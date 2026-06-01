Industrins energianvändning i EU fortsätter att minska

EU:s industrisektor använde 8 835 petajoule energi under 2024, vilket var 8,1 procent mindre än 2014. Den slutliga energianvändningen i industrin har minskat kontinuerligt sedan 1990. El stod för den största delen av energianvändningen med 33,3 procent, följt av naturgas med 31,9 procent. Förnybar energi och biobränslen stod för 11,3 procent och passerade därmed olja och petroleumprodukter, som stod för 10,4 procent.