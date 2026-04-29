Rekordvärme och smältande isar – ny rapport om Europas klimatläge

Under året drabbades Europa av flera värmeböljor. En rekordlång värmebölja på tre veckor påverkade subarktiska Fennoskandien, där temperaturer över 30 grader uppmättes norr om polcirkeln. Även i södra Europa var antalet dagar med temperaturer över 32 grader fler än normalt.

Även haven visar tydliga förändringar. Havsytetemperaturen i Europa var den högsta som uppmätts och stora delar av havsområdena drabbades av marina värmeböljor. Haven har samtidigt absorberat omkring 90 procent av överskottsvärmen från växthusgaser, och 2025 var det fjärde året i rad med rekordhöga temperaturer i Europas hav.

Glaciärer smälter och haven blir varmare

Förändringarna syns tydligt i Europas kalla områden. Glaciärer i alla europeiska regioner minskade i massa och Island noterade sin näst största glaciärförlust. Snötäcket var betydligt mindre än normalt och låg 31 procent under genomsnittet. I mars motsvarade minskningen en yta lika stor som Frankrike, Italien, Tyskland, Schweiz och Österrike tillsammans. Grönlands inlandsis förlorade 139 gigaton is.

Året präglades också av flera andra extrema händelser. Skogsbränder brände cirka 1 034 550 hektar, den största arealen som registrerats, och Spanien stod för ungefär hälften av utsläppen från bränderna. Samtidigt var flodflödena under genomsnittet under stora delar av året, och en majoritet av Europas floder hade lägre flöden än normalt. Stormar och översvämningar drabbade tusentals människor, även om extrem nederbörd var mindre utbredd än tidigare år.

Rapporten lyfter också kopplingen mellan klimatförändringar och biologisk mångfald. Extremhändelser som torka, värmeböljor och bränder påverkar både land- och havsekosystem, och förändrade temperaturer och nederbördsmönster leder till förändrade livsmiljöer och rubbade årstider. Biologisk mångfald beskrivs som avgörande för en hållbar framtid, samtidigt som klimatförändringar pekas ut som en central orsak till dess försämring. Klimat och biologisk mångfald är också nära sammanlänkade inom europeisk politik, där den europeiska biodiversitetsstrategin till 2030 syftar till att skydda och återställa naturen.

– Klimat och biologisk mångfald är starkt sammanlänkade inom europeisk politik och ramverk. Även om åtgärder ger resultat går utvecklingen fortfarande långsamt. Klimatförändringar och biologisk mångfald hänger nära samman och påverkar varandra. Klimatförändringar driver minskningen av biologisk mångfald, vilket i sin tur påskyndar klimatförändringarna, säger Professor Celeste Saulo, generalsekreterare för WMO under en presskonferens.

Samtidigt visar rapporten att omställningen av energisystemet fortsätter. Förnybar energi stod för 46,4 procent av Europas elproduktion under året, och solenergi nådde en ny rekordnivå på 12,5 procent.