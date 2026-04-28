Ett öppet brev från Norrsken och ett stort antal framstående svenska och europeiska företag uppmanar EU att ställa om till en så kallad ”elektrounion”. Brevet publicerades måndagen den 27 april och riktar sig till europeiska beslutsfattare.
Öppet brev: Svenska bolag vill göra EU till ”elektrounion”
Dagens M&U Ett brett industriinitiativ uppmanar EU att elektrifierade minst hälften av energianvändningen till 2040 för att minska beroendet av fossila bränslen och stärka konkurrenskraften.
I brevet kräver undertecknarna att minst 50 procent av Europas energianvändning ska vara elektrifierad till år 2040, jämfört med omkring 25 procent i dag. De menar att detta är nödvändigt för att minska beroendet av importerade fossila bränslen och stärka Europas konkurrenskraft.
Bakgrunden är att Europa har drabbats av tre energiprischocker på fyra år, kopplade till bland annat geopolitiska konflikter och störningar i energiflöden. Dessa kriser har lett till kraftigt ökade kostnader för energiimport och visat sårbarheten i dagens system.
Enligt initiativet kan upp till 90 procent av Europas ekonomi elektrifieras med teknik som redan finns, men utvecklingen har gått långsamt under det senaste decenniet. För att påskynda omställningen efterfrågas tydliga politiska mål, investeringar i elnät och snabbare tillståndsprocesser.
Bland undertecknarna finns en bred koalition av investerare, företag och startups inklusive flera välkända svenska bolag som H&M, Oatly och Einride.