Debatt: 34 cirkulära aktörer i gemensamt upprop – Låt julklapparna bli starten på omställningen!

Debatt Julen, födelsedagarna och jubileerna återkommer varje år – tillfällen att mötas, glädjas och fira. Men firandet har en baksida. Enligt sammanställningar från Svensk Handel lägger svenskarna varje år tiotals miljarder på gåvor – nyproducerade saker som snabbt tappar i värde, men vars klimatavtryck består. Samtidigt står den privata konsumtionen för omkring 60 procent av Sveriges klimatutsläpp, enligt Naturvårdsverket. Det är hög tid att göra presenterna till en del av omställningen!

Foto: Adobe Stock

I vår strävan efter att visa omtanke vid högtider, jubileer eller avtackningar finns en oroande paradox: många gåvor produceras och konsumeras i en hast och glöms bort innan de ens hunnit skapa verklig glädje. Samtidigt lämnar de spår – i form av resursförbrukning, utsläpp och avfall.

Någonting är fel

Vi, du och jag och alla andra, behöver flytta perspektivet från det kortvariga i ögonblicket då gåvan ges, till det långsiktigt hållbara. Genom att tänka cirkulärt kan vi tillsammans skapa vanor som både stärker relationer och vår gemensamma framtid. När vi delar, lagar och återbrukar i gåvogivandet visar vi omtanke på riktigt – om varandra, om människorna i värdekedjan och om vår planet. Det skapar mening istället för att fortsätta den rådande slit- och släng-normen. Det handlar om att spara resurser, men också att bygga tillit, gemenskap och omtanke som varar längre än själva gåvan.

Cirkulär ekonomi Kommunikation Konsumtion
publicerad 1 december 2025
av Ellen Sundström

