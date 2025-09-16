Enligt en granskningsrapport från Riksrevisionen brister både genomförandet och uppföljningen av arbetet med Agenda 2030. En av de främsta slutsatserna handlar om att regeringen inte har pekat ut en tydlig inriktning med prioriteringar för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Riksrevisionen skriver i ett pressmeddelande i samband med rapporten att Sverige placerade sig högt i världsrankingen av Agenda 2030 när arbetet började år 2016, men att landet inte kommit mycket närmare att nå målen sedan dess.