Öppet brev: Svenska bolag vill göra EU till ”elektrounion”

Bakgrunden är att Europa har drabbats av tre energiprischocker på fyra år, kopplade till bland annat geopolitiska konflikter och störningar i energiflöden. Dessa kriser har lett till kraftigt ökade kostnader för energiimport och visat sårbarheten i dagens system.

Enligt initiativet kan upp till 90 procent av Europas ekonomi elektrifieras med teknik som redan finns, men utvecklingen har gått långsamt under det senaste decenniet. För att påskynda omställningen efterfrågas tydliga politiska mål, investeringar i elnät och snabbare tillståndsprocesser.

Bland undertecknarna finns en bred koalition av investerare, företag och startups inklusive flera välkända svenska bolag som H&M, Oatly och Einride.

