Varje år producerar världen 62 miljoner ton e-avfall – tillräckligt för att fylla 1,55 miljoner långtradare. Det är den snabbast växande avfallsströmmen på jorden. Av allt detta samlas bara en bråkdel in och återvinns.
Debatt: Minska återvinningen – rädda miljön
Debatt Om vi menar allvar med den cirkulära omställningen måste vi börja där effekten är som störst, alltså vid tillverkningen.
Karin Armgarth, Sverigechef på Swappie.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Helt ny statistik från Eurostat visar att utvecklingen i Europa går åt fel håll. År 2023 samlades i snitt 11,6 kilo elektronikavfall per person in i EU – till exempel hushållsapparater, datorer och mobiltelefoner – jämfört med 32,2 kilo ny elektronik som sattes på marknaden. Det innebär att för varje ny produkt som säljs, samlas bara en tredjedel in som avfall.
4U+nYEmUnxoyf2U2dD+XkDy9iY+7Q5QmCxypiLm7Bsdp6e1UXboBSnq4NmRnzUaFkGDGKTVdWJBPewRnrPk7MvBYlPNrsdtT4tzB9UuFhmFMnK5zpMVJxzXpvtzipbPoOXtevAshIkkqh6y8klVR1LKlMGwg12YLzMcDAM8KAAgtJvfBnhI3o3OraZme2Cr3VHfAHpeID+xc6KogvkcWrXCuEarOLxskvK/Gvso/0dDc/mNLmyNWaGz0quP7htOVfmMpXo+aLlnuUyWip+y8ljlULg4NwMrKYud/2m1A4BgLRYDHW/UPVzRNN5IFWrSwwbKGbKCrbORkOf8v1VGPG5qqr+cCrFFroZOy5mDKlJkNpnbtRdjnVRDCjdgnKsEzkWDVcyCll0VcB5bpgQfiqfe8DTQf+fR0Z60MEwp+ZEN6xkCi7EL3YDtYRR7V2TmVYAWJs8yd3suoweQD98PtYcJM0IRF9AOPpJ57oCEIGygOBbujZpwGyBetzbpVbnsCUP2znfAJ9z+mnE98prw2GImHP6HUY4i6Qyhh0HKuMZTfp3Jw2zO7dx7iY6kuC9VSn65nhMURCNSlxrDtlowfS8BQGLw1W5BqOMM769Ncvt5/4F4jfugQpGUy9s8yZiaECxkAQ2UFQsDwFCE2SawaiF0R9VQOcAUh3yfeCxmbD4Ftzf2ArW2CG1eUdHTAsXDBS5t134N2tJTR0yNd/7+tsf++R3fZ86Othq7tnwvmd29fNjISq7ellftX3qEkN1zqZXPKMTyR/1CqU3/uzLyhRcPm40JbAcX/RLwUa9NcZJylSSdltqfxwZUoDoQzFqZlGSbBJiMK7ZLSrII44IHZm4IXPhQdFnwpXjYuMIzU2fCSlAcb5UJmEmBG86s1ElKcxdK3Sg45IoQxGFQmwyk3hgi/vjkuWrVDR8RetRXObfy7sMuvGIhvJFEmWsPOLUBMOTDjykry7w6F1uByfLAspvJMWEX+gB4H4AzJcIgvnViEFXgBQr0X5WksgSshjAn04CmzkPJEqL/g9bx5MaO7hFNQQPLEjKgoRj4mzgdPpw1MEhLsk/k09Au+kTGZLvrc6vejPhWaA5zU1faurTNXwIRD0VUD8PRjcYo2MiU8tTJKO4WIhay4fEHu+2uDCWVgSI2Y5r0l6nisBNPf2av9nIsqarM12+wWGF5S0933xixZh6LWOtOnlsOWxlRVpu3HZRJxLwJO0G6Gmh6BgP9gaEQaBLVZiO1D7R6RmCDRbaQM+Qz0eLn9T6FFjw5VEp2Os+hbvi/1kYQN+5q6SnVRPUh8xSA+iUuEhmGUHgnhFREQ9ny8dHERu121TAuU00A9ZI8ID7ls5kGh3kUfdqkVXE36Jo4UV2G24UvHp07hrYQVt9/NeNDacTiEiwdrlnyU3EmGpA4ONNaVdO950tyARqPyOm0Fl9TyuUsZj5Jzk6o0BRiCybBvhVgAqVO2uK5VMDaCeiyXq9MWrVPcGQHRIXIq44LLtiAM2mpiRqVnMswotAQc3gkNq3FP8PVCAG23j+rugEclcpAYqeWbF7++eamwMjYMnP/Am1MT/HVk4FzE6AuTltVwhX2D0YrbFluENBrEoqSMwLSHbqcBY1yWJD48+3e0uOCaSzKWheyDw0+zvu9m4Y6lkAdON8iJLedI/Wx9RTtjsDPbNVbpCLKFeLc4UkdcrftFaZqqXImjxNI3a5rSA6qO67n7TM2QMBG9UvhoAEM7qK0UQKlHzfTJgLlKvXEXdX16nT7OdC1EH79Bg2RALHhLd8b2j9r3dWTNiPDtnVsQhZRuNDhZWi+21gRizrfYBik1Rp86tX5fWck8pP9GaTsgfFbhu/BgXTyDQxRUjtF9/ZlCPgVlO4gVxv180nD5W73IBvFkP84IS0GPaf3+lxdi+fhgkslmUvULH+g3axty1fM8glH4UZaP71RbzilvY+XRk3ngPMTw+bz05+Q1+S196rIOFIGbt7oyJcN6RnrbE5lKmbMX+S3HSn5iLe3EFEzw4l3bkZwnGkpOWLaZiUBqrbISgN3XnVZZmp2KfSkxEZQX1nqzJk41Vur8+giat/Ukf7/z7xx5BA9ukKEgtW59HeZqXue7KCKwmbgf3NekiXVQWMbU/Lmu6uU4A3eE7lTV5WTYeQTdpqV0NhMY2HR1FEy5vSX/RjJgLBt9Ft9SiGRjPPJoGdUSKIrL1Zt34FQm6NNbciNwR2Mu8P9INf/hWiB6pPZfKI3g3NFED5doG/4JEq7YXA9td30yuL7kWWMlVnMBnIaJEzJ5H3uwu5JHq017EuVdl2Qa+JoqahzdF/E9csPY9N7tlqwFUtrpyKg0sFddfdenQbqO/oSjpuO+HZfNQ8bDEa0gPaa5OtoI1eMG3Xg7S7HV2tBtKwiw6F4fkYqmmy3W1D9zaftF30CyL1Qn9Aoz8qeNamHQbFZxsDz8bv3SA+UgjfmgPboIC9TzCIxTKildSuYUdgioC69FVNx/QOV6MloI+ESjkaVwk79SVmy3ZdUwa4JwB/2gczLbT62kjE4wQu2BU4ot+niX367Jfhv0uhFoFMTmISxPwQ91o7e2LbTc1Li3RpWTFpfx5tgk6EUbMN2/Ne60u0xL8h+Fg7P++ACii4mOIqVINbcRLN4UI06BY76Bij2ZYSezM+O7rSB4+NPFCHwCuOGc0Atw4GPdoi8oIoxbytZEC2McsiaHvxkvsuFWbdJ9O4Hqb3bvwGT7UHvD6vK3bSPs2oUfsAnMpX5PCjLkpHfaS7WUioLhmDhBuuXeTtk/B9j/1z7FOfSZaG6Fy5K01U24XN7Vs7OD0JMYHdkgSo95AhA81/Dlr8azpcs3IObfcBIBrvLmpyCOXzY8VBW5Ye8u+/DOnV9B7CPvHpixx52X4DIHlY0C0KLypFSppMl5xEAB+IfIZZ6RN5fBZlpz1QzAAtVmstCEo8GTGuBgYWzT+YYu3M0/noTd0yKP9r+ODIlYwOlr/DEALlSLY2BHIz/ex0akgd+W9tUb4eK8umcHzkTlm1JxxHkJKmUgvhm0732pWwaMfpX1++iOvjV4QqhmiHsUpcb7pEOwYW0cHcOzaW/G9JLF71CoFPzTWhcViMJXSyTg9YuPluVolCZM+BJk+sGDoHGgHzHNY4eAPhlkN7tVbsPDl9cEVLSAOzsQ+FuAlPQAMBOzffN5KtmBH2RRNsus0//FWdckQ+wU7y+2NLuW/d1lRTkx2WtOwPtOYh7zJ3SI7d0QgWJly6GS/26RaYoNwauVQDRf+G06lV2FCew8PQjrSM20Q/Au6+0qArF80OoYH8i1dzhg21oK9Dz4SEgLnUh692svkFIiIQLy2cSWQMuQ2MILnS8CO8YbEwWjGg+xp8VMTlrMF/oE2c0VBN0xPL2qoC/Ie0Xk3pnkldUuSmd/luLcMhRKc16VNwZrHDUSFveApMRv7P9Y99tKae+YLeXggQir3OA1GUeH4iL7NaQ6CHjj81VdjLNAkLztEjxwrAME/sfVGFMSwVpbGXVtExafHGM1OOzh/ZiBpUP0WzhInFIj25iGaQZEZRZjXu+jjOBbf+4TxSsvD3AojlkP3xP+NsAQcrw6Ymytlx7nx1c3qiB15dxkUULPzgRYNv7ZKDfxbDoOVe5kwP5P+gWPmtHj0Eu9drQEgyUnaBiGVfF35iRwYTGAeBlMeC8Rpv42yYRzqxsGsK0Z8y4IpMPswT7NEtnh34OeZa4KAURqS/Hjf27PX+J7NyPYZ6MFjdWDKNnpv6hzNolH7aPyh44Q7fmTU2lEgUDcJXLvrK7FMCNzXurDAi5hHMXFAIv2Gt0aQWME6aLKCaSrdgO4cabIOcrE0miNAf5c8XDM1vpNtNW36HOxgD/0bz0ih1C2WxMUWfKnkoczjVIq2M3vRfISVRqKJYSb1xRc/B5pOSXE/nrR0iWU/0xOmUtOiFZN52fHP3/uD+IPpDpTcNT7S9aSLUUKo4+RyNd4cRyNZXiCx/A5I9lhQ+eIvc2+Q+IdioN7UEVRXE3cpqBUwYWxhUDSZRRxLItavdNH3G7bIj5DGCjbKkaNzsitMT9tzaveUG5m6Y220ktVobvyGua3uJJ506YLduf9w/OVZIa7vr+3czfFeHSSEl4fW3Qh4K0mL4QYueV7wh68fxS+8mKJhNdwM03LcFfow4Ni8O+SS/A/Bryq9H+9RvofhNfEzwCVHTgZuiMFSZeEBHiIIu1GmiDr4IHHUaW9gT5D4LP/5RR202JMIvY2htGH4wcl/rzU/rOdU0dBE/vF/c1o+YWZu3vF6XCiCwU6E6JCMy+303xGrF2c2Hf8dfmt18zdSuKiXBVkw2Aq3wWUgPzDNU8Fv36hBj3o7UWPcr6hgk2//Vw6tgIC5+shXKl9pVHTfA63ZPaDSVD6BkTD1hpKDvl4oe8IuqnOoEOh+vpEHsjqbJMqDEFO8GhJzvFmTvajngA/gQpYVoYyg2V5Axu6bb4baUzHGqkqgE4m8mTfZtCjHI2N5bRJcll0SL1OYfyE4VfklErlm1dSop9jADhRk9nfvOqJ0ZGrBhUa/cuNzZzYnUU8v2BMIFct2vWphoZR+/BFYqBms1jeN5QyEDtopDJMchSS2Vsvqv+DJwBK57eZVP1qiZX59syzpcKapwrTJ0rBeFh1KITK8bdhlbosLvOVKq0pGbhwT99F3oj8olVKuQlo4a2FnjiNwHFXwKhkm0Y3GvJEBY1P6gcoxgVZ4EBr2uUCbJ42+ujS5yMDcia9sVol36+ylgDUlwR+Fzb3MP0j4VPmZ8IZFfHtJYXYQExrN/rNoYEf4F3JBGRgZXSCa+aU/vztTXEtT+e73063laJEKJTwX7PsWlcAa5CxbTKr+CayjImCIcAUxyvgT2YNAlvZRd8Ra9oUbQuZ+zGqYegJkLfTnKfpAC5wjm3FQRYC+26L+k7pAccXyWKN3Chuh5+iqbEeLOlpRJHri/puoXJE2RSM4DsvYORe2Zk6l5tQKoVKQOBafJYq1vzmXTxY3ygKA/Nzv6GSndLdHOS4o6nBNLN/q4peDa1XWZ0LqaZGaEX6AevDvtq6ipb3u/up3tF+Wi6UjMViZ26CvDZnD4n4ocp0jFDVPwdeGUuLnRVA0ogWNAMsZnHLe7t7aSJp5qh65T1I4268xXREPjjlRPuUGe5fam3TCwg1nmnwhRQ34CYg/lWXY/buhJUj1GgWOSSo37vEwphUXCJWNWVZdj85g81pn1QBnL2pcKi3DqNFLzvbLy3W25dv2U7j0xv2GlW+cEP8OOq04/OlqhUUeB3KnSUBz0ZtDT1Dr+EnRHk9oeNttALrcSviHy/Rck7ON/3fq+HNsoaViZ515OrWId90Eh2Ny0yskeQ1t+LnNOClk4GBpcTewn38GZddWV2Sn58QbNWghML0Kr8Z35HWTbHPF0z27QD+P7TFKZFFTsKGJC7fAQERTvj1eTqi9XciXs1LAfodiBjtq8v6RNwGzX49gZs6aXhR2Ns=