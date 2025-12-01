Debatt: 34 cirkulära aktörer i gemensamt upprop – Låt julklapparna bli starten på omställningen!

Vi, du och jag och alla andra, behöver flytta perspektivet från det kortvariga i ögonblicket då gåvan ges, till det långsiktigt hållbara. Genom att tänka cirkulärt kan vi tillsammans skapa vanor som både stärker relationer och vår gemensamma framtid. När vi delar, lagar och återbrukar i gåvogivandet visar vi omtanke på riktigt – om varandra, om människorna i värdekedjan och om vår planet. Det skapar mening istället för att fortsätta den rådande slit- och släng-normen. Det handlar om att spara resurser, men också att bygga tillit, gemenskap och omtanke som varar längre än själva gåvan.