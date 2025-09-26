Experten: Därför är tillit avgörande i klimatarbetet

Förändringsledning Tillit avgör om klimatåtgärder accepteras. Förtroende för ledare kan ofta vara viktigare än själva åtgärderna, visar ny forskning. Här är experterns bästa tips.

Experten: Därför är tillit avgörande i klimatarbetet
Malcolm Fairbrother. Foto: Mikael Wallerstedt

Människor stödjer gärna en ambitiös klimatpolitik – men bara så länge de inte själva upplever stora direkta kostnader. Det visar en färsk studie, publicerad i Journal of Public Policy, bygger på enkätsvar från över 6 000 personer i Sverige, Tyskland, Spanien och Polen. Särskilt skatter möter starkt motstånd.

– Misstro håller oss tillbaka. Människor är känsliga för hur kostsamma de anser att en viss klimatpolitik är, men deras övertygelser återspeglar deras förtroende för sina länders politiska ledare. Eftersom många människor är ganska cyniska mot politiker är de skeptiska till ny klimatpolitik – och särskilt politik vars kostnader är lätta att känna igen, säger Malcolm Fairbrother, professor i sociologi vid Uppsala universitet och huvudförfattare till studien.

Klimat Kommunikation Politik
publicerad 26 september 2025
av Jon Röhne

