksrevisionen har också kommit fram till att regeringen organisering har varit ryckig och att det har saknats strukturer med den långsiktighet som hållbarhetsfrågorna kräver. Det har också varit otydligt vem som ansvarar för att skapa samstämmighet mellan politikområden så att de gemensamt bidrar till en hållbar utveckling. De slår också fast att regeringen också har omtolkat själva begreppet samstämmighet, vilket lett till ett mindre ambitiöst arbete, trots att avsikten i det riksdagsbundna målet var den motsatta.
publicerad 16 september 2025