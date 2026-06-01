EU:s industrisektor använde 8 835 petajoule energi under 2024, vilket var 8,1 procent mindre än 2014. Den slutliga energianvändningen i industrin har minskat kontinuerligt sedan 1990. El stod för den största delen av energianvändningen med 33,3 procent, följt av naturgas med 31,9 procent. Förnybar energi och biobränslen stod för 11,3 procent och passerade därmed olja och petroleumprodukter, som stod för 10,4 procent.
Industrins energianvändning i EU fortsätter att minska
Dagens M&U Energianvändningen i EU:s industri har minskat kontinuerligt sedan 1990, med el som den största energikällan följt av naturgas.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Jämfört med 2014 minskade användningen av de flesta energislag, särskilt fasta fossila bränslen och värme. Två energislag ökade under perioden: icke-förnybart avfall samt förnybar energi och biobränslen. Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustrin gick emot den övergripande trenden och ökade sin energianvändning med 4,7 procent jämfört med 2014. Sektorn använde 1 134 petajoule energi 2024, vilket motsvarade 12,8 procent av industrins totala energianvändning. Naturgas och el dominerade energianvändningen i sektorn, medan användningen av fasta fossila bränslen minskade med 36,4 procent.