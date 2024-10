Replik: Hållbarhetsredovisning skapar förutsättningar för innovation, inte hinder

Äpplen och päron ställer ofta till problem när man försöker göra en retorisk poäng. Och Robin Rushdi Al-Salehi blandar i all välvilja en fruktsallad när han använder siffror ur IBM:s åtta månader gamla rapport ”Beyond checking the box – how to create business value with embedded sustainability” i sin debattartikel i Miljö & Utveckling.

Rushdie Al-Salehis huvudpoäng är svår att argumentera mot. Nej, hållbarhetsarbete är inte en marknadsförings- eller kommunikationsfråga. Pengar som borde gått till innovation och förbättringar i att öka hållbarheten har i stället gått till att sminka och vränga verkligheten för att få verksamheter att framstå som hållbarare än den är.