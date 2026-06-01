Jämställd föräldraledighet ger tryggare chefer och mindre stress

– De vigda pappamånaderna är verkligen en styrka vi har. De nämns ju till och med i vår svenska kulturkanon, säger Amanda Lundeteg, vd på Stiftelsen Allbright och fortsätter:

– Att som organisation ta föräldrafrågor på allvar är gynnande eftersom det skapar en mer attraktiv arbetsplats som behåller talang. Att ha en organisation som inte är personberoende är också en robust organisation.

Hon tar upp hur svenska musiktjänsten Spotify tagit inspiration av den svenska modellen på arbetsplatserna även i USA, det är starkt ur ”employer branding perspektivet” säger Lundeteg.

– Senast igår pratade jag med en person som berättade att det största incitamentet för personer med koppling till Sverige men som bor utomlands för att komma tillbaka var just att vi har sådan bra föräldraledighet.

I radioprogrammet ”The Swedes” diskuterar utlandsfödda journalister och forskare svenska fenomen. När det minskande barnafödandet och föräldraledigheten tas upp i ett avsnitt, kallar den danske historikern och författaren Kim Salomon fenomenet med ”lattepappor” för ”en dröm för många i andra länder”.

Stort gap mellan chefsmammor och chefspappor

Samtidigt finns det fortfarande en märkbar könsskillnad för uttag av föräldraledighet, speciellt bland chefer.

Under sensommaren 2025 beviljades stiftelsen Allbright anslag från Jämställdhetsmyndigheten för att bedriva projektet Chefspappor – Ledare för livet. Syftet? Att undersöka hur ledarskap kan förändra attityder kring män som tar ut längre föräldraledighet.

Amanda Lundeteg har lång erfarenhet av jämställdhetsfrågor men blev ändå förvånad över resultatet: chefsmän tog i snitt ut 92 dagar jämfört med chefskvinnor som tog ut 243 dagar av föräldraledigheten.

Inte chefsrollen som bromsar

– Under de 15 år som jag jobbat med detta har tongångarna alltid varit att det är svårt varit att kombinera chefskap med föräldraskap. Därför trodde jag att de uttagna dagarna skulle sjunka mycket för båda kön för chefer vilket visade sig vara fel. Det är alltså inte chefsrollen i sig utan normer och ekonomi som är de huvudsakliga hindren.

Hur ojämlikheten i uttag av föräldraledighet påverkar kvinnor är relativt känt – sämre karriärs- och löneutveckling samt en lägre pension. ”Chefsmän – föräldraledighetens förlorare” lyder däremot en rubrik i Allbrights rapport:

– Forskning visar att pappor som tar ut hälften av föräldraledigheten känner sig mindre stressade och tryggare i sin parrelation samt föräldraroll. Ibland kan det i debatten också låta som att pappor inte vill vara hemma men det stämmer inte. 54 procent av männen svarade att de egentligen vill dela lika på föräldraledigheten.

Organisatoriska spärrar i vägen

Vad står då i vägen för en jämnare fördelning av föräldradagar mellan ”chefsmammor” och ”chefspappor” om det inte handlar om brist på vilja?

Över hälften svarade till exempel att det var organisatoriska hinder som låg till grund för deras beslut. Allbright har med det i åtanke tagit fram ett antal tips till både föräldrar och arbetsgivare.

– Gör en tydlig plan. Sitt ner, blivande föräldern och arbetsgivare, och gör en plan över hur ansvaret ska fördelas under tiden som personen är borta. En föräldraledighet behöver heller inte se ut på ett visst sätt, den går att dela upp och ta några dagar i veckan till exempel. Ifall det skapar ett lugn att vara med på plats vid en speciell avgörelse eller att vara med på kick-offen – var då med just den dagen, berättar Amanda Lundeteg.

”Men visst har barnet en mamma som kunde tagit detta?”

Förutom det organisatoriska är också normer något som skapar spärrar för män att ta sin föräldraledighet. I undersökningen berättar en ”chefspappa”:

”Som arbetsledare och man blev jag ifrågasatt av min dåvarande kvinnliga enhetschef: ”Men visst har barnet en mamma som kunde tagit detta?”

– Normer är så starka att det är svårt att beskriva det som fria val. Synliggör rådande normer på arbetsplatsen genom att kartlägga hur uttaget av föräldraledighet faktiskt ser ut. Lyft statistiken och prata med medarbetarna om hur man kan främja en föräldravänlig arbetsplats, säger Amanda Lundeteg.

– Det finns en enorm potential med ”chefspappor” som går före, det vill säga förebilder och möjliggörare som sätter tonen för arbetsplatsen att det okej att ta ut halva föräldraledigheten.

Projektet Chefspappor – Ledare för livet har tagits fram i samarbete med Fackförbundet Ledarna och med stöd från Helen Eriksson, forskare på Stockholms universitet.