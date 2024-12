Slutreplik: ”Laure Wade missar tidsperspektivet”

Om någon uppskattar repliker på ens debatter så är det jag. Det betyder att det man skrivit provocerat och får folk att reflektera tillräckligt mycket för att en diskussion ska uppstå och nu så med Laure Wades replik ”Hållbarhetsredovisning skapar förutsättningar för innovation, inte hinder”.

Som Laure skriver så var min huvudpoäng, som hon verkar instämma sig med min artikel ”Lägg pengarna på hållbarhetsarbete – inte prat”, att alldeles för mycket pengar gått till marknadsföringssatsningar om hållbarhet än verkligt hållbarhetsarbete. En viktig poäng när företagens budgetfördelning faktiskt avgör vilka satsningar som görs. So far so good.

I hennes replik menar hon i stället att jag lyckats blandat ihop en fruktsallad när hon menar att jag ställt hållbarhetsredovisningar och investeringar i hållbarhetsarbete i konflikt mot varandra när jag hänvisar till IBMs rapport.

Hållbarhetsarbetet är dock en fruktsallad inte bara med äpplen och päron, utan även vindruvor, mango och andra frukter. Det handlar om flera perspektiv och perspektivet som Laure Wade ser när det kommer till min huvudpoäng, men missar när jag exemplifierar med IBMs rapport är tidsperspektivet.

Under mina 8 år jobbandes med hållbarhetsfrågor har jag tyvärr sett hur majoriteten av hållbarhetsarbetet tyvärr reducerats till ett handläggande och redovisande arbete. Ett arbete som i preteritum inte lyckats stoppa miljöförstörelsen och klimatförändringen, utan snarare lett till just den green washing vi sett och bidragit till att alldeles för lite pengar till innovation. Ett arbete jag aktivt valt bort för att i stället satsa på just innovation genom att grunda min startup Vakansa.

Med risken att fler tolkat min artikel på Laures vis, vill jag därför be er läsare att missförstå mig rätt – jag ser fram emot ett futurum där de nya kraven på hållbarhetsredovisning kommer jämställas med den finansiella redovisningen.

Om något kommer jag se till att min innovativa startup och lokaldelningsplattform Vakansa kommer utnyttja allt det Laure lyfter inom CSRD och ESRS (E5:an mer specifikt) till max. Detta för att se till att fastighetsbranschen och alla ni läsare som hyr lokaler, gör något åt det faktum att ni bidrar till våra ohållbara städer när ni använder era lokaler 10-20% av tiden, enbart 50% av ytan och samtidigt betalar 100% av hyran. Grovt formulerat, men snacka om resursineffektivitet och vaskning av pengar?

Vi kommer bidra med data som ni kommer behöva rapportera och agera på, bland annat genom att börja dela lokaler med andra och göra det billigare för alla eller hitta andra lokaler.

Vi på Vakansa, likt många andra bolag där ute, är redo för den framtiden, men huruvida framtidens hållbarhetsredovisning kommer att leda till effektiva hållbarhetssatsningar och inte riskerar att bli ”business as usual” där hållbarhetsarbetet förhalas, återstår ju tyvärr att se.

Jag väljer att inte hoppas, då min erfarenhet säger annat och jag lägger i stället all kraft på opinionsbildning, innovation och praktiskt arbete som leder till effekt – inte rapportering.

För vi vet redan vet vad som behöver göras. Det har vi vetat sen ”Our common future” 1987 och tillskillnad från då så börjar tiden ta slut.

Robin Rushdi Al-sálehi, samhällsplanerare och hållbarhetsspecialist, samt grundare av Vakansa.se